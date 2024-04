News Brevi – 24.04.2024

RUN4HOPE ITALIA 2024: CONCLUSA LA GARA PODISTICA DI SOLIDARIETA’ PATROCINATA DALLO STATO MAGGIORE DELLA DIFESA E DALL’AERONAUTICA MILITARE – Iniziata sabato 13 aprile, si è conclusa domenica 21 la quarta edizione della staffetta Run4Hope, gara podistica di solidarietà patrocinata dallo Stato Maggiore della Difesa e dall’Aeronautica Militare. Obiettivo della manifestazione, che toccato tutte le Regioni d’Italia e diversi Reparti di Forza Armata dislocati su tutto il territorio nazionale, è stato far viaggiare, in forma sincrona, idealmente e materialmente, il testimone Run4Hope per raccogliere fondi a sostegno della ricerca medico-scientifica su leucemie-linfomi e mieloma, a favore della Onlus AIL. La staffetta, non competitiva, ha visto quest’anno la partecipazione complessiva di circa 40.000 corridori che hanno percorso oltre 6.000 km in tutto il Paese, tra ricchezze culturali e tradizionali italiane. Ad aprire contemporaneamente la gara, sabato 13, alcuni podisti della 4ª Brigata Telecomunicazioni e Sistemi per la Difesa Aerea e l’Assistenza al Volo di Borgo Piave (LT), del Comando Operazioni Aerospaziali (COA) di Poggio Renatico (FE), e dell’80° Centro SAR (Search and Rescue, Ricerca e Soccorso) di Decimomannu (CA). Martedì 16 aprile è stata la volta del 15° Stormo di Cervia, giovedì 18 del Comando Aeroporto Aviano e 31° Fighter Wing e, infine, a chiudere la gara domenica 21 aprile, il Comando della 1^ Regione Aerea, che ha portato il testimone fino all’ultima tappa, la centralissima Piazza San Babila di Milano. L’Aeronautica Militare, a similitudine delle altre Forze Armate e Corpi Armati dello Stato, ha concesso il patrocinio alla Run4Hope 2024 sposando i valori che la manifestazione esprime, come altruismo, solidarietà, impegno, ma anche coraggio, senso del dovere e spirito di corpo, principi cardine a cui ogni cittadino in divisa ispira il suo operare quotidiano. Run4Hope si propone di coniugare, di anno in anno, sport e solidarietà in un evento unico in Italia, creando un’occasione per raccogliere fondi a sostegno della ricerca nell’ambito medico scientifico e destinando i fondi alternativamente, dal 2021 ad oggi, all’AIRC, Fondazione Italiana Ricerca sul Cancro, e all’AIL per la ricerca contro leucemie-linfomi e mieloma (Ufficio Stampa Aeronautica Militare).

JETBLUE ANNUNCIA “BLUEPRINT BY JETBLUE™” – JetBlue ha annunciato oggi Blueprint by JetBlue™, una personalized inflight experience platform che offrirà ai clienti maggiore personalizzazione durante il loro viaggio, a partire da nuove funzionalità di intrattenimento in volo, alcune delle quali non sono mai stati implementate prima da una compagnia aerea statunitense. Mentre JetBlue continua a innovare la tecnologia di bordo leader del settore, Blueprint by JetBlue offre nuove seatback touchscreen features che imitano ciò che i clienti sono abituati a sperimentare con le loro piattaforme di streaming preferite a casa. Queste nuove funzionalità di personalizzazione del sistema di intrattenimento in volo di JetBlue offriranno ai clienti un’esperienza di volo su misura, non solo durante il loro viaggio attuale, ma si estenderanno ai voli successivi, quando i clienti scelgono di autenticare in modo sicuro i propri profili sugli AVANT seatback touchscreens. Oltre alle opzioni di intrattenimento in volo, Blueprint espande i prodotti esistenti di JetBlue che offrono ai clienti un’esperienza più personalizzata. Le nuove funzioni di personalizzazione hanno iniziato a essere implementate sul touchscreen AVANT di JetBlue powered by Thales e dovrebbero essere completate il mese prossimo. “JetBlue è sempre stata un innovatore, essendo la prima ad avere seatback screens e Wi-Fi veloce, gratuito e illimitato su ogni aereo”, ha affermato Jayne O’Brien, head of marketing and customer support, JetBlue. “Con il lancio di Blueprint by JetBlue, stiamo raddoppiando il nostro impegno per aiutare i clienti a creare un’esperienza di volo su misura per le loro esigenze e preferenze, rendendo il loro volo confortevole come il proprio salotto”. Questo è solo l’inizio delle capacità di personalizzazione, che continueranno ad essere implementate in futuro nell’ambito della piattaforma Blueprint by JetBlue. Per saperne di più su Blueprint di JetBlue, visitare jetblue.com/flying-with-us/inflight-experience/blueprint.

