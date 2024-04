News Brevi – 26.04.2024

AERONAUTICA MILITARE: TRASPORTO SANITARIO URGENTE DA BARI A ROMA CON C-130J – Si è svolto nel pomeriggio di ieri il trasporto sanitario urgente da Bari a Roma, effettuato da un velivolo da trasporto C-130J della 46^ Brigata Aerea dell’Aeronautica Militare, per una bimba di due anni in imminente pericolo di vita. Le condizioni cliniche della piccola paziente, ricoverata presso l’Ospedale Giovanni XXIII di Bari, hanno richiesto un trasferimento urgente presso l’Ospedale pediatrico Bambino Gesù di Roma. La Prefettura di Bari ha quindi contattato il Comando Operazioni Aerospaziali di Poggio Renatico (FE), che ha attivato uno degli equipaggi dell’Aeronautica Militare in prontezza d’allarme per questa tipologia di interventi. Per la missione, il C-130J della 46^ Brigata Aerea, partito da Pisa, ha imbarcato a Bari direttamente l’ambulanza, la bimba, la mamma e l’equipe medica, permettendo di diminuirne drasticamente i tempi di trasporto. Dopo lo sbarco presso l’aeroporto romano di Ciampino, avvenuto intorno alle 19:15, l’ambulanza si è diretta verso l’ospedale pediatrico di Roma, mentre il velivolo ha fatto ritorno alla base di Pisa per riprendere il servizio di prontezza H24. La 46ª Brigata Aerea di Pisa è uno dei Reparti dell’Aeronautica Militare che svolge il servizio di prontezza operativa per questo genere di missioni, insieme al 31° Stormo di Ciampino, il 14° Stormo di Pratica di Mare e agli elicotteri del 15° Stormo di Cervia. I Reparti di volo sono infatti a disposizione della collettività 24 ore al giorno, ogni giorni dell’anno, con mezzi ed equipaggi in grado di operare anche in condizioni meteorologiche complesse, per assicurare il trasporto urgente non solo di persone in imminente pericolo di vita, ma anche di organi, equipe mediche o, come oggi, di ambulanze (Ufficio Stampa Aeronautica Militare).

ANA HOLDINGS PRESENTA I RISULTATI FINANZIARI DELL’ANNO FISCALE CHIUSO IL 31 MARZO 2024 – ANA HOLDINGS INC. presenta oggi i risultati finanziari per l’anno terminato il 31 marzo 2024. “Il fiscal year 2023 (1 aprile 2023 – 31 marzo 2024) è stato guidato da una forte domanda di viaggi aerei e da iniziative sostenute di gestione dei costi. I ricavi operativi sono aumentati a 2.055,9 miliardi di yen, il che segna un aumento significativo rispetto all’anno fiscale precedente. Di conseguenza, ANA HD ha registrato il più alto operating income di 207,9 miliardi di yen, un ordinary income di 207,6 miliardi di yen e un net income attribuibile ai proprietari della società madre pari a 157,0 miliardi di yen”, afferma ANA. “Siamo grati per l’instancabile dedizione del nostro team nel fornire i massimi livelli di esperienza del cliente e per la fiducia che i nostri passeggeri ripongono in noi, che ha contribuito a guidare i nostri risultati finanziari”, ha affermato Kimihiro Nakahori, Executive Vice President and Group Chief Financial Officer. “Questi risultati illustrano tutti gli sforzi intrapresi negli ultimi anni e ora fanno parte della nostra mid-year strategy per posizionare ANA Group per la crescita futura”. “Riguardo l’outlook per il fiscal year 2024, si prevede che i ricavi aumenteranno, con una crescita dell’international passenger di 25,8 miliardi di yen, grazie all’aumento delle operazioni. Insieme all’aumento delle domestic passenger revenue di 24,0 miliardi di yen e delle international cargo revenue di 28,4 miliardi di yen, si prevedono le entrate più alte di sempre. Si prevede che i costi operativi aumenteranno di 171,9 miliardi di yen a causa dell’aumento dei costi legati alle operazioni, nonché della diminuzione di varie esenzioni fiscali e sussidi governativi, dell’aumento dei lavori di manutenzione che sono stati ridotti dalla pandemia e dell’investimento nel capitale umano. Si prevede che l’operating income diminuirà rispetto al fiscal year 2023, ma dovrebbe essere pari a 170,0 miliardi di yen”, conclude ANA.

