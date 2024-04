News Brevi – 25.04.2024

AERONAUTICA MILITARE: SOCCORSO AEREO IN SICILIA CON ELICOTTERO HH-139A – Si sono concluse poco prima delle 14 di ieri le operazioni relative al soccorso aereo effettuato con un elicottero HH-139A dell’82° Centro SAR (Search And Rescue) di Trapani, in collaborazione con il Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico (CNSAS). L’intervento del mezzo dell’Aeronautica Militare, attivato attraverso la Sala Operativa del Rescue Coordination Center (RCC) del Comando Operazioni Aerospaziali di Poggio Renatico (FE), è stato richiesto dal CNSAS per la missione di recupero di un uomo di 48 anni rovinosamente caduto da una scogliera della Riserva Naturale Orientata dello Zingaro. Il malcapitato era scivolato in acqua giù da un dirupo il giorno precedente, ferendosi considerevolmente. Era poi riuscito a mettersi in salvo su una zona impervia nei pressi di Cala Berretta, dove ha passato la notte senza un riparo dal freddo. Solo stamattina i suoi lamenti hanno richiamato l’attenzione di un escursionista, che – dopo averlo individuato – ha fatto la segnalazione al Numero Unico di Emergenza 112. Trattandosi di un intervento sanitario in ambiente impervio, è stato subito allertato il CNSAS che, per ridurre al minimo i rischi di una complessa operazione via terra, stante la distanza da entrambi gli ingressi della riserva, le condizioni del ferito e quelle meteorologiche avverse, ha attivato l’Aeronautica Militare, con la quale vige un consolidato rapporto di collaborazione. L’HH-139A è quindi decollato dall’Aeroporto di Trapani Birgi intorno alle 11, per recuperare due operatori del CNSAS presso il campo sportivo di Castellammare del Golfo (TP) e poi rilasciarli, insieme all’aerosoccorritore dell’Arma Azzurra, sulla zona delle operazioni. Una volta stabilizzato e imbarellato l’uomo pluritraumatizzato e ipotermico, le sue condizioni critiche hanno richiesto il trasferimento direttamente presso l’ospedale Civico di Palermo. Dopo un rifornimento, l’elicottero è quindi rientrato presso la base aerea di Trapani, per riprendendo la regolare prontezza operativa. L’82° Centro SAR dipende dal 15° Stormo di Cervia che garantisce, 24 ore su 24, ogni giorno dell’anno, la ricerca e il soccorso degli equipaggi di volo in difficoltà, concorrendo, inoltre, ad attività di pubblica utilità quali la ricerca di dispersi in mare o in montagna, il trasporto sanitario d’urgenza di pazienti in imminente pericolo di vita e il soccorso di traumatizzati gravi, operando anche in condizioni meteorologiche complesse. Dalla sua costituzione a oggi, gli equipaggi del 15° Stormo hanno salvato migliaia di persone in pericolo di vita. Dal 2018 il Reparto ha inoltre acquisito la capacità AIB (Antincendio Boschivo) contribuendo alla prevenzione e alla lotta agli incendi su tutto il territorio nazionale nell’ambito del dispositivo interforze messo in campo dalla Difesa. Dal 15° Stormo di Cervia, oltre all’82° Centro SAR di Trapani, dipendono, dislocati su tutto il territorio nazionale, anche l’80° Centro SAR di Decimomannu (Cagliari), l’83° Gruppo Volo SAR, sito proprio su Cervia, l’84° Centro SAR di Gioia del Colle (Bari) e l’85° Centro SAR di Pratica di Mare (Ufficio Stampa Aeronautica Militare).