SWISS TORNA AD ESSERE NAMING SPONSOR DELL’ICE HOCKEY STADIUM DI KLOTEN – Dal 1° maggio 2024 Swiss International Air Lines (SWISS) diventerà nuovamente naming sponsor dell’ice hockey stadium di Kloten, vicino a Zurich Airport. A partire dalla stagione 2024/2025, il club locale di hockey su ghiaccio EHC Kloten giocherà le partite casalinghe nella “SWISS Arena”. “Dato che siamo uno dei maggiori datori di lavoro nella Zurich Airport region, per noi è molto importante il nostro coinvolgimento nella comunità locale”, afferma Heike Birlenbach, Chief Commercial Officer, SWISS. “Siamo quindi lieti che, dopo un’interruzione dovuta alla pandemia, saremo ancora una volta naming sponsor dello stadio di hockey su ghiaccio di casa dell’EHC Kloten. Speriamo, ovviamente, che il nostro rinnovato coinvolgimento e supporto portino anche molta fortuna alla squadra”. “Per molti EHC Kloten e SWISS sono sempre stati uniti”, aggiunge Jan Schibli, Chairman of the EHC Kloten Board of Directors. “Quindi è ancora più entusiasmante che ora possiamo rilanciare la nostra partnership. Essendo il nostro nuovo – e vecchio – naming sponsor, SWISS sta assumendo un grande impegno a favore dell’hockey e dello sport a Kloten, che va ben oltre la Zurich Airport region”. Il nuovo accordo di sponsorizzazione tra SWISS ed EHC Kloten entrerà in vigore il 1° maggio e durerà cinque anni. Lo stadio di casa del club portava già in precedenza il nome “SWISS Arena” tra maggio 2015 e l’estate 2021. SWISS ha rifiutato di prolungare il precedente accordo di sponsorizzazione nella primavera del 2021 a causa della pandemia. Oltre alla partnership con EHC Kloten, SWISS sostiene da tempo diverse altre attività e istituzioni nel settore dello sport e nella Zurich Airport region. SWISS è coinvolta in numerosi eventi locali e collabora strettamente con la Pigna foundation di Kloten e la Wisli foundation di Bülach, entrambe dedicate alle persone con bisogni speciali. SWISS si concentra inoltre in particolare sulla collaborazione con enti di beneficenza a sostegno dei bambini e dei giovani e collabora da molti anni con SOS Children’s Villages Switzerland, con help alliance di Lufthansa Group e con la Sternschnuppe children’s charity. Sul fronte sportivo SWISS è impegnata principalmente a livello nazionale, con partnership di lunga data con le principali associazioni sportive svizzere. SWISS è official airline di Swiss Football Association, Swiss Athletics e della Swiss Ice Hockey Federation, ed è inoltre partner di Swiss Olympic, Swiss Paralympic e Swiss Ski.

PONTI DEL 25 APRILE E DEL PRIMO MAGGIO, I LAST MINUTE DI WIZZ AIR – Wizz Air informa i viaggiatori sugli ultimi voli last minute disponibili per i ponti del 25 aprile e del primo maggio. “Per celebrare la festa della liberazione e la giornata dei lavoratori in modo alternativo, infatti, la compagnia mette a disposizione diverse offerte per dei viaggi organizzati all’ultimo minuto. I viaggiatori più avventurosi, che amano organizzare viaggi improvvisati poche ore prima della partenza o che desiderano fare un regalo particolare, potranno approfittare di diverse tratte in partenza dalle principali base di Wizz Air, ovvero Roma, Milano, Venezia e Napoli. Nel dettaglio, le offerte più interessanti in partenza da Roma Fiumicino riguardano le rotte verso Castellòn (provincia della Comunità Valenciana) a partire da 49,99€, Alicante a partire da 59,99, Nizza a partire da 59,99€ e Berlino a partire da 65,99€. In partenza da Milano Malpensa alcune delle soluzioni più interessanti sono le tratte che collegano l’aeroporto meneghino a Parigi, a partire da 65,99€, Giza – Il Cairo a partire da 129,99€ e Tenerife a partire da 85,99€. Da Venezia Marco Polo sono certamente i voli diretti a Londra e Praga a rappresentare un’occasione unica, entrambi a partire da 59,99€. Praga che sarà raggiungibile anche da Napoli, a partire da 65,99€. Per chi invece vive a Londra e potrebbe approfittare dei due ponti per tornare a Napoli, i voli in partenza da Londra Gatwick verso l’Aeroporto Internazionale di Napoli sono attivi a partire da 49,99€. Queste offerte last minute si inseriscono in una primavera ricca di offerte da parte di Wizz Air: la novità principale, lanciata proprio negli scorsi giorni, è il nuovissimo WIZZ MultiPass. Questo innovativo prodotto offre ai passeggeri la possibilità di bloccare il prezzo dei biglietti e del bagaglio per un periodo di 12 mesi, un’offerta disponibile sulle rotte nazionali e internazionali da e per l’Italia”.

