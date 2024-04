FlyBy prosegue la sua crescita con ulteriori aeromobili Tecnam

Tecnam ha annunciato che FlyBy, General Aviation Flight Training Organisation spagnola, ha effettuato un ordine per ulteriori dieci Tecnam P2008JC e due nuovi P2006T NG. Questi andranno ad integrare la flotta esistente. Si tratta infatti del più grande ordine della Spanish ATO, che continua a crescere costantemente. Infatti, i nuovi ordini sono previsti per il 2025.

L’attuale flotta di FlyBy include: 8 P2008JC; 3 P2006T; 3 P2002JF 2 P Mentor.

“Il nuovo Tecnam P2006T NG (Next Generation) è il risultato di oltre 300 miglioramenti dell’attuale P2006T MkII. I piloti ora beneficiano di una porta anteriore aggiuntiva per il copilota e di un accesso esterno al vano bagagli. Anche i finestrini sono stati ridisegnati e ingranditi per migliorare la visibilità.

La propulsione è ora fornita da due fuel injected Rotax9121Sc3 engines, che offrono efficienza ad alta quota e consumo di carburante ridotto.

Le wing position and anti-collision lights sono integrate nelle winglets e dotate della più moderna tecnologia LED. Ciò non solo migliora l’efficienza, lo stile e la visibilità, ma offre anche una soluzione di illuminazione più ecologica e durevole.

Anche gli interni hanno subito importanti miglioramenti, con una console centrale che ospita la FMS GCU477 keyboard per una gestione efficiente di tutta l’avionica Garmin, compreso il GFC700 3-axis autopilot e il G1000 NXi, che offre un’interfaccia pilota intuitiva con totale connettività tra i tablet e il cockpit con l’innovativo Garmin Flight Stream avionics system.

Tecnam propone anche una versione super-premium: la P2006 NG SPORT. Questa versione presenta un design tutto italiano, con puro lusso su ogni volo: black leather dashboard con soft LED lights, carbon-look panels, yokes and central console rivestiti in pelle, ogni dettaglio meticolosamente progettato e realizzato a mano. L’abitacolo è dotato di Alcantara headliners, plush moquette seats, pareti laterali in pelle e pannelli laterali con carbon look logos”, afferma Tecnam.

“La versione P2008JC MkII presenta una serie di miglioramenti significativi. Tra questi c’è una nuova suite avionica, che include un nuovo design sia del dashboard che del glare shield, consentendo così l’introduzione dell’innovativo G3X Touch display con MD302 attitude instrument, disponibile anche come VFR Night”, prosegue Tecnam.

Alex Alvarez, CEO di FlyBy, afferma: “Abbiamo scelto Tecnam per la nostra flotta per il suo design moderno e i bassi costi operativi. Non c’è nulla di paragonabile al P2006T sul mercato”

Walter Da Costa, Tecnam Chief Sales Officer, afferma: “Siamo lieti di supportare la crescita di moderne scuole di volo come FlyBy. Gli operatori commerciali hanno urgentemente bisogno di piloti addestrati su aerei moderni con glass cockpits e le più recenti procedure strumentali”.

(Ufficio Stampa Tecnam – Photo Credits: Tecnam)