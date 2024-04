Qatar Airways parteciperà all’ATM Dubai 2024 con il primo AI Digital Human Cabin Crew, Sama 2.0

Qatar Airways parteciperà all’Arabian Travel Market (ATM) di Dubai, offrendo ai visitatori la possibilità di interagire con il suo AI-powered digital human cabin crew, Sama 2.0, dal 6 al 9 maggio 2024.

“In linea con il tema della 31a edizione di ATM ‘Empowering Innovation: Transforming Travel Through Entrepreneurship’, la compagnia aerea di bandiera dello Stato del Qatar inviterà esperti del settore e partner di viaggio provenienti da tutta la regione del Golfo e oltre a interagire con Sama 2.0, la seconda generazione del primo AI-powered digital crew.

Rispondendo alle domande in tempo reale, Sama 2.0 rappresenta il futuro del servizio e dell’ospitalità nel settore dei viaggi e del turismo, assistendo i viaggiatori nella progettazione di esperienze di viaggio curate e consentendo loro di trovare risposte relative alle domande frequenti, alle destinazioni, ai suggerimenti di supporto e altro ancora.

Per garantire un’interazione senza interruzioni con Sama, i clienti e i passeggeri possono facilmente chattare con lei tramite QVerse, la piattaforma digitale immersiva di Qatar Airways, o comodamente tramite l’app Qatar Airways“, afferma Qatar Airways.

“Qatar Airways svelerà inoltre il suo nuovo padiglione espositivo durante l’evento di quattro giorni, che è il principale evento internazionale di viaggi e turismo in Medio Oriente, attirando professionisti del turismo sia in entrata che in uscita. Lo stand all’avanguardia sarà caratterizzato da un multi-sensory pod che offrirà un’immersione totale nel lusso e nel comfort eccezionali della pluripremiata Qsuite. Ciò consentirà ai visitatori di sperimentare in prima persona l’innovazionee i progressi tecnologici che distinguono Qatar Airways nel settore dei viaggi e del turismo.

“Inoltre i visitatori potranno navigare nel Qverse della compagnia aerea attraverso un’esperienza di realtà virtuale (VR) per esplorare l’interno della cabina degli aerei di Qatar Airways, inclusa la pluripremiata Business Class – Qsuite, la cabina Economy Class, nonché navigare nell’Hamad Aeroporto Internazionale (HIA), il ‘World’s Best Airport’ votato da Skytrax nel 2024, insieme alla Al Safwa First Class Lounge e alla Al Mourjan Business Class Lounge.

Sama 2.0 e il team di Qatar Airways saranno a disposizione per assistere gli ospiti e i partner commerciali presso ATM Dubai, Dubai World Trade Center, Hall n. 2 ME1450, dal 6 al 9 maggio 2024″, conclude Qatar Airways.

(Ufficio Stampa Qatar Airways)