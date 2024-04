News Brevi – 27.04.2024

BOEING E GKN AEROSPACE CONCLUDONO L’ACCORDO PER IL ST. LOUIS SITE – Boeing ha concluso un accordo con GKN Aerospace St. Louis e la sua società madre, Melrose Industries, per continuare la produzione di componenti critici che supportano il governo degli Stati Uniti e i suoi alleati. La transazione affida le capacità e le operazioni del sito GKN di St. Louis a Boeing. L’accordo tra Boeing e GKN trasferisce immediatamente le capacità e le operazioni del sito di St. Louis a supporto dei programmi F/A-18 e F-15 a Boeing. Inoltre, quasi tutta la forza lavoro di GKN St. Louis – circa 550 persone – è stata assunta da Boeing. “Boeing sta crescendo in tutta la regione con un consistente arretrato di programmi attuali, cercando allo stesso tempo opportunità future”, ha affermato Steve Parker, Senior Vice President & Chief Operating Officer of Boeing Defense, Space & Security. “Questo accordo ci consente non solo di fornire risultati per i nostri clienti, ma offre anche alla forza lavoro altamente qualificata di GKN l’opportunità di mettere a frutto il proprio immenso talento a sostegno della St. Louis defense and aerospace industry. Si tratta di un vantaggio per questi dipendenti, per Boeing e per la più ampia comunità di Saint Louis”. I dettagli finanziari non saranno divulgati, in conformità con i termini della transazione.

AIRBUS: I QUANTUM COMPUTER SARANNO UN FATTORE ABILITANTE PER LA DECARBONIZZAZIONE DELL’AVIAZIONE – Airbus informa: “L’informatica quantistica è ancora agli inizi. Tuttavia gli esperti concordano che sia pronta a svolgere un ruolo chiave. Il fascino del Quantum risiede nella sua capacità di superare i colli di bottiglia computazionali. Lo scopo di Airbus è quello di aprire la strada all’aerospaziale sostenibile per un mondo sicuro e unito. Sebbene siano ancora in fase di sviluppo, i computer quantistici hanno potenziale in due aree fondamentali per realizzare tale ambizione: eliminare l’impasse progettuale causato dai limiti dell’attuale potenza di calcolo in tempo per la prossima generazione di aeromobili e aumentare l’efficienza delle operazioni delle compagnie aeree”. “Ecco una carrellata di alcune delle esplorazioni quantistiche supportate da Airbus. Trajectory optimisation: in futuro, gli algoritmi quantistici potrebbero aiutare a ottimizzare la traiettoria di un aereo in tempo reale tenendo conto delle restrizioni del traffico aereo e delle condizioni meteorologiche. A tal fine, nel 2023, il centro di innovazione Acubed di Airbus nella Silicon Valley ha condotto uno studio sull’ottimizzazione della traiettoria quantistica. Efficient cargo loading: la metà del global airfreight viaggia a bordo di voli passeggeri, riempire i container e poi inserirli nella stiva di un aereo di linea è come un gigantesco gioco di Tetris. Nel 2022 Airbus ha eseguito un dimostratore di casi d’uso utilizzando il computer quantistico di IonQ. Fuel cell simulation: esistono due opzioni per progettare sistemi di propulsione a idrogeno, bruciare il gas direttamente in un turbine engine o installare fuel cells che utilizzano l’idrogeno per creare elettricità attraverso l’elettrolisi. Airbus ha unito le forze con il settore automobilistico per promuovere lo sviluppo delle fuel cells per applicazioni aeronautiche. Tuttavia, le celle devono essere leggere e sufficientemente potenti da far decollare un aereo. Questa combinazione si basa su una chimica complessa. Insieme ai colleghi di BMW Group, i ricercatori di Airbus hanno dimostrato per la prima volta che il calcolo quantistico può eseguire la modellazione delle reazioni a livello atomico. Sfruttando la potenza esponenziale dei quanti, che va oltre la portata dei computer odierni, gli ingegneri possono modellare il comportamento catalitico relativo di ciascuna lega. Le loro osservazioni contribuiscono alla propulsione e alle scelte progettuali che un giorno avranno un impatto significativo e favorevole sulla carbon footprint del settore aerospaziale. Computational fluid dynamics: il primo punto di riferimento quando si progetta un nuovo velivolo è spesso la fluidodinamica computazionale, o CFD. Questa sofisticata simulazione digitale del flusso d’aria attorno a un airframe ne informa la forma e l’efficienza aerodinamica. Oggi la CFD viene eseguita da computer (HPC) ad alto consumo energetico ed è diventata un collo di bottiglia nel ciclo di progettazione degli aeromobili. Airbus ha siglato una partnership con due importanti strutture di ricerca europee, ONERA (French Aerospace Research Center) e DLR (German Aerospace Center) durante una cerimonia al Paris Air Show. Il calcolo quantistico è in grado di operare su una tela, o mesh, molto più ampia, consentendo di eseguire calcoli CFD su una scala esponenzialmente più elevata. Ha il potenziale per rompere il collo di bottiglia della progettazione per i futuri aerei. La CFD è un’area oggetto di studio nell’ambito del Quantum Mobility Quest e attraverso EQUALITY, un consorzio europeo di cui Airbus è membro. Il consorzio è dedicato allo sviluppo di algoritmi quantistici al fine di risolvere una serie di ‘paradigmatic’ industry problems”, conclude Airbus.