IATA CHIEDE A PAKISTAN E BANGLADESH DI SBLOCCARE LE AIRLINE REVENUES – IATA informa: “IATA ha chiesto al Pakistan e al Bangladesh di rilasciare immediatamente le airline revenues trattenute. La situazione è diventata grave con le compagnie aeree incapaci di rimpatriare oltre 720 milioni di dollari (399 milioni di dollari in Pakistan e 323 milioni di dollari in Bangladesh) di ricavi guadagnati in questi mercati”. “Il tempestivo rimpatrio dei ricavi nei paesi d’origine è fondamentale per il pagamento delle spese denominate in dollari come contratti di locazione, pezzi di ricambio, tasse di sorvolo e carburante. Ritardare il rimpatrio viola gli obblighi internazionali previsti dagli accordi bilaterali e aumenta i rischi di cambio per le compagnie aeree. Pakistan e Bangladesh devono sbloccare gli oltre 720 milioni di dollari che stanno bloccando con effetto immediato, in modo che le compagnie aeree possano continuare a fornire in modo efficiente la connettività aerea su cui fanno affidamento entrambe queste economie”, ha affermato Philip Goh, IATA’s Regional Vice President for Asia-Pacific. “Il Pakistan dovrebbe semplificare l’oneroso processo di rimpatrio. Ciò attualmente include l’obbligo di fornire certificati di audit e un certificato di esenzione fiscale, che causano entrambi ritardi inutili. Il Bangladesh ha processi più standardizzati, ma l’aviazione ha bisogno di una priorità più alta da parte della Banca Centrale per facilitare l’accesso ai cambi”, conclude IATA.

RTX AVVIA L’ESPANSIONE DELLA ALABAMA MISSILE INTEGRATION FACILITY – Raytheon, un’azienda RTX, ha recentemente avviato un’espansione di 26.000 piedi quadrati e 115 milioni di dollari della sua Redstone Raytheon Missile Integration Facility, che aumenterà la lo spazio per l’integrazione e la realizzazione di programmi di difesa critici di oltre il 50%. L’espansione porterà inoltre circa 185 nuovi posti di lavoro nell’area, portando l’impronta dei dipendenti di RTX in Alabama a oltre 2.200 persone. “Questo importante investimento nella regione di Huntsville ci aiuterà a soddisfare le crescenti esigenze dei nostri clienti”, ha affermato il presidente di Raytheon, Phil Jasper. “Preparerà inoltre le nostre operazioni per accelerare la consegna della nostra vitale counter-hypersonic solution”. La struttura di Redstone è il punto di integrazione finale per molti programmi missilistici per la U.S. Missile Defense Agency, l’U.S. Navy e altri clienti della difesa. La struttura attualmente gestisce l’integrazione di nove varianti della Standard Missile family, inclusi Standard Missile-3 and Standard Missile-6, e ospiterà ulteriori programmi di difesa, incluso il Glide Phase Interceptor (GPI). La Redstone Raytheon Missile Integration Facility è stata aperta nel 2012. La realizzazione dell’espansione dovrebbe concludersi nel 2025.

