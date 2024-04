Rolls-Royce: la propulsion technology sarà fondamentale per sfruttare il potenziale della Urban Air Mobility

Rolls-Royce informa: “L’Urban Air Mobility (UAM) market offre nuove opportunità per i viaggi e i trasporti, insieme a promettenti prospettive finanziarie a lungo termine per le aziende che desiderano fornire tali servizi in futuro.

Il valore di tali servizi per gli utenti finali sarà fortemente determinato dall’affidabilità, dalla disponibilità e dalle performance degli electrical vertical take-off and landing vehicles (eVTOL) che serviranno questo mercato, con i fornitori che dovranno garantire di mantenere gli elevatissimi livelli di sicurezza e i requisiti ambientali richiesti dall’industria e che sono fondamentali per l’accettazione sociale.

I power and propulsion systems sono fondamentali per contribuire a sbloccare il pieno potenziale di questi UAM vehicles. Rolls-Royce Electrical sta creando valore reale attraverso un portafoglio differenziato di tecnologie che possono essere ottimizzate per le piattaforme dei clienti, con alte prestazioni e soddisfando i più elevati standard di sicurezza”.

Markus Christmann, Chief Engineer UAM at Rolls-Royce Electrical, afferma: “I bassi costi operativi sono fondamentali per consentire modelli di mobilità che sbloccheranno i volumi di cui gli operatori hanno bisogno per costruire il successo finanziario. Pertanto, le electrical propulsion units (EPU) utilizzate per la propulsione dell’eVTOL devono avere maintenance and serviceability requirements molto bassi e una lunga permanenza in volo. In Rolls-Royce, la nostra esperienza in Civil Aerospace and Business Aviation ci consente di comprendere le strutture dei costi coinvolte e di apportare il giusto set di strumenti alla nostra attività di progettazione, per ridurre fin dall’inizio maintenance and serviceability. La nostra electric propulsion unit for UAM, ad esempio, è composta da tre componenti chiave: una transversal flux electrical machine per creare la coppia richiesta per le eliche, una external load cartridge (ELC) per montare il motore sull’aereo e la power electronics per il controllo e la protezione del motore (Lane Control Units o LCU) e questi sono tutti scalabili e adattabili per soddisfare le diverse richieste di potenza della piattaforma. Sono inoltre progettati per consentire un’installazione flessibile e una migliore manutenzione, riducendo i tempi di inattività”.

“La torque density gioca un ruolo importante nelle performance. Questa è la coppia che stai emettendo dal motore divisa per il suo peso totale, compresi tutti i suoi auxiliary systems. Utilizzando l’air-cooling nel nostro design anziché il liquid cooling, possiamo ridurre il peso complessivo del sistema e aumentare la torque density, consentendo la massima efficienza per gli aerei da sei a otto eliche che ci aspettiamo di vedere nell’UAM space. Abbiamo inoltre scelto una transversal flux motor topology, che in combinazione con l’air-cooled approach massimizza la coppia ottenibile. I requisiti di coppia per la progettazione del nostro motore sono guidati dalla necessità dell’UAM market di operare con un rumore minimo per gli aeromobili, poiché voleranno in città densamente popolate. Il design del nostro motore consente quindi rotazioni dell’elica più lente e livelli di rumore ridotti”, prosegue Markus Christmann.

“Gli UAM vehicles sono progettati per poter volare ovunque, comprese le aree urbane altamente popolate e congestionate, con orari di funzionamento spesso lunghi. Pertanto, le nostre soluzioni dovranno soddisfare i più elevati standard di sicurezza del settore e la nostra ambizione è quella di fornire sistemi di propulsione con tolleranza ai guasti e ridondanza significativamente più elevati rispetto agli attuali standard per gli elicotteri odierni. La nostra multilane architecture ci consente di gestire i guasti all’interno dell’unità di propulsione elettrica e di fornire comunque fino al 65% della potenza totale. Aiuta anche a ridurre il peso complessivo del sistema senza compromettere la sicurezza. Attraverso lo sviluppo del nostro Electrical Distribution System, stiamo anche esaminando ciò che l’industria automobilistica ha fatto in termini di monitoraggio dell’isolamento e considerando i vantaggi che ciò potrebbe offrire nel settore aerospaziale. Le nostre ampie capacità di test ci consentono di testare una varietà di materiali isolanti ad alta tensione. La nostra eredità aerospaziale e l’apprendimento dall’industria automobilistica significa che stiamo combinando il meglio di entrambi i settori quando forniamo i nostri sistemi di propulsione che alimenteranno questo nuovo entusiasmante Urban Air Mobility market”, conclude Markus Christmann, Chief Engineer UAM at Rolls-Royce Electrical.