KLM LANCIA LE SNEAKERS PER L’UNIFORME – KLM informa: “A partire dal 6 maggio, i nostri colleghi in KLM potranno indossare sneakers sotto la divisa. Ciò significa maggiore comfort durante il lavoro e un contributo al benessere dei dipendenti. Possono scegliere le proprie sneakers (che devono soddisfare determinati requisiti) oppure acquistare le KLM sneakers appositamente sviluppate, progettate da Filling Pieces. Permettendo le sneakers, KLM risponde alla domanda di scarpe da lavoro più comode. Alcuni colleghi vorrebbero un’alternativa. Indossare le sneakers sotto l’uniforme sta diventando sempre più comune tra le compagnie aeree ed è in linea con i tempi attuali. Un progetto pilota condotto lo scorso anno ha dimostrato che indossare sneakers contribuisce al benessere dei dipendenti”. “L’anno scorso ho potuto testare le sneakers come parte sostenibile della mia uniforme. Dopo anni in cui ho indossato il classico look, ora indosso le sneakers con grande piacere. Mi danno un buon inizio verso un buon volo”, afferma Willeke van den Boomgaard, Senior Purser.

IBERIA CELEBRA 60 ANNI DI VOLI A BRUXELLES – Iberia ha festeggiato ieri i 60 anni di collegamento tra Bruxelles e Madrid e lo ha fatto riservando sorprese ai clienti che volavano tra le due capitali. I comandanti dei voli che la compagnia offre hanno accolto i clienti con un messaggio speciale: “Buon pomeriggio, parla il comandante. Voglio darti il benvenuto su questo volo Iberia per Bruxelles. Tutti i voli sono speciali, sono pieni di storie, ma questo lo è ancora di più, dato che oggi festeggiamo 60 anni di volo tra Bruxelles e Madrid”. Inoltre, la compagnia aerea ha regalato a tutti i clienti un biscotto al cioccolato e viola, unendo in un unico dolce due dei prodotti più famosi di Bruxelles e Madrid, il cioccolato belga e le caramelle alla viola di Madrid. L’inaugurazione della rotta ebbe luogo il 25 aprile 1964, su un volo operato da un aereo Carvair, che aveva una capacità di 22 passeggeri. I Carvair erano i vecchi DC-4 convertiti per trasportare merci di grandi volumi, come le automobili. La particolarità di questo aereo era la parte anteriore, poiché venne ridisegnata e allungata di 2,8 metri rispetto al DC-4. Una volta Iberia operava tre voli settimanali verso la capitale belga. Oggi Iberia opera quattro voli al giorno tra le due capitali con l’Airbus A320neo, con una capacità di 186 passeggeri tra le cabine Business ed Economy. Questo aereo è il più avanzato in termini di tecnologia ed efficienza nella flotta a corto e medio raggio della compagnia aerea. Dotato di motori CFM LEAP-1A, l’A320neo è più silenzioso del 50% rispetto ai suoi predecessori, consuma tra il 15% e il 20% in meno di carburante e, quindi, riduce le emissioni di CO2. Carmen Giraud, Direttore Vendite Europa, Medio Oriente e Asia di Iberia, ha dichiarato: “Per Iberia è un orgoglio celebrare una data così significativa come i 60 anni che collegano il Belgio e la Spagna”.

SAAB PRESENTA I RISULTATI DEL PRIMO TRIMESTRE 2024 – Saab ha presentato i risultati per gennaio-marzo 2024. “Saab ha iniziato il 2024 garantendo un aumento degli ordini ricevuti, una forte crescita delle vendite e una migliore redditività. Sono soddisfatto dei progressi compiuti nel trimestre in termini di investimenti e assunzioni legati alla capacità. Supportati da una migliore visibilità sulle consegne e sui tempi di aumento della capacità, ora aggiorniamo le nostre previsioni per l’intero anno sulla crescita organica delle vendite”, afferma Micael Johansson, Presidente e CEO di Saab. Gli ordini acquisiti sono aumentati del 9% e ammontano a 18.495 milioni di corone svedesi (17.018), trainati dalla forte crescita degli ordini di medie dimensioni. Nel trimestre le vendite sono state pari a 14.185 milioni di corone svedesi (11.485), con una crescita organica del 24%. Tutte le aree di business e Combitech hanno mostrato una crescita, con forti contributi da Aeronautics and Surveillance. L’EBIT è aumentato del 28% ed ammonta a 1.191 milioni di corone svedesi (928). Anche l’EBIT margin è migliorato all’8,4% (8,1), grazie al forte sviluppo delle vendite. Il net income è migliorato a 784 milioni di corone svedesi (735) e l’utile per azione è aumentato a 5,71 corone svedesi (5,45). L’operational cash flow è pari a -1.998 milioni di corone svedesi (3.072) nel trimestre, a causa dell’elevato livello di investimenti, dell’aumento delle scorte e dei minori pagamenti per traguardi raggiunti dai clienti. Alla fine del periodo la posizione di liquidità netta ammontava a 0,8 miliardi di corone svedesi (5,3). Prospettive di vendita migliorate per il 2024: crescita organica delle vendite tra il 15% e il 20%, rispetto alla previsione precedente compresa tra il 12% e il 16%. L’Assemblea generale ha deciso un dividendo di 6,40 corone svedesi (5,30) per azione per l’anno fiscale 2023 e un frazionamento 4:1 delle azioni Saab.

