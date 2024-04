FC Barcellona e Vueling presentano il nuovo aereo del Barça femminile

FC Barcellona e Vueling hanno presentato il design del nuovo aereo del Barça femminile, ovvero l’immagine di alcune giocatrici in rappresentanza della squadra. “Si tratta del primo aereo dedicato esclusivamente al team allenato da Jonatan Giráldez ed è, inoltre, la prima volta che una squadra di calcio femminile in Europa dispone di un normale aereo di linea con la propria immagine.

L’aereo è stato presentato con un evento organizzato all’hangar dell’aeroporto Josep Tarradellas di Barcellona-El Prat al quale hanno partecipato Aitana Bonmatí, Fridolina Rolfö, Patri Guijarro, Ingrid Engen, quattro delle cinque protagoniste raffigurate sull’aereo, nella quale compare anche la compagna di squadra Caroline Graham-Hansen. Erano inoltre presenti per conto dell’FC Barcellona, Elena Fort, Vicepresidentessa dell’Area Istituzionale, e Xavier Puig, Direttore Responsabile della squadra femminile. A rappresentare Vueling c’era Sandra Hors, Director of Communication, Institutional Relations and Sustainability e Carolyn Prowse, Chief Commercial, Customer, Network and Strategy Officer”, afferma Vueling.

“L’aereo, un A320, avrà fin da subito, per la parte finale del campionato, questo nuovo look. Si tratta di un’immagine che unisce i colori e lo scudetto del Barça, con le figure delle undici giocatrici che rappresentano la squadra. Così, mentre da un lato compaiono le atlete presenti all’evento, dall’altro figurano le compagne Keira Walsh, Salma Paralluelo, María León, Alexia Putellas, Lucy Bronze e Ona Batlle.

L’accordo è attivo in Europa, Israele e Nord Africa (Tunisia, Libia, Marocco, Egitto e Algeria) e prevede anche progetti commerciali per Vueling durante le partite presso lo stadio Johan Cruyff di Barcellona, collaborazioni nella creazione di contenuti digitali e la diffusione degli stessi attraverso le pagine social di entrambe le realtà”, prosegue Vueling.

Xavier Puig, Direttore dell’FC Barcellona Responsabile della squadra femminile: “Questo accordo intende esplorare nuove strade per l’espansione del marchio Barça nel mondo, mettendo, ancora una volta, la squadra femminile in prima linea nel Club. Si tratta di una partnership che è il risultato dell’incontro tra due brand orgogliosamente barcellonesi e il riconoscimento del lavoro che l’FC Barcellona ha svolto per promuovere lo sport femminile. Ringraziamo quindi Vueling per aver messo in luce una squadra che ha rotto gli schemi e vuole continuare a scrivere la storia”.

Sandra Hors, Director of Communication, Institutional Relations and Sustainability di Vueling: “È per noi un grande onore avere stretto questo storico accordo con il team femminile del Barça, una squadra che è stata capace di smuovere il mondo. La nostra è un’unione che mette in risalto i valori condivisi tra entrambe le entità: l’appartenenza a Barcellona, l’impegno a favore del talento femminile e la volontà di cambiare il mondo e fare le cose in modo diverso. Grazie a Vueling, l’FC Barcellona diventa la prima squadra di calcio femminile europea ad avere la propria immagine su un aereo, un’azione iconica che mette in luce il potenziale di queste giocatrici come esempio per le nuove generazioni”.

(Ufficio Stampa Vueling – Photo Credits: Vueling)