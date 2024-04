Cargolux registra un utile per il 2023

Cargolux Group (Cargolux) ha generato un risultato netto positivo per l’anno finanziario 2023, nonostante le difficili condizioni di mercato, riflettendo l’agilità della compagnia.

Cargolux ha generato ricavi pari a 2,975 miliardi di dollari. Profit After Tax pari a 286 milioni di dollari.

“Questo risultato finanziario consente l’ulteriore rafforzamento del bilancio del Gruppo, per consentire alla compagnia aerea di rimanere resiliente nel resistere alla volatilità prevista nel settore.

La prima metà del 2023 ha visto il ritorno della natura ciclica del settore con livelli ben al di sotto dei pre-Covid times e una significativa pressione sulle tariffe dovuta ai minori livelli di domanda, aggravati dall’aumento dei livelli di available belly capacity.

Le restrizioni all’’uso del Russian airspace hanno continuato a incidere sulle operazioni da e verso l’Asia settentrionale, con rotte di volo più lunghe, aumento del consumo di carburante e maggiori costi operativi. Le tensioni geopolitiche si sono amplificate in Medio Oriente, creando sfide per il commercio globale e incidendo ulteriormente sulla fiducia dei consumatori. L’interruzione della navigazione nel Mar Rosso alla fine dell’anno non ha apportato benefici significativi all’air cargo, registrando solo un aumento marginale nel passaggio dal mare all’aria”, afferma Cargolux.

“Tuttavia, la domanda per dedicated freighter capacity ha registrato un gradito aumento nel quarto trimestre 2023 a causa del volume degli e-commerce shipments.

Cargolux ha inoltre acquisito 3 Air Tractor AT-802F Fire Boss per la sua nuova business unit, Aquarius Aerial Firefighting“, prosegue Cargolux.

“Dopo gli anni di sconvolgimenti dovuti alla pandemia, l’air cargo industry si sta dirigendo verso un modello più normalizzato. La natura ciclica del mercato, il ritorno della belly-hold capacity su larga scala e la tendenza al ribasso dell’economia globale influenzeranno senza dubbio l’air cargo.

Il continuo aumento delle tensioni geopolitiche in tutto il mondo rende difficile prevedere le implicazioni future della domanda e dei costi.

Il ritorno della volatilità e le crescenti preoccupazioni globali sulla sostenibilità, in particolare la riduzione delle emissioni di CO2 e le relative implicazioni in termini di costi per il settore dell’aviazione, continueranno a esercitare pressioni sul nostro settore”, conclude Cargolux.

(Ufficio Stampa Cargolux – Photo Credits: Cargolux)