SAS: REPORT OPERATIVI MENSILI PER IL CHAPTER 11 PROCESS – SAS informa: “SAS AB e ciascuna delle sue sussidiarie soggette al voluntary chapter 11 process negli Stati Uniti presenteranno operating reports mensili, contenenti alcune informazioni finanziarie per il periodo dal 1° novembre 2023 al 31 marzo 2024, presso l’U.S. Bankruptcy Court for the Southern District of New York. Tutte le società SAS soggette al voluntary chapter 11 process sono tenute a presentare mensilmente alla Corte relazioni operative. Le informazioni finanziarie contenute nelle relazioni operative mensili includono voci quali posizione di cassa, attività, passività, entrate, profitti e perdite per il mese precedente. SAS annuncia quindi alcuni dati finanziari consolidati per SAS Group al 31 marzo 2024. Dal primo novembre 2023 al 31 marzo 2024, revenue pari a 15.390 mSEK (US$ 1,439 miliardi), net income per il periodo -3.277 mSEK (US$ -306 milioni)”.

EMIRATES PROSEGUE IL SUO IMPEGNO PER LIONE – Emirates, Official Main Sponsor of Olympique Lyonnais, ha suscitato entusiasmo sul campo lo scorso fine settimana ospitando i bambini delle organizzazioni locali, dell’Hôpital Mère Enfant e del Centre Léon Bérard, il 14 aprile 2024. “Hôpital Mère Enfant è un’organizzazione locale che fornisce servizi specializzati in cure pediatriche; il Centre Léon Bérard è un’organizzazione locale rinomata per i servizi di oncologia medica. Più di 20 bambini hanno vissuto un’esperienza indimenticabile camminando mano nella mano con giocatori famosi sul campo prima del calcio d’inizio. Anche i bambini hanno assistito alla partita e hanno tifato per una delle squadre più amate e rispettate di Francia. La compagnia aerea è rinomata per il suo ampio portafoglio di sponsorizzazioni. Attraverso le sue partnership, la compagnia aerea supporta le comunità locali, riunendo i fan e creando esperienze memorabili per i suoi clienti in tutto il mondo. La partnership di Emirates con l’Olympique Lyonnais è iniziata nel 2020. La partnership evidenzia l’impegno costante della compagnia aerea nell’Auvergne-Rhône-Alpes region, con il suo iconico logo Fly Better presente sulle maglie delle squadre. La compagnia aerea gode anche di un’esperienza di ospitalità VIP unica all’interno del Groupama Stadium, chiamata Emirates Club. Le operazioni passeggeri e merci della compagnia aerea verso Lione continuano a svolgere un ruolo chiave nel sostenere la crescita del paese nel commercio, negli affari e nel turismo”, afferma Emirates. “La compagnia aerea ha lanciato per la prima volta le operazioni passeggeri su Lione nel dicembre 2012, diventando il primo operatore internazionale a collegare Lione agli Emirati Arabi Uniti, al Medio Oriente, all’Africa orientale e al subcontinente dell’Asia meridionale via Dubai. Da allora la compagnia aerea ha trasportato più di un milione di passeggeri da e per Lione. Lione è anche una destinazione importante per Emirates SkyCargo, la divisione cargo di Emirates, poiché la città contribuisce per quasi il 20% al totale delle merci trasportate da e verso la Francia. Tra aprile 2023 e marzo 2024, circa 7.000 tonnellate di merci sono state trasportate da e per Lione con Emirates, comprendenti principalmente beni di prima necessità e prodotti farmaceutici. Emirates offre attualmente ai clienti un servizio giornaliero da Lione a Dubai, utilizzando i suoi aerei Boeing 777-300ER. La compagnia aerea collega la città francese a Dubai e offre ai viaggiatori anche l’accesso diretto a una vasta rete di oltre 130 destinazioni, via Dubai. Emirates attualmente serve la Francia con 35 voli settimanali, inclusi 21 voli settimanali per Parigi (inclusi 3 A380 giornalieri) e 7 voli settimanali per Nizza utilizzando i suoi iconici aerei A380”, conclude Emirates.

