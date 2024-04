Embraer prevede di investire 390 milioni di dollari e creare altri 900 posti di lavoro diretti quest’anno in Brasile

Embraer ha annunciato i suoi piani per investire circa 390 milioni di dollari e assumere altri 900 dipendenti nell’anno in corso. L’annuncio è stato dato durante la visita del presidente del Brasile, Luiz Inácio Lula da Silva, alla sede della società a São José dos Campos. L’obiettivo è soddisfare l’aumento della produzione di aeromobili e la prevista crescita futura, sviluppando nuove attività, prodotti e servizi.

L’investimento comprende attività di ricerca e sviluppo di nuove tecnologie, come quelle che verranno utilizzate negli eVTOL (electric vertical take-off and landing vehicles), l’ampliamento degli aeronautical services, compresa la conversione di passenger aircraft in cargo aircraft, defense and security, efficiency improvement projects, espansione delle attività industriali.

“Embraer inizia una nuova fase di crescita basata su efficienza e innovazione. Siamo concentrati nel catturare il nostro pieno potenziale nei diversi segmenti in cui operiamo verso un’aviazione più sostenibile”, ha affermato Francisco Gomes Neto, Presidente e CEO di Embraer. “Attraverso partnership con il settore pubblico e privato stiamo espandendo le vendite, aprendo nuovi mercati e investendo in nuove tecnologie, che consentono di aumentare l’esportazione di prodotti ad alto valore aggiunto e creare migliaia di posti di lavoro altamente qualificati in Brasile”.

“Circa il 90% delle assunzioni avverrà nell’arco dell’anno per l’operations sector, con posizioni per meccanici, elettricisti, aircraft maintenance technicians, quality technicians, oltre a opportunità per stagisti di produzione che seguono percorsi di formazione e qualificazione con mentori interni. Ci sono anche opportunità per ingegneri e altri ruoli amministrativi.

L’anno scorso Embraer aveva già aumentato la propria forza lavoro di 1.500 dipendenti ed era tornata al livello occupazionale pre-pandemia. L’azienda conta attualmente circa 19.000 dipendenti diretti in tutto il mondo, di cui l’88% ha sede in Brasile”, afferma Embraer.

“La ripresa della crescita di Embraer è avvenuta nel 2023, quando l’azienda ha registrato un fatturato totale di 5,26 miliardi di dollari e ha raggiunto la migliore redditività degli ultimi cinque anni. Nel periodo sono stati consegnati 181 jet, un volume superiore del 13% rispetto all’anno precedente.

Per il 2024, Embraer stima che sarà un altro anno di crescita, con consegne tra 72 e 80 commercial aircraft e tra 125 e 135 executive jets. L’aspettativa è di generare entrate comprese tra 6 e 6,4 miliardi di dollari. Parte di questa crescita è dovuta alla partnership con Azul Linhas Aéreas, che quest’anno dovrebbe ricevere 13 jet E195-E2, un aereo che è un riferimento globale in termini di efficienza e sostenibilità. Uno degli aerei di Azul, ancora in fase di produzione, è stato presentato e nominato dal presidente Lula durante una visita allo stabilimento”, conclude Embraer.

(Ufficio Stampa Embraer)