NUOVE NOMINE AL KLM SHAREHOLDERS MEETING – Al KLM Annual Shareholders Meeting tenutosi ad Amstelveen il 24 aprile 2024, gli azionisti hanno approvato la nomina di due nuovi membri del Supervisory Board e il nuovo Chief Financial Officer (CFO). Cees ‘t Hart si dimette dopo dieci anni nel Supervisory Board di KLM, di cui è stato anche presidente dal 2019. Gli succede il dirigente di grande esperienza Wiebe Draijer, che è stato amministratore delegato di Rabobank dal 2014 al 2022. Pierre-François Riolacci è entrato a far parte del Supervisory Board di KLM nel 2016. Dimettendosi alla fine del suo mandato, gli succede Frédéric Gagey. Gagey si è più che guadagnato la sua fama nel settore, avendo ricoperto numerosi ruoli presso Air France, Air France-KLM e KLM, tra cui quello di Chief Financial Officer & Managing Director at KLM dal 2005 al 2012. Su proposta del Supervisory Board, l’Assemblea degli azionisti ha inoltre nominato Bas Brouns Chief Financial Officer. Ciò rende Brouns membro del Board of Managing Directors di KLM con effetto immediato. Succede a Erik Swelheim, che si è dimesso alla fine del suo mandato. “Vorrei estendere la mia gratitudine a Cees ‘t Hart e Pierre-François Riolacci per il loro instancabile impegno nei confronti di KLM. Sono certo che Wiebe Draijer e Frédéric Gagey porteranno la stessa dedizione nella costruzione del futuro di questa meravigliosa azienda. Oggi salutiamo anche il CFO Erik Swelheim, che ha plasmato la strategia finanziaria di KLM in circostanze, a volte, molto difficili. Ora possiamo basarci sul lavoro che ha svolto. Sono lieto che Bas Brouns sia stato nominato successore di Erik. Bas lavora in KLM da 28 anni. Con la sua vasta conoscenza ed esperienza, saremo in grado di fornire un KLM a prova di futuro”, afferma Marjan Rintel, KLM CEO.

RYANAIR CHIEDE NUOVAMENTE DI PROTEGGERE I SORVOLI E MANTENERE APERTI I CIELI DELL’UE – Ryanair ha annunciato ieri la cancellazione di oltre 300 voli, a causa dello sciopero dei controllori di volo francesi di giovedì 25 aprile. Il CEO di Ryanair Michael O’Leary ha dichiarato: “I controllori del traffico aereo francesi sono liberi di scioperare, è un loro diritto, ma dovremmo cancellare i voli francesi, non i voli in partenza dall’Irlanda, diretti in Italia, o i voli dalla Germania alla Spagna o dalla Scandinavia al Portogallo. Per 5 anni la Commissione europea guidata da Ursula von der Leyen non ha intrapreso alcuna azione per proteggere i sorvoli e il mercato unico dei viaggi aerei. Le chiediamo nuovamente di agire per proteggere i sorvoli, eliminando così oltre il 90% di queste cancellazioni di voli. A giugno avremo le elezioni europee, incoraggiamo tutti a votare a queste elezioni e chiediamo agli eurodeputati e alla Commissione europea di agire per proteggere i sorvoli. Non possiamo chiudere ripetutamente i cieli sopra l’Europa perché i controllori del traffico aereo francesi stanno scioperando. Proteggiamo i sorvoli durante gli scioperi nazionali degli ATC, riduciamo le cancellazioni e le interruzioni dei voli e garantiamo un’estate migliore per tutti i cittadini e i visitatori d’Europa”.

BRITISH AIRWAYS ANNUNCIA SCONTI SU VOLI E VACANZE – British Airways e British Airways Holidays hanno lanciato “The Original Sale”, offrendo sconti su vacanze e voli per i viaggi nel 2024 e 2025. “Dal 25 aprile al 14 maggio 2024, l’offerta include destinazioni sia balneari che urbane attraverso il network British Airways. Che i clienti cerchino l’avventura a Orlando, il sole nel sud della Francia o la tranquillità a Tobago, ora hanno la possibilità di prenotare i loro viaggi. British Airways Holidays offre una selezione di pacchetti vacanza per i clienti che prenotano insieme volo e hotel oppure volo e auto”, afferma British Airways. Claire Bentley, Managing Director of British Airways Holidays, ha dichiarato: “Siamo lieti di annunciare la nostra vendita, soprattutto quando il tempo è stato così sfavorevole qui nelle ultime settimane. Prendiamo molto sul serio le vacanze dei nostri clienti, sia che siano desiderosi di avventure o di un momento tanto atteso per rilassarsi e distendersi. Abbiamo le offerte adatte a qualsiasi scelta”. Ulteriori informazioni sono disponibili su www.ba.com/sale.