IL DIRETTORE GENERALE ENAC A TOLOSA PER ICAO EUR/NAT DGCA/2024 MEETING – Il 23 aprile 2024 a Tolosa si è tenuto l’ICAO EUR/NAT DGCA/2024 Meeting, a cui ha preso parte il Direttore Generale dell’Enac Alessio Quaranta. Al centro, l’iniziativa globale NGAP (Next Generation of Aviation Professionals) per sviluppare e promuovere nuove generazioni di esperti del settore dell’aviazione. Per affrontare la sfida legata all’esigenza di professionisti qualificati a gestire il sistema di trasporto internazionale in modo sicuro ed efficace, sono stati esaminati sia i bisogni formativi chiave che le iniziative dell’International Civil Aviation Organization. Tra i temi trattati anche l’uguaglianza di genere e la promozione della partecipazione femminile nel settore aeronautico, con riferimento ai risultati raggiunti al “Global Aviation Gender Summit” dell’ICAO a Madrid nel luglio 2023. Un’occasione importante per i leader delle Autorità mondiali dell’Aviazione Civile che consolida l’impegno verso le future generazioni di professionisti del settore. Largo spazio anche alla sostenibilità, volta ad incentivare una risposta tempestiva da parte degli Stati per il raggiungimento degli obiettivi a lungo termine, e alle iniziative di gestione delle crisi attraverso la presentazione dell’ICAO “Crisis Management Framework”, le linee guida dedicate al settore dell’aviazione.

ENAC: PRECISAZIONI SULLA RICHIESTA DI CONSULTAZIONE DELLA BOZZA DEL “REGOLAMENTO RECANTE DISPOSIZIONI SUL CONTENIMENTO DELL’INQUINAMENTO ACUSTICO NELL’INTORNO AEROPORTUALE” – In un proprio comunicato stampa, Enac informa: “L’Ente Nazionale per l’Aviazione Civile, con riferimento alle notizie stampa relative alla consultazione pubblica avviata dall’Ente sulla Bozza del “Regolamento recante disposizioni sul contenimento dell’inquinamento acustico nell’intorno aeroportuale”, precisa che la normativa ad oggi applicabile per il rumore negli scali aeroportuali con più di 50.000 movimenti annui è contenuta nel Regolamento (UE) 598/2014. L’Enac, Autorità di riferimento, sta provvedendo a disciplinare la materia dell’inquinamento acustico mantenendo come base l’attuale situazione, già definita nella normativa nazionale. Pertanto, dalla Bozza del “Regolamento recante disposizioni sul contenimento dell’inquinamento acustico nell’intorno aeroportuale” risultano tutt’oggi esclusi gli scali che, come l’Aeroporto di Ciampino, registrano meno di 50.000 movimenti annui”.

IL PARCO “TOMMASO FORTI” DI FIUMICINO SI ARRICCHISCE DI 100 ALBERI – È stato presentato oggi il progetto di messa a dimora del Parco “Tommaso Forti” di Fiumicino che, su iniziativa di Aeroporti di Roma e Lagardère Travel Retail Italia, con il supporto tecnico di Etifor e WOWnature, ha visto l’impianto, a partire dallo scorso marzo, di circa 100 nuove piante autoctone, tra cui tigli, aceri, bagolari, frassini, come prima attività di ammodernamento del giardino a beneficio della comunità locale. All’inaugurazione sono intervenuti il Vice Sindaco Giovanna Onorati e l’Assessore all’Ambiente Stefano Costa per il Comune di Fiumicino, oltre a Marilena Blasi, Chief Commercial Officer di Aeroporti di Roma, Sergio Berlenghi, Head of Public Affairs & Stakeholder Engagement e Alberto Niero, Chief Executive Officer & Managing Director Lagardère Travel Retail Italia, che hanno illustrato come questa iniziativa rappresenti una concreta dimostrazione dell’impegno delle due aziende, in sinergia con l’Amministrazione locale, sul fronte della sostenibilità ambientale e nei confronti del territorio e della sua cittadinanza. Il progetto si inserisce all’interno di un percorso più ampio, avviato nel 2021 da Aeroporti di Roma, società di gestione degli scali di Fiumicino e Ciampino, e Lagardère Travel Retail, gruppo leader nei settori Duty Free & Fashion, Food Service & Travel Essentials, che vede le due società impegnate da tempo con l’obiettivo di sostituire progressivamente le shopper di plastica, vendute all’interno di alcuni punti vendita gestiti da Lagardère Travel Retail Italia nei due aeroporti romani, con sacchetti di carta o riutilizzabili. Per offrire un contributo concreto alla valorizzazione del territorio in cui operano, ADR e Lagardère Travel Retail Italia hanno deciso di investire in interventi di riforestazione, piantumazione e riqualificazione ambientale individuando, insieme alle amministrazioni comunali di Fiumicino e Ciampino, due aree idonee per realizzare interventi di riqualifica e creazione di spazi fruibili dalla cittadinanza, valorizzando al contempo la biodiversità e la conservazione naturalistica.

