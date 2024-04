Prende il via la nuova esperienza a bordo di American Airlines con il lancio di nuovi servizi, ristorazione e altro ancora

American Airlines sta incrementando l’esperienza di volo in vista della stagione estiva con una serie di servizi premium a bordo per rendere il viaggio ancora più piacevole. I passeggeri voleranno con stile grazie a una nuova serie di amenity kit e corredi da letto e potranno gustare nuovi piatti durante il viaggio. In futuro, i passeggeri potranno contare su un’esperienza di livello sempre più alto grazie all’introduzione delle nuove poltrone Flagship Suite®.

“Curiamo con attenzione ogni elemento dell’esperienza di bordo in modo che ciascun passeggero non veda l’ora di trascorre tempo in volo”, ha commentato Kim Cisek, Vice President of Customer Experience di American Airlines. “Parte della magia del viaggio consiste nel mettere in contatto i nostri passeggeri con le persone e le esperienze che più contano per loro. Stiamo portando quest’idea in volo introducendo un nuovo e dinamico programma di bordo ispirato al feedback dei nostri passeggeri e dei membri del nostro team”.

American ha collaborato con diverse boutique e brand rinomati per creare un programma che si evolverà nel corso degli anni e che, oltre al nuovo corredo da letto, presenterà amenity kit di design a rotazione e prodotti per la cura della pelle di alta qualità.

Nuovi ed eleganti servizi

Il nuovo programma sarà disponibile a bordo di oltre 300 voli internazionali e transcontinentali, a partire dal weekend del Memorial Day, nelle cabine Flagship® First Class, Flagship® Business Class e Premium Economy.

L’amenity kit principale di American sarà disponibile tutto l’anno per i passeggeri delle cabine premium. Il kit includerà i prodotti fondamentali, come il set per l’igiene orale, la mascherina per gli occhi e i tappi per le orecchie, oltre a nuovi prodotti e offerte per la cura della pelle in continua evoluzione. American includerà nei kit nuovi brand e prodotti a rotazione per i passeggeri di tutte le cabine premium, creando un’esperienza unica per ogni viaggio, basata direttamente sul loro feedback.

American ha collaborato con il retailer beauty Thirteen Lune per curare l’offerta di trattamenti per la pelle, che presenterà brand beauty di alta qualità della collezione esclusiva di Thirteen Lune con un’ampia rappresentanza di voci prestigiose del beauty, tra cui Joanna Vargas e Relevant.

Amenity kit in edizione limitata

Oltre a questi prodotti a rotazione all’interno degli amenity kit, i passeggeri potranno apprezzare kit speciali in edizione limitata creati in collaborazione con diversi designer e brand con sede principalmente negli Stati Uniti. Attraverso il design di questi kit speciali, American celebrerà pietre miliari e iniziative specifiche che riflettono i valori e le origini dei passeggeri e dei membri del team della compagnia aerea. Questi kit in edizione limitata saranno introdotti nel corso dei mesi e degli anni a venire.

Infatti, il nuovo programma di amenity kit verrà lanciato con il l’edizione speciale del kit Thirteen Lune, dando ai passeggeri la possibilità di scoprire la nuova linea e l’opportunità di iniziare a collezionare i kit in edizione limitata. I passeggeri che volano nelle cabine premium riceveranno il kit Thirteen Lune per le prime settimane di lancio del nuovo programma. In seguito, per il resto dell’estate, i passeggeri potranno ricevere a bordo l’amenity kit principale.

Ogni kit speciale sarà disponibile per un periodo limitato, su voli selezionati in Flagship® First Class, Flagship® Business Class e Premium Economy. I passeggeri potranno conoscere ogni brand e partner incluso nello speciale amenity kit scansionando un codice QR che si trova all’interno.

Nuovo corredo da letto ispirato ai feedback dei passeggeri

I passeggeri viaggeranno con un comfort elevato grazie al nuovo corredo da letto, ai cuscini e ai pigiami che soddisfano le aspettative dei passeggeri per un’esperienza riposante a bordo. Nel corso di una ricerca condotta da American, i viaggiatori hanno dichiarato che il 75% preferisce cuscini bifacciali, con materiali diversi su ciascun lato del cuscino. Sulla base di questo feedback, i passeggeri che viaggiano in Flagship® First Class o Flagship® Business Class potranno apprezzare un cuscino con tessuto cool touch su un lato e tessuto tradizionale sull’altro.

I passeggeri che viaggiano in Flagship® First Class sui voli internazionali continueranno ad avere a disposizione un set di pigiami, sulla base del feedback secondo cui l’80% dei passeggeri della prima classe apprezza il fatto di avere un pigiama a bordo. Inoltre, i viaggiatori di Flagship® Business Class potranno usufruire di pantofole a bordo su tutti i voli internazionali, anziché solo sui voli a lunghissimo raggio.

I passeggeri di tutte le cabine, comprese la Premium Economy e la Main Cabin, potranno usufruire di corredo da letto migliorato, con opzioni specifiche per le cabine come cuscini lombari, coperte, piumini premium e coperte in pile, tutti sviluppati da marchi premium leader nel settore.

American ha collaborato con l’azienda tessile specializzata in aviazione, John Horsfall, per sviluppare corredi da letto realizzati con materiali riciclati della collezione Re-Thread®.

