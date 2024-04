easyJet stima una riduzione delle perdite invernali di oltre £50 milioni anno su anno

easyjet, nel suo Trading Update per i sei mesi terminati il 31 marzo, informa: “easyJet ha ridotto le perdite “stagionali” del primo semestre, con una headline loss before tax prevista tra 340 e 360 milioni di sterline. Questo miglioramento è stato determinato da una crescita mirata della capacità laddove la domanda era più forte, insieme ai vantaggi in termini di produttività e utilizzo che hanno consentito agli ex-fuel unit costs di rimanere stabili su base annua.

Il risultato è stato raggiunto nonostante gli ostacoli derivanti dal costo del carburante e dal conflitto in Medio Oriente, che ha avuto un impatto diretto di ca. £40 milioni nel primo semestre 2024. I voli in Israele sono stati ora sospesi per l’estate e questa capacità limitata (circa lo 0,3% dei voli estivi pianificati) è stata ridistribuita su tutta la rete. Continuiamo a guidare la crescita di easyJet holidays, con 31 milioni di sterline di utile prima delle imposte (+206% rispetto al primo semestre 2023) e una crescita dei clienti del 42% su base annua”.

“La domanda di Pasqua è stata particolarmente forte. La performance operativa è stata buona, con picchi di voli giornalieri sostanzialmente in linea con i livelli estivi. L’On-Time Performance (OTP) nel periodo pasquale è migliorato di anno in anno grazie alle azioni mirate di resilienza di easyJet.

Le prenotazioni per l’estate 2024 continuano ad aumentare bene, con un aumento di volumi e prezzi rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso, sostenuto dalla forte domanda per il primary airport network di easyJet. Il Q3 2024 ha circa il 60% del programma venduto, +1ppt e il Q4 2024 è a circa il 30% venduto, +2 punti anno su anno. easyJet Holidays ha attualmente venduto il 70% del piano per quest’estate”, prosegue easyJet.

Johan Lundgren, CEO di easyJet, ha dichiarato: “L’importanza che i consumatori attribuiscono ai viaggi, unita al brand di fiducia di easyJet, ha stimolato una buona domanda per i nostri voli e le nostre vacanze. La nostra crescita e l’attenzione alla produttività hanno ridotto le perdite invernali di oltre 50 milioni di sterline. Abbiamo ulteriormente rafforzato la nostra rete con il lancio di nuove basi ad Alicante e Birmingham, offrendo una scelta più ampia ai consumatori di tutta Europa. Siamo ben preparati a livello operativo per questa stagione estiva, dove ci aspettiamo che easyJet diventi una delle principali compagnie aeree in più rapida crescita in Europa e porti più clienti in vacanza che mai”.

“Forte revenue performance nel Q2: passeggeri +8% su base annua, load factor -1ppt su base annua.

Winter FY24 loss ridotta di oltre £50 milioni su base annua.

Headline loss before tax attesa tra £340 – £360 milioni.

Prospettive positive per il fiscal year 2024.

Durante il secondo trimestre easyJet ha volato 19,3 milioni di posti, in linea con le previsioni (+9%, 17,7 milioni di posti lo stesso perido dello scorso anno). Il load factor è stato pari all’87% (Q2 FY23: 88%). Il numero di passeggeri nel trimestre è aumentato a 16,8 milioni (Q2 FY23: 15,6 milioni).

Si prevede che i total group revenue e gli headline costs per il primo semestre saranno rispettivamente di circa 3,270 miliardi di sterline e di circa 3,620 miliardi di sterline.

Gli H1 FY24 Results saranno comunicati il 16 maggio 2024″, conclude easyJet.

(Ufficio Stampa easyJet – Photo Credits: Md80.it)