SAAB CONSEGNA IL QUARTO GLOBALEYE AGLI UAE – Saab ha consegnato un altro GlobalEye Airborne Early Warning and Control (AEW&C) aircraft agli Emirati Arabi Uniti (UAE), segnando la consegna del quarto advanced AEW&C aircraft agli Emirati Arabi Uniti in soli quattro anni. La consegna è avvenuta il 18 aprile 2024 e segue le precedenti consegne di tre GlobalEye agli Emirati Arabi Uniti nel 2020 e nel 2021. “Sono orgoglioso di celebrare la quarta consegna della nostra world-leading AEW&C solution GlobalEye negli Emirati Arabi Uniti e di continuare a supportarne la disponibilità operativa e il mission success. L’elevato ritmo di consegna del programma GlobalEye testimonia la nostra capacità interna unica, il che significa che controlliamo l’intero processo, dallo sviluppo all’integrazione”, afferma Micael Johansson Presidente e CEO di Saab. Gli Emirati Arabi Uniti hanno ordinato un totale di cinque velivoli GlobalEye da Saab, con il contratto iniziale firmato nel 2015 e un ordine per due ulteriori velivoli ricevuto nel 2021. GlobalEye è una advanced multi-domain AEW&C solution con una serie di sensori attivi e passivi che forniscono rilevamento e identificazione a lungo raggio di oggetti nell’aria, in mare e sulla terra. Fornendo informazioni in tempo reale, GlobalEye consente una migliore situation awareness delle aree circostanti e il rilevamento tempestivo delle minacce.

TEXTRON RIPORTA I RISULTATI FINANZIARI DEL PRIMO TRIMESTRE 2024 – Textron Inc. ha riportato oggi un first quarter 2024 net income pari a 1,03 dollari per azione, rispetto a 0,92 dollari per azione nel primo trimestre 2023. Adjusted net income pari a 1,20 dollari per azione per il primo trimestre 2024, rispetto a 1,05 dollari per azione nel primo trimestre 2023. “Nel trimestre abbiamo registrato una crescita degli utili nelle nostre attività Aviation, Bell e Systems”, ha affermato Scott C. Donnelly, Textron Chairman and CEO. “In Aviation abbiamo riscontrato una forte domanda di mercato che ha contribuito alla crescita del portafoglio ordini di 177 milioni di dollari. In Bell abbiamo riscontrato una crescita dei ricavi guidata dal FLRAA program”. Nel trimestre, Textron ha restituito 317 milioni di dollari agli azionisti attraverso il riacquisto di azioni. I ricavi di Textron Aviation sono stati di 1,2 miliardi di dollari, in aumento di 39 milioni di dollari rispetto al primo trimestre dello scorso anno. Textron Aviation ha consegnato 36 jet nel trimestre, rispetto ai 35 del primo trimestre 2023, e 20 commercial turboprops, rispetto ai 34 del primo trimestre dello scorso anno. L’utile del segmento è stato di 143 milioni di dollari nel primo trimestre, in aumento di 18 milioni di dollari rispetto a un anno fa. Il portafoglio ordini di Textron Aviation alla fine del primo trimestre ammontava a 7,3 miliardi di dollari. I ricavi di Bell sono stati pari a 727 milioni di dollari, in aumento di 106 milioni di dollari rispetto al primo trimestre 2023, riflettendo in gran parte un maggiore volume militare di 95 milioni di dollari, principalmente legato al programma FLRAA. Bell ha consegnato 18 elicotteri commerciali nel trimestre, rispetto ai 22 del primo trimestre dello scorso anno. L’utile del segmento, pari a 80 milioni di dollari, è aumentato di 20 milioni di dollari rispetto al primo trimestre dell’anno scorso. Il portafoglio ordini di Bell alla fine del primo trimestre ammontava a 4,5 miliardi di dollari. Il Board of Directors of Textron Inc. ha dichiarato oggi un dividendo trimestrale di 0,02 dollari per azione sulle azioni ordinarie della società. Tutti i dividendi saranno pagati il 1° luglio 2024 ai titolari dei titoli alla chiusura delle attività il 14 giugno 2024.