Quasi tutti i cuscini, i piumoni e le coperte creati per i voli American sono stati realizzati con fibre riciclate che mantengono una sensazione di qualità superiore, mentre il corredo da letto imbottito è composto al 100% da materiale riciclato. Per ridurre i rifiuti di plastica monouso legati alla distribuzione di cuscini e coperte, i passeggeri che viaggiano in Flagship® First, Flagship® Business e Premium Economy riceveranno ora il corredo da letto in una borsa riutilizzabile con cerniera, anch’essa realizzata con fibre riciclate. L’utilizzo della borsa consentirà di risparmiare 25 tonnellate di rifiuti di plastica all’anno.

I nuovi menu

Durante il viaggio i passeggeri possono apprezzare sapori diversi e nuovi menu ispirati alle destinazioni di American Airlines più richieste in tutto il mondo. L’offerta comprende pasta, insalate e altri piatti ispirati alla cucina internazionale.

I passeggeri che viaggiano verso una delle nuove destinazioni estive di American, come Nizza, Napoli o Copenaghen, potranno gustare deliziose proposte come il branzino in crosta di macadamia con salsa alla crema di agrumi, quinoa, orzo tostato e fagiolini. Sono inoltre previsti altri piatti, tra cui pollo arrosto, tortellini e altre proposte, nuove opzioni di preordine, che saranno disponibili a partire dalla primavera per la business class sui voli dagli Stati Uniti verso destinazioni internazionali.

I passeggeri che viaggiano dall’Europa in business class possono scegliere di gustare piatti come il pollo marinato al peperoncino con salsa mojo verde, purè di patate dolci, mais arrostito e mini-chili o il duetto di gnocchi con gnocchi classici e di barbabietola, ragù di lenticchie, chutney di mele, burro nocciola, cipollotto arrostito e cipolla verde a fette.

I passeggeri di prima classe, su tratte interne agli Stati Uniti, possono anche scoprire nuove offerte durante il viaggio come il pollo alla griglia condito con shawarma, pasta ai formaggi, le enchiladas di pollo o il peperone rosso ripieno a base vegetale. I passeggeri possono anche scegliere tra le nuove opzioni di preordine, tra cui i maccheroni al formaggio con costine.

Queste nuove scelte per le cabine premium includono una gamma di diverse creazioni culinarie e vini pluripremiati. Per i membri AAdvantage®, le miglia e lo status possono contribuire a sbloccare l’accesso ad alcune di queste esperienze premium a bordo.

Esperienza in Suite

Quest’estate, oltre ai nuovi servizi di bordo, al corredo da letto e alle scelte di ristorazione disponibili, i passeggeri possono aspettarsi un’esperienza ancora più confortevole a bordo dei nuovi aeromobili Boeing 787-9, 777-300 e Airbus A321XLR, caratterizzati da un nuovo interno con la poltrona Flagship® Suite e da poltrone e servizi rinnovati in Premium Economy e in Main Cabin.

I passeggeri che viaggiano in Flagship Suite® saranno circondati da comfort e comodità, tra cui la ricarica wireless, la funzionalità Bluetooth e molteplici compartimenti per riporre i propri effetti personali. Oltre a caratteristiche standard come poltrone completamente reclinabili e l’accesso diretto al corridoio, American ha modernizzato l’esperienza aggiungendo porte per la privacy e la possibilità di rilassarsi in posizione chaise longue, rendendo la poltrona di Flagship Suite® un’esperienza personalizzata in volo.

I passeggeri che desiderano un lusso ancora maggiore potranno incrementare ulteriormente la loro esperienza scegliendo le poltrone in prima fila sui nuovi Boeing 787-9 e sugli aeromobili Boeing 777-300 riconfigurati con le poltrone Flagship Suite®. Questa poltrona offrirà ai passeggeri un ampio spazio, diversi vani portaoggetti e servizi esclusivi come un materassino Nest Bedding®, una coperta, un cuscino lombare in memory foam, un pigiama Nest Bedding® e un esclusivo amenity kit con ulteriori prodotti per la cura della pelle di Thirteen Lune by Joanna Vargas e Relevant.

Con l’introduzione di questi nuovi interni, i passeggeri che viaggiano in Premium Economy potranno usufruire di nuovi servizi come la ricarica wireless, più spazio per riporre i propri effetti personali e alette per la privacy sui poggiatesta. I passeggeri che viaggiano in Main Cabin potranno usufruire di nuovi schermi 4K disponibili su ogni singola poltrona, di nuove connettività Bluetooth e porte di ricarica AC e USB-A/USB-C. Tutti i passeggeri potranno navigare grazie al Wi-Fi ad alta velocità e guardare fino a 1.500 contenuti di intrattenimento gratuiti.

Per i membri AAdvantage®, l’utilizzo delle miglia può contribuire a sbloccare l’accesso a queste esperienze premium migliorate, tra cui nuovi servizi di bordo, pigiami, corredo da letto, e scelte di ristorazione.

I membri del programma possono anche ricevere upgrade gratuiti, migliorando ulteriormente la loro esperienza di viaggio premium.

Il programma premia i soci per il tempo trascorso con American e offre loro premi e vantaggi. In tempo per l’estate, i membri che viaggiano con biglietti acquistati riscattando le miglia possono ora ricevere offerte di upgrade per acquistare una cabina superiore tramite il sito aa.com o l’app quando viaggiano all’interno degli Stati Uniti.

(Ufficio Stampa American Airlines – Photo Credits: American Airlines)