SAAB RICEVE UN ORDINE PER GRIPEN DEVELOPMENT RESOURCES – Saab ha ricevuto un ordine dalla Swedish Defence Materiel Administration (FMV) per sostenere lo sviluppo futuro del Gripen system. L’ordine ha un valore di 540 milioni di corone svedesi e riguarda lavori durante il 2024 business year. L’ordine da FMV è un’estensione del contratto esistente e consente il continuo sviluppo del Gripen system per le forze armate svedesi e altri utenti in tutto il mondo. L’ordine include operation and support di test aircraft e equipaggiamenti sofisticati, come rigs e simulatori, che verranno utilizzati quando Saab svilupperà nuove capacità future per Gripen C/D e Gripen E, nonché per gli aggiornamenti dei sistemi esistenti. “Il Gripen è progettato per aggiornamenti continui, per far fronte alle minacce attuali e future. Lo sviluppo continuo richiede simulatori e impianti sofisticati che siano facili da utilizzare, economici da mantenere e rapidi da adattare alle nuove funzionalità. Questo ordine garantisce che il Gripen rimarrà all’avanguardia per molto tempo a venire”, afferma Lars Tossman, Head of Saab’s Aeronautics business area. Il lavoro sarà svolto principalmente presso gli stabilimenti Saab di Linköping, Göteborg, Järfälla e Arboga.

EMIRATES: IL SEVEN STADIUM RIAPRE IN TEMPI RECORD – Emirates informa: “Giovedì 18 aprile, intorno alle 19:00, è stata lanciata la prima palla per dare inizio a una partita internazionale di cricket femminile tra Irlanda e Thailandia al Sevens Stadium. È stata la prima partita giocata allo stadio dopo che è stato riaperto con successo solo due giorni dopo che le forti piogge hanno causato gravi inondazioni sui suoi campi e i forti venti hanno danneggiato alcune strutture. Dando priorità alla ripresa delle attività sportive per sostenere le comunità locali, i team del Sevens Stadium, insieme a fornitori e partner, si sono uniti collettivamente per ripristinare e riabilitare rapidamente le aree danneggiate. La durabilità delle strutture in tutto lo stadio ha permesso di resistere ai forti venti. Giovedì il Sevens Stadium ha riaperto, con la maggior parte del sito in grado di ospitare partite di cricket, rugby e calcio, insieme ad altre attività sportive, e i luoghi di ristorazione erano pronti ad accogliere gli ospiti. Nel corso dei quattro giorni successivi lo stadio ha ospitato oltre 136 ore di sessioni di allenamento e partite su 8 campi sportivi. In totale, oltre 5.500 persone hanno varcato le porte dello stadio dalla riapertura e altre 7.000 persone si dirigeranno verso la sede di livello mondiale il prossimo fine settimana per eventi sportivi. Il Sevens Stadium contribuisce attivamente alla vivace scena sportiva di Dubai, ospitando un calendario dinamico di sport tra cui cricket, calcio, rugby, netball e altri sport nei suoi vari campi. Lo stadio si è affermato come la scelta migliore per eventi e squadre locali e internazionali alla ricerca di strutture di livello mondiale a Dubai e in tutta la regione”.

IBERIA COLLABORA CON UNICEF SPAIN ATTRAVERSO I PROGRAMMI DI VACCINAZIONE – Iberia informa: “Nell’ambito della World Vaccination Week, Iberia viaggia per il mondo insieme a UNICEF Spain. Storie che commemorano il 10° anniversario della partnership tra Iberia e UNICEF Spain, un decennio in cui, grazie al sostegno dei nostri passeggeri e dipendenti, abbiamo sostenuto l’immunizzazione infantile in 9 paesi di tre continenti, contribuendo alla vaccinazione di oltre 1,3 milioni di ragazzi e ragazze”.

