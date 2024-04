British Airways celebra 70 anni di voli verso Chicago e dimostra il suo impegno con il terzo servizio giornaliero e una migliore customer experience

I clienti che viaggiano da Chicago con British Airways oggi si dirigeranno verso un terminal diverso, poiché la compagnia aerea sposta le sue partenze dal Terminal 5 al Terminal 3 del Chicago O’Hare International Airport.

“Questa mossa coincide con il 70° anniversario dei voli di British Airways a Chicago, segnando una pietra miliare significativa nella lunga storia della compagnia di bandiera del Regno Unito nella città.

Il trasferimento delle partenze della compagnia aerea al Terminal 3 offrirà ai clienti British Airways in partenza un’esperienza di viaggio migliorata, con banchi check-in dedicati e collegamenti migliorati all’interno del network di American Airlines. I clienti idonei potranno usufruire delle lounge premium, comprese le American Airlines Flagship® Lounge e Admirals Club® lounges. L’arrival service della compagnia aerea continuerà al Terminal 5.

Inoltre, quest’estate la compagnia aerea introdurrà un terzo servizio giornaliero non-stop da Chicago a London Heathrow“, afferma British Airways.

“Dopo aver volato a Chicago per 70 anni, cerchiamo costantemente di migliorare ulteriormente il nostro servizio”, ha affermato Neil Chernoff, Chief Planning and Strategy Officer, British Airways. “L’introduzione del nostro terzo servizio giornaliero per Londra e lo spostamento delle nostre partenze al Terminal 3 insieme ai nostri Atlantic Joint Business partners, sottolinea il nostro impegno nel fornire un servizio e una convenienza senza precedenti ai nostri stimati clienti di Chicago”.

Oltre a commemorare settant’anni di collegamenti tra Chicago con Londra e oltre, la compagnia aerea celebra la straordinaria carriera del Regional Airport Manager Maureen McLafferty, che ha dedicato 40 anni di servizio a British Airways a Chicago. Ha detto: “Che modo entusiasmante per celebrare il nostro 70° anno di volo a Chicago e il mio quarto decennio di lavoro presso British Airways, con l’aggiunta di un terzo volo giornaliero e il trasferimento in questa nuova casa all’O’Hare International Airport. Non vediamo l’ora che i nostri clienti possano sperimentare i vantaggi di questo nuovo terminal e la comodità della nostra co-ubicazione con American Airlines”.

“Tutti i voli British Airways, Iberia e Aer Lingus partiranno ora dal Chicago O’Hare International Airport, Terminal 3. La mossa avvicinerà anche British Airways ai suoi partner oneworld tra cui American Airlines, Iberia e Japan Airlines, che hanno già sede al Terminal 3.

British Airways è parte integrante del panorama aeronautico di Chicago dal 1954, offrendo un servizio eccezionale sulle sue rotte da e per l’aeroporto di London Heathrow. Quest’estate la compagnia aerea opererà tre voli diretti al giorno da Chicago a Londra, sui suoi aerei Boeing 777 e 787 all’avanguardia.

Per ulteriori informazioni, i clienti possono visitare ba.com“, conclude British Airways.

(Ufficio Stampa British Airways)