DELTA E AMERICAN EXPRESS RIPROPONGONO IL POPOLARE AIRPLANE METAL CREDIT CARD DESIGN – Delta e American Express hanno presentato la prossima versione della limited-edition Boeing 747 Delta SkyMiles Reserve Card, sulla scia della travolgente risposta dei titolari della carta quando è stata lanciata per la prima volta nel 2022. Le nuove carte in edizione limitata sono di colore bianco nuvola e realizzate con due aerei Delta Boeing 747 ritirati dopo oltre 27 anni di servizio e riportano la storia di ciascun aereo, compreso il primo e l’ultimo volo, il numero di coda e il numero di miglia volate. La carta è disponibile esclusivamente per nuovi ed esistenti Delta SkyMiles Reserve and Reserve Business Card Members dal 25 aprile al 5 giugno 2024, fino a esaurimento scorte. Il nuovo design arriva dopo i recenti miglioramenti apportati alle Delta SkyMiles American Express Cards per migliorare l’esperienza di viaggio e offrire valore quotidiano ai soci, sia in volo che a terra. “In Delta, innovazione ed esperienza sono al centro di tutto ciò che facciamo”, ha affermato Prashant Sharma, V.P. of Loyalty at Delta Air Lines. “Ogni carta porta con sé l’eredità di innumerevoli viaggi e incarna lo spirito di esplorazione che guida i nostri clienti e tutti noi di Delta. Se combinate con i vantaggi recentemente aggiornati, queste carte strizzano l’occhio al nostro passato storico e simboleggiano le esperienze elevate che i nostri clienti possono aspettarsi nei loro viaggi futuri”. Nel 2022 Delta e American Express hanno lanciato la prima iterazione del limited-edition Boeing Delta 747 Card design, uno degli aerei più iconici nella storia dell’aviazione. Il nuovo design è realizzato con il 33% di metallo proveniente da un aereo Delta Boeing 747 in pensione e ha una finitura bianca lucida, che si ispira alle nuvole.

UK, AUSTRALIA E CANADA RAFFORZANO LA F-35 MISSION DATA PARTNERSHIP – Regno Unito, Australia e Canada stanno unendo le forze per gestire il combined F-35 mission data center presso la Eglin Air Force Base, Florida. Precedentemente noto come Australia Canada United Kingdom Reprogramming Laboratory, l’80 Squadron recentemente riattivato svilupperà, verificherà e convaliderà gli F-35 mission data files per i tre alleati NATO. “La decisione di trasformare l’Australia, Canada and United Kingdom F-35 Reprogramming Laboratory in uno squadron riveste una profonda importanza”, ha affermato l’Air Marshal Robert Chipman, chief of the Royal Australian Air Force. “Significa che le persone e il lavoro che svolgono sono operativamente rilevanti”. I mission data consentono agli F-35 e ai piloti di rilevare, identificare, localizzare e contrastare le minacce attraverso lo spettro elettromagnetico. Queste e altre 5th Generation capabilities sono fondamentali per la deterrenza e la sicurezza globale. “La F-35 war-fighting capability in Europa e nell’Indo-Pacifico dipende da quanto bene il personale specializzato dell’80 Squadron continuerà il suo lavoro qui in Florida”, ha osservato l’Air Chief Marshal Sir Richard Knighton, RAF chief of staff. La Royal Canadian Air Force si unirà all’80 Squadron quest’estate, mentre il Canada si prepara a ricevere i suoi primi F-35 nel 2026.

