L’Airbus Helicopters Racer demonstrator effettua il suo primo volo

Il Racer demonstrator di Airbus Helicopters, sviluppato nell’ambito dell’European Research Clean Sky 2 project, ha effettuato il suo primo volo a Marignane. L’aereomobile ha volato per circa 30 minuti, consentendo al flight test team di verificare il comportamento generale del velivolo.

Questo importante traguardo lancia la flight campaign che durerà due anni e mirerà ad aprire progressivamente l’inviluppo di volo e a dimostrare le sue high speed capabilities.

“Con i suoi 90 brevetti, Racer è l’esempio perfetto del livello di innovazione che può essere raggiunto quando i partner europei si uniscono. Questo primo volo è un momento di orgoglio per Airbus Helicopters e per i nostri 40 partner in 13 paesi”, ha affermato Bruno Even, CEO di Airbus Helicopters. “Non vedo l’ora di vedere questo dimostratore pioniere nelle high speed capabilities e sviluppare l’eco-mode system che contribuirà a ridurre il consumo di carburante”.

“Ottimizzato per una velocità di crociera superiore a 400 km/h, il dimostratore Racer mira a raggiungere il miglior compromesso tra speed, cost-efficiency and mission performance. Il Racer punta inoltre a una riduzione del consumo di carburante di circa il 20% rispetto agli elicotteri della stessa classe della generazione attuale, grazie all’ottimizzazione aerodinamica e a un innovativo eco-mode propulsion system. Sviluppato con Safran Helicopter Engines, l’hybrid-electrical eco-mode system consente di mettere in pausa uno dei due Aneto-1X engines durante il cruise flight, contribuendo così a ridurre le emissioni di CO2. Il Racer mira anche a dimostrare come la sua particolare architettura possa contribuire a ridurre l’impronta acustica operativa”, afferma Airbus.

“Il Racer si basa sulla configurazione aerodinamica convalidata dall’Airbus Helicopters X3 technology demonstrator che, nel 2013, ha battuto lo speed record e ha spinto i limiti per un elicottero raggiungendo i 472 km/h. Mentre lo scopo dell’X3 era quello di convalidare la compound architecture, combinando fixed wings per un energy efficient lift, lateral rotors per una energy-efficient propulsion e un main rotor che fornisce una energy-efficient VTOL flight capacity, il Racer mira ad avvicinare la compound formula ad una configurazione operativa, offrendo maggiori capacità per determinate missioni per le quali l’alta velocità può rappresentare un vantaggio reale”, conclude Airbus.

(Ufficio Stampa Airbus – Photo Credits: Copyright © Jérôme Deulin / Airbus Helicopters)