EASA: EASY ACCESS RULES FOR UNMANNED AIRCRAFT SYSTEMS – EASA ha pubblicato la revisione di aprile 2024 delle Easy Access Rules for Unmanned Aircraft Systems (Regulations (EU) 2019/947 and 2019/945). Questa revisione incorpora l’Amendment 13 della Issue 1 delle Acceptable Means of Compliance and Guidance Material to Regulation (EU) 2019/947 (AMC & GM to Part-UAS), introdotte dalla ED Decision 2023/012/R. La Decision 2023/012/R, pubblicata il 20 ottobre 2023, ha modificato gli AMC & GM to Part-UAS, con l’obiettivo di mantenere un elevato livello di sicurezza per l’utilizzo degli UAS nelle ‘open’ and ‘specific’ categories, migliorare il livello di armonizzazione nell’attuazione del regolamento e promuovere condizioni di parità.

UNIVERSUM 2024 RANKING: DASSAULT AVIATION RIMANE UNO DEI DATORI DI LAVORO FRANCESI POU’ ATTRAENTI PER STUDENTI E NEOLAUREATI – Dassault Aviation informa: “Secondo la società di ricerca svedese Universum, Dassault Aviation rimane la quarta azienda preferita dagli studenti di ingegneria nel 2024, indipendentemente dal settore. Dassault Aviation ha risalito la classifica anche quest’anno, raggiungendo la 15a posizione tra i migliori datori di lavoro per gli studenti di informatica e diventando la 36a azienda più popolare tra i futuri diplomati delle business school. In totale, quasi 25.000 studenti provenienti da 173 Grandes Ecoles e università e 130 campi di studio specializzati, per lo più futuri laureati in business school e studenti di ingegneria, hanno risposto al sondaggio Universum, svolto nel periodo da settembre 2023 a marzo 2024”.

“TALENTO A BORDO”: LO SPAZIO DI IBERIA ALLA FIERA DEL LIBRO DI MADRID – La Fiera del Libro di Madrid rafforza in questa edizione la sua alleanza con Iberia. La compagnia aerea facilita la presenza di autori iberoamericani nella programmazione della Fiera grazie a ‘Talento a bordo’, un nuovo spazio situato nella zona centrale del Paseo de Coches. Lì, professionisti del mondo del libro condivideranno impressioni, esperienze e dettagli della loro attività. Dal 10 al 16 giugno verrà proposto un programma culturale con particolare attenzione alla letteratura iberoamericana. Inoltre disporrà anche di un’area espositiva e vendita libri con la presenza di diverse etichette editoriali. L’obiettivo di ‘Talento a bordo’ è quello di rendere visibili i progetti editoriali e promuovere la letteratura iberoamericana. L’iniziativa segnerà uno sbarco a nuove latitudini nell’83esima edizione della Fiera del Libro di Madrid. Gemma Juncá, Direttore Marketing e Brand di Iberia, ha sottolineato: “In Iberia siamo veramente appassionati del talento spagnolo. Per noi è un privilegio collaborare con la Fiera del Libro di Madrid e compiere quest’anno un altro passo con l’apertura dello spazio Talento a bordo, un luogo all’interno della fiera che ci permette di rendere visibile il talento letterario iberoamericano e di collegarlo con il mondo. L’obiettivo è promuovere lo scambio di idee e conversazioni culturali tra scrittori iberoamericani e spagnoli”. Questa azione fa parte del progetto “Talento a bordo” di Iberia, con il quale la compagnia mira a sostenere i talenti spagnoli, in diverse discipline.

DELTA DICHIARA IL DIVIDENDO TRIMESTRALE – Delta informa: “Il Board of Directors di Delta Air Lines ha dichiarato un dividendo trimestrale di 0,10 dollari per azione. Il dividendo sarà pagabile agli azionisti registrati a partire dalla chiusura delle attività del 14 maggio 2024 e sarà pagato il 4 giugno 2024”.

