SAS si unisce all’alleanza SkyTeam

La giornata di oggi segna un traguardo importante, poiché SkyTeam e SAS hanno firmato ufficialmente un Alliance Adherence Agreement (AAA), che costituisce un passo importante verso l’ingresso ufficiale di SAS nell’alleanza aerea globale. SkyTeam e SAS si impegnano a garantire una transizione senza intoppi per tutti i clienti. Dal 1° settembre 2024 SAS entrerà ufficialmente a far parte di SkyTeam, arricchendo l’alleanza con il miglior accesso ai principali hub scandinavi. Questa collaborazione rafforzerà la rete globale di SkyTeam, offrendo nuove destinazioni, connettività migliorata e un percorso cliente più fluido ed elevato per tutti i viaggiatori.

Dal momento in cui SAS si unisce a SkyTeam, i membri EuroBonus potranno usufruire di vantaggi sulla maggior parte delle compagnie aeree SkyTeam. I soci EuroBonus Silver saranno riconosciuti come livello SkyTeam Elite, mentre i soci Gold e Diamond saranno riconosciuti come Elite Plus. Ciò offrirà loro l’accesso a una rete di oltre 750 lounge aeroportuali e servizi SkyPriority in otto punti di contatto aeroportuali, tra cui check-in prioritario, imbarco e gestione dei bagagli.

I clienti SAS beneficeranno di una facile connettività attraverso la rete SkyTeam di oltre 1.060 destinazioni, che include le mete da loro preferite così come città precedentemente non servite, in particolare in Africa, America Latina e Caraibi. SkyTeam e SAS condividono la visione di fornire un’esperienza di valore al cliente attraverso prodotti di qualità, innovazione e servizio dedicato.

Andrés Conesa, SkyTeam Chairman, ha dichiarato: “SAS condivide la visione di SkyTeam quando si tratta di offrire un’esperienza di viaggio più integrata e responsabile. Insieme ai nostri membri, continuiamo a lavorare duro dietro le quinte per garantire una transizione graduale per i clienti dal momento in cui SAS si unisce alla nostra alleanza”.

Patrick Roux, CEO di SkyTeam, ha dichiarato: “Siamo lieti di tracciare ufficialmente il percorso verso l’adesione di SAS all’alleanza SkyTeam. Con la sua reputazione globale di affidabilità, qualità e servizio, SAS è la soluzione perfetta per SkyTeam e, mentre continuiamo a rafforzare la nostra proposta ai clienti, non vediamo l’ora di far parte del loro viaggio futuro”.

Anko van der Werff, SAS President and CEO, ha dichiarato: “Siamo molto entusiasti di aver raggiunto questa pietra miliare fondamentale nel SAS alliance transition journey. I membri EuroBonus potranno godere di nuove destinazioni e vantaggi come parte della famiglia dell’alleanza SkyTeam, segnando l’inizio di un futuro entusiasmante per clienti, partner e dipendenti. I clienti di SAS beneficeranno della forte presenza globale di SkyTeam in molti dei principali hub aeronautici del mondo e della sua attenzione alle partnership strategiche e alle iniziative innovative di sostenibilità”.

I membri SkyTeam che servono gli hub di SAS includono Air France, KLM, Delta Air Lines e Middle East Airlines.

(Ufficio Stampa SkyTeam – Scandinavian Airlines – Photo Credits: SkyTeam – Scandinavian Airlines)