COLLINS AEROSPACE REALIZZA UN NUOVO SOLAR FARM – Collins Aerospace, un’azienda RTX, ha celebrato oggi l’inizio della realizzazione di un nuovo parco solare di 6,5 acri presso il suo stabilimento Electric Power Systems a Rockford, Illinois. L’impianto sarà di proprietà e gestito da ENGIE North America (ENGIE) come parte di un accordo di acquisto di energia della durata di 15 anni. La nuova installazione contribuirà a fornire circa il 10% del fabbisogno elettrico annuale della struttura e si prevede che entrerà in funzione entro la fine dell’anno. Il progetto creerà certificati di elettricità rinnovabile trattenuti da ENGIE, mentre Collins pagherà l’elettricità e acquisterà certificati sostitutivi da altri progetti rinnovabili qualificati. Nel complesso, l’accordo ridurrà le emissioni di gas serra dell’impianto di oltre 1.500 tonnellate di anidride carbonica all’anno. “Entro il 2030 RTX si è impegnata a ridurre le emissioni di gas serra del 46% rispetto ai livelli del 2019”, ha affermato Annette McNeely, vice president, Environment, Health & Safety for RTX. “Uno dei modi in cui raggiungeremo questo obiettivo è aumentare il nostro utilizzo di elettricità rinnovabile attraverso iniziative come il nostro parco solare a Rockford, uno degli 11 progetti solari in loco avviati da RTX nel 2023”.

ICAO: IL SECRETARY GENERAL SOSTIENE IL RUOLO DELL’INTERNATIONAL AVIATION LAW – Il Republic of Korea (ROK) Vice Minister of Land, Infrastructure and Transport, Mr. Won Kug Baek, si è unito all’ICAO Secretary General, Juan Carlos Salazar, nell’apertura del 2024 ICAO Legal Seminar, che è stato ospitato dalla ROK a Seoul dal 16 al 18 aprile 2024. Oltre 750 delegati in rappresentanza di 78 Stati sono stati fortemente incoraggiati dal Segretario Generale ad unirsi all’ICAO nel suo sostegno alla ratifica e all’effettiva attuazione dei trattati aerei internazionali. Ha dedicato un focus speciale alla International Civil Aviation (Chicago Convention), celebrandone quest’anno l’80° anniversario. Il seminario ha inoltre fornito una gradita opportunità per evidenziare le pietre miliari giuridiche raggiunte dalla facilitazione del trasporto aereo nel corso dei decenni, in coincidenza con il 75° anniversario dell’Annex 9 – Facilitation e dello Year of Facilitation che è stato conseguentemente annunciato dall’ICAO Council. I delegati hanno affrontato il lavoro dell’ICAO in campo legale e in materia di sicurezza aerea, compreso il ruolo delle Regional Safety Oversight Organizations (RSOOs) nel sostenere gli Stati. Sono stati trattati anche la protezione dei dati nel trasporto aereo internazionale e il ruolo del Montreal Protocol 2014 nel far fronte a comportamenti indisciplinati e disturbanti, così come l’aggiornamento delle norme per la risoluzione delle controversie aeronautiche ai sensi della Convenzione di Chicago. Infine, durante il seminario si sono svolti due eventi collaterali: un forum di alto livello che ha riunito ministri e policy maker di diversi Stati per discutere e condividere esperienze, intuizioni e strategie per lo sviluppo sostenibile, e un dibattito aperto tra un gruppo di young aviation professionals per affrontare le attuali questioni legali che riguardano l’aviazione civile. La missione del Secretary General nella Repubblica di Corea comprendeva anche un incontro bilaterale con Ms. Kang Insun, Vice Minister of Foreign Affairs. Il Secretary General è stato accompagnato durante tutta la sua missione a Seul dall’ICAO Legal Affairs and External Relations Director, Mr. Michael Gill, e dall’Asia and Pacific Regional Director, Mr. Tao Ma.

DELTA NOMINA DUE NUOVI MEMBRI NEL BOARD OF DIRECTORS – Il board of directors di Delta Air Lines ha annunciato oggi Maria Black e Willie CW Chiang come nuovi membri. La signora Black è President and Chief Executive Officer of Automatic Data Processing, Inc. Il signor Chiang è Chairman and Chief Executive Officer di Plains All American Pipeline, L.P. “Siamo molto entusiasti di dare il benvenuto sia a Maria che a Willie nel board of directors di Delta”, ha affermato David Taylor, Delta’s non-executive Chair of the Board. “Maria apporta una sostanziale leadership globale nel settore della tecnologia e della gestione del capitale umano. Willie ha una vasta esperienza nel settore energetico. Entrambi contribuiranno con preziose competenze al nostro lavoro, migliorando la profondità e la gamma del già forte, indipendente e diversificato board of directors di Delta”.