DELTA: AMPIA SCELTA PER VIAGGIARE VERSO PARIGI E LA FRANCIA – Delta informa :”Delta è la compagnia aerea statunitense numero 1 che serve la Francia, leader con oltre il 20% della capacità tra i due paesi durante l’alta stagione estiva. Ciò offre ai clienti un’ampia scelta per viaggiare verso CDG attraverso l’ampia rete Delta, che offre 16 voli giornalieri da varie città degli Stati Uniti tra cui Atlanta (ATL), Boston (BOS), Cincinnati/Northern Kentucky (CVG), Detroit (DTW), New York (JFK), Los Angeles (LAX), Minneapolis St. Paul (MSP), Seattle (SEA) e Salt Lake City (SLC). I clienti che desiderano avventurarsi oltre Parigi possono anche usufruire dei voli per Nizza da Atlanta e New York-JFK. Inoltre, i partner di Delta Air France e KLM offrono quasi 650 partenze nei giorni di punta verso oltre 150 città in Europa, Medio Oriente, Africa e India. Nell’ambito degli investimenti di Delta nei terminal aeroportuali da 12 miliardi di dollari, Delta aprirà la sua prima Delta One Lounge presso l’aeroporto JFK di New York a fine giugno. I clienti potranno scegliere tra quattro esperienze di prodotto tra cui Delta One, Delta Premium Select, Delta Comfort+ e Main Cabin. Con oltre 161.000 schermi sugli schienali di più di 850 aerei (il maggior numero di schermi sugli schienali di qualsiasi compagnia aerea con sede negli Stati Uniti), il team interno di Delta seleziona i migliori contenuti da portare a bordo ogni mese, inclusa un’accurata selezione di contenuti francesi e raccolte audio”.

DELTA RIAVVIA IL SERVIZIO PER LA NIGERIA DA NEW YORK JFK E AGGIORNA LA FLOTTA PER IL SERVIZIO CON GHANA E SUD AFRICA – Delta sta rafforzando la sua posizione n. 1 come maggiore compagnia aerea statunitense in Africa quest’inverno rilanciando il servizio giornaliero per Lagos, Nigeria (LOS), da New York-JFK il 1° dicembre. Miglioramenti della flotta nel servizio per Accra, Ghana (ACC) e in Sud Africa sono in corso. La compagnia aerea trasporta ogni anno più di mezzo milione di clienti tra gli Stati Uniti e l’Africa su più di 34 voli settimanali. “Questi miglioramenti riflettono il nostro impegno nel soddisfare le esigenze in evoluzione dei nostri clienti”, ha affermato Joe Esposito, Delta’s Senior Vice President of Network Planning. “Stiamo ampliando le nostre opzioni affinché i clienti possano sperimentare il servizio premium e l’elevata ospitalità che si aspettano da Delta”. Delta attualmente opera un servizio giornaliero tra Atlanta e Lagos e, con la ripresa del servizio quotidiano da New York-JFK, offrirà un totale di 14 voli settimanali per la Nigeria da dicembre fino alla prima metà di gennaio e 10 voli settimanali per il resto dell’inverno 2024. I passeggeri di questo volo potranno scegliere tra le esperienze Delta One, Delta Premium Select, Delta Comfort+ e Main Cabin sull’Airbus A330-200. Una volta a bordo, i passeggeri di Delta One possono aspettarsi un ampio programma di cibi e bevande che include opzioni di menu attentamente curate. Tutti i clienti possono usufruire di un’ampia selezione di opzioni di intrattenimento a bordo tramite Delta Studio. Essendo la prima compagnia aerea statunitense ad avviare un servizio per il Ghana, Delta rimane il più grande operatore nel mercato USA-Ghana, offrendo un servizio giornaliero tutto l’anno da New York-JFK. Inoltre, alla fine di ottobre 2024, Delta aggiornerà i suoi aerei che servono il Ghana all’Airbus A330-900neo da 281 posti, aggiungendo quasi 1.000 posti in più ogni settimana, fornendo il 30% di capacità in più tra il Ghana e gli Stati Uniti. L’aereo offre quattro esperienze di cabina differenziate: Delta One Suite, Delta Premium Select, Delta Comfort+ e Main Cabin. Delta sta inoltre aggiornando i suoi aerei da Atlanta al Sud Africa, dove opera 10 voli settimanali tutto l’anno per Johannesburg (JNB) e Città del Capo (CPT). Con l’introduzione dell’Airbus A350-900, questo aggiornamento fornirà altri otto posti Delta One Suite, portando il totale a 40, insieme a prestazioni operative migliorate. I clienti possono aspettarsi questi cambiamenti per JNB a partire dal 20 giugno e CPT dal 9 settembre. Per ulteriori informazioni e per prenotare il viaggio, visitare delta.com.