AIR FRANCE: IMPEGNO RECORD A TOLOSA – Da molti anni Air France sostiene attivamente una politica di pari opportunità e di integrazione professionale nelle regioni francesi. Grazie al programma RECORD, Air France ha potuto invitare 15 alunni del liceo George Sand de Bagatelle a visitare la sua sede di La Barigoude a Tolosa. RECORD (Remobilisation Educative pour la Coopération et l’Ouverture pour Réussir Demain) è il nome di un programma francese di reinserimento educativo che promuove la cooperazione e un approccio innovativo per garantire il successo futuro. Si tratta di un’iniziativa nazionale, sostenuta dall’autorità educativa dell’Occitania, nel quadro del France 2030 investment programme. Il suo obiettivo è rimotivare gli alunni individuati a rischio di abbandono scolastico o di abbandono scolastico precoce, con azioni e misure adattate appositamente progettate. RECORD è un tipo di scuola che offre un programma educativo completo, comprese lezioni su misura impartite da insegnanti formati per affrontare queste situazioni, combinate con progetti extrascolastici e tutoraggio sociale. Attraverso il suo lavoro con Patricia BOURGEAIS, member of the Engineers for School (IPE) programme, Air France è orgogliosa di aver sostenuto e rimotivato gli studenti delle scuole secondarie aiutandoli a scoprire percorsi di carriera, opportunità inaspettate e professioni. Il sito La Barigoude di Tolosa ha ospitato due eventi speciali il 26 marzo e il 23 aprile. Questi due giorni di immersione rientrano nella politica di promozione delle pari opportunità di Air France, in atto da diversi anni. Più in generale, riflette l’impegno di Air France verso la diversità e l’inclusione.

LOCKHEED MARTIN AUSTRALIA E IL DEPARTMENT OF DEFENCE SIGLANO UNA PARTNERSHIP PER MISSILE DEFENCE CAPABILITY IN AUSTRALIA – Lockheed Martin Australia ha firmato uno storico contratto da 500 milioni di dollari australiani con il Department of Defence per costruire il futuro Joint Air Battle Management System, sotto il project – AIR6500 Phase 1 (AIR6500-1). Questo sistema fornirà una advanced integrated air and missile defence capability, utilizzando tecnologie di nuova generazione, per combattere high-speed threats. Gestito da Defense e Lockheed Martin Australia, l’AIR6500-1 sarà costruito in Australia da australiani. Una maggioranza significativa della condivisione del lavoro del programma AIR6500-1 sarà assegnata all’industria australiana per sviluppare e realizzare questo impegno strategico nazionale. Nell’ambito di AIR6500-1, una partnership strategica di otto anni genererà importanti benefici economici, tra cui oltre 230 nuovi posti di lavoro ad Adelaide, Williamtown e Canberra. Le opportunità di carriera includono ruoli STEM di alto valore come ingegneria, sviluppo software, cyber e gestione di progetti. “Siamo onorati di essere il partner strategico dell’Australian Defence Force e di guidare la consegna dell’AIR6500-1. Al centro di questo sistema di sicurezza congiunto per tutti i domini del 21° secolo c’è l’industria australiana”, ha affermato Erika Marshall, vicepresident, C4ISR, Lockheed Martin Rotary and Mission Systems.

RYANAIR: LO YORK REPORT MOSTRA CHE LA COMPAGNIA CONTRIBUISCE CON £14 MILIARDI ALL’ANNO ALLA UK ECONOMY – Ryanair ha pubblicato oggi un rapporto indipendente di York Aviation, che mostra che Ryanair contribuisce con 14 miliardi di sterline all’anno alla crescita economica e allo sviluppo del Regno Unito. Il CEO di Ryanair Michael O’Leary ha dichiarato: “Lo York Aviation Report di oggi quantifica il contributo sostanziale apportato ogni anno da Ryanair, dal nostro personale e dai nostri passeggeri all’economia del Regno Unito, compreso un contributo annuo di 14 miliardi di sterline in Gross Value Added (GVA), mentre il nostro traffico supporta oltre 98.000 posti di lavoro in tutte le regioni del Regno Unito”.

GE AEROSPACE FORNISCE UNA LM2500 GAS TURBINE PER LA USCGC – L’USCGC Calhoun (WMSL-759), alimentato da una GE Aerospace LM2500 marine gas turbine, è stato commissionato sabato dalla United States Coast Guard nel suo porto di Charleston, Carolina del Sud. L’USCGC Calhoun è il decimo degli 11 Legend-class United States Coast Guard cutters. La turbina a gas LM2500 alimenterà tutti gli 11 USCG National Security Cutters, incluso il WMSL-760 attualmente in costruzione presso Huntington Ingalls Industries a Pascagoula, MS. Prodotta a Cincinnati, Ohio, la LM2500 è l’unica naval gas turbine nella sua classe di potenza prodotta e revisionata negli Stati Uniti. Il business Marine Engines & Systems fa parte di GE Aerospace. GE Aerospace è un fornitore leader a livello mondiale di jet engines, components and systems for commercial and military aircraft, aeroderivative marine propulsion systems, con sede a Cincinnati, Ohio.