LUFTHANSA TECHNIK MALTA COMPLETA IL SUO PRIMO DREAMLINER LAYOVER – Lufthansa Technik Malta (LTM) ha celebrato ieri il completamento della sua prima base maintenance su un Boeing 787 Dreamliner. Il C-check completato sul 787-9 con marche di registrazione SP-LSC di LOT Polish Airlines è seguito solo pochi mesi dopo l’annuncio dello scorso anno che LTM avrebbe ampliato il proprio portafoglio di prodotti sul popolare widebody a lungo raggio di Boeing. LTM ha investito diversi milioni di euro nella preparazione del supporto tecnico per il Boeing 787, compresa la formazione dei suoi esperti tecnici e l’approvvigionamento degli strumenti e dei materiali necessari. All’interno della rete globale di Lufthansa Technik, LTM può ora rafforzare ed espandere ulteriormente il proprio ruolo di European competence center for base maintenance of wide-body aircraft. Il cosiddetto C-Check comprende controlli approfonditi dei diversi sistemi dell’aereo e della sua struttura, che nel caso del Boeing 787 è costituita in gran parte da materiali compositi. Da un lato, nella gestione di questi materiali moderni, LTM ha potuto avvalersi della propria vasta esperienza, acquisita in molti anni di supporto, ad esempio, per l’Airbus A350. D’altro canto, l’azienda ha potuto attingere alla vasta esperienza di altre sedi internazionali di Lufthansa Technik per un’ampia gamma di pacchetti di lavoro, ad esempio nell’applicazione di varie NDT (non-destructive testing) procedures for composite materials. “Siamo molto soddisfatti del completamento del primo base maintenance check sul nostro Boeing 787-9 da parte di Lufthansa Technik Malta”, ha affermato Krzysztof Krolak, Vice President Technical Operations, LOT Polish Airlines. “Questo traguardo significativo, che arriva solo pochi mesi dopo l’annuncio di LTM riguardo l’espansione del proprio portafoglio di prodotti per includere il popolare widebody a lungo raggio di Boeing, sottolinea le solide capacità e competenze tecniche all’interno del Lufthansa Technik network”. “Dopo anni passati a servire solo modelli Airbus qui a Malta, è speciale il fatto che ora serviamo nuovamente un tipo di aereo Boeing. Con la livrea speciale unica di LOT, quale modo migliore avrebbe potuto esserci per introdurre il Dreamliner nella nostra struttura”, ha affermato Maria Cilia, LTM’s Chief Executive Officer. “Si tratta di un traguardo importante per noi e rappresenta un’ulteriore testimonianza di quanto questa azienda sia cresciuta e si sia evoluta, fino a diventare un wide-body center of excellence. Vorrei ringraziare i nostri clienti per la grande fiducia riposta nei nostri servizi. Un ringraziamento speciale va al mio team per la dedizione, la passione e l’impegno costante nei confronti dei nostri clienti e della nostra azienda”. “Il recente layover non solo ha segnato il primo 787 check per il nostro team a Malta, ma ha anche segnato il nostro primo base maintenance services per il nostro stimato Polish customer”, ha aggiunto Andreas van de Kuil, Vice Presidente Central Sales Europe e CIS. “Ringrazio LOT Polish Airlines per la fiducia riposta in questa cooperazione, che speriamo di poter approfondire ulteriormente nel tempo a venire”.

EMIRATES ORGANIZZA UN AUTISM FAMILIARIZATION FLIGHT PER 30 FAMIGLIE – Promuovendo l’impegno di Dubai per i viaggi accessibili e per aumentare la consapevolezza sull’autismo, Emirates ha invitato 30 famiglie degli Emirati Arabi Uniti con bambini neurodiversi a fare una vera esperienza di check-in e un volo di familiarizzazione il 24 aprile, nel Terminal 3 del Dubai International Airport (DXB). L’iniziativa è stata progettata per aiutare i bambini a esercitarsi e ad alleviare le ansie prima del viaggio, oltre a fornire un’opportunità unica per Emirates di collaborare con partner chiave e raccogliere approfondimenti per migliorare i viaggi accessibili. Il gruppo ha utilizzato il percorso Autism Friendly attraverso Dubai International Airport, che include l’accesso alle corsie preferenziali per il check-in, il controllo passaporti, la sicurezza e l’imbarco. Il personale addetto al check-in e l’equipaggio di cabina di Emirates, appositamente addestrati, erano a disposizione per supportarli durante tutto il viaggio. L’EK2605 è partito da DXB alle 11:20 ed è atterrato di nuovo alle 12:20, offrendo ai bambini un’esperienza di volo reale, incluso il servizio di bordo, gli annunci dell’equipaggio di cabina e del Capitano, nonché i suoni e le immagini di un vero decollo e atterraggio. Secondo uno studio dell’International Board of Credentialing and Continuing Education Standards (IBCCES) solo il 13% delle famiglie con bambini neurodiversi intervistati va in vacanza in famiglia perché ritiene che l’esperienza dell’aeroporto e del volo sia troppo stressante e stimolante per la sensibilità sensoriale dei bambini. Tuttavia, il 93% delle famiglie intervistate ha affermato che farebbero più viaggi se fossero disponibili più opzioni certificate per l’autismo e maggiore supporto. Lo scopo dell’iniziativa di Emirates è quello di aiutare i clienti con autismo e disturbi sensoriali e le loro famiglie a prepararsi per il viaggio, attraverso una visita guidata dell’aeroporto e dell’ambiente della cabina dell’aereo, oltre a fornire una formazione completa a tutti gli Emirates team members. In futuro sono previste ulteriori iniziative, con l’obiettivo di supportare l’impegno di Dubai in questo settore. Emirates e IBCCES stanno lavorando insieme per sviluppare una official Autism-friendly inflight certification, che potrebbe essere eventualmente utilizzata da altre compagnie aeree. Questa certificazione completerà i recenti risultati di Emirates, dove tutte le Dubai Check In facilities hanno ricevuto la designazione Certified Autism Center™. Ciò si basa anche sul recente riconoscimento del Dubai International Airport come primo aeroporto internazionale a ottenere la designazione da parte dell’IBCCES, oltre ad allinearsi con la Department of Economy and Tourism’s vision di diventare la prima Certified Autism Destination™ in the Middle East.

BOEING STATEMENT SULL’U.S. AIR FORCE COLLABORATIVE COMBAT AIRCRAFT ANNOUNCEMENT – Boeing ha rilasciato la seguente dichiarazione: “Anche se siamo delusi dal fatto che non andremo avanti in questa fase dell’U.S. Air Force’s Collaborative Combat Aircraft program, siamo imperterriti nel nostro impegno a fornire next-generation autonomous combat aircraft per U.S. and global military customers. Il lavoro continua sulla nostra solida e crescente autonomous family, tra cui l’MQ-25 Stingray e futuri derivati, l’MQ-28 Ghost Bat e una serie di proprietary programs che non possiamo rivelare”.

RAYTHEON RICEVE CONTRATTO PER MISISLE DEVELOPMENT PROGRAM – Raytheon, una società RTX, si è aggiudicata un contratto da 344 milioni di dollari per lo sviluppo di due missile variants – SM-2 Block IIICU e SM-6 Block IU – basate su una common guidance section, dove sono alloggiati l’elettronica e il software che guidano un missile verso il suo bersaglio. Le varianti aggiornate condivideranno una newly designed guidance section, target detection device, independent flight termination system and electronics unit. Questa commonality consentirà a Raytheon di produrre entrambi i missili su una linea di produzione comune, garantendo flessibilità, scalabilità e riduzione dei costi. I primi utilizzatori saranno gli Stati Uniti, l’Australia, il Canada, il Giappone e la Corea. I lavori su questo contratto vengono condotti a Tucson, Arizona.

RTX E’ STATA RICONOSCIUTA PER L’INNOVAZIONE LEADER DEL SETTORE – RTX ha ricevuto il riconoscimento da tre organizzazioni separate per l’innovazione nella tecnologia brevettata. L’Harrity Patent Analytics Patent 300® List, l’European Patent Office (EPO) Patent Index e The Clarivate™ Top 100 Global Innovators hanno pubblicato le loro classifiche 2024 nominando RTX tra i primi 15 in ciascun elenco. “L’innovazione è il carburante che alimenta lo sviluppo tecnologico avanzato”, ha affermato Juan de Bedout, Chief Technology Officer, RTX. “Concependo continuamente idee brevettabili – più di 60.000 oggi – i nostri ricercatori e ingegneri RTX stanno sviluppando tecnologie innovative che creano prodotti e servizi nuovi o migliorati per risolvere i problemi più difficili dei nostri clienti. È una testimonianza dell’eccezionale talento del team RTX”. Le iniziative di ricerca e sviluppo di RTX si concentrano sul rendere l’aviazione più sicura ed efficiente utilizzando advanced materials, artificial intelligence, electrification, next-generation sensing, advanced propulsion and integrated systems.