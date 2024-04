Emirates amplia ruoli, stipendi, benefit e criteri di ammissibilità per i suoi piloti

Emirates informa: “I piloti svolgono un ruolo vitale nel collegare il mondo – che si tratti di persone, imprese, commercio o aiuti – e trasformarlo. Emirates punta i riflettori sull’importanza dei piloti annunciando cambiamenti significativi ed entusiasmanti già in fase di recruiting, tra cui stipendi più alti, nuovi ruoli e una modifica ai criteri di ammissibilità.

Emirates sta accogliendo i Primi Ufficiali non-type rated, ovvero coloro che hanno esperienza solo su turboelica o jet. Questi piloti avranno ora l’opportunità di essere completamente addestrati a pilotare la flotta a fusoliera larga della compagnia aerea, composta da 144 aeromobili Boeing, che copre una rete di oltre 140 destinazioni. I primi ufficiali potranno inoltre pilotare 205 dei nuovi Boeing 777-X quando questi aerei entreranno in flotta a partire dal 2025.

Emirates ha esteso il suo Accelerated Command Programme (ACP) alla sua flotta Boeing 777, finora riservato solo al suo A380. Si tratta di una notevole opportunità per i capitani che volano su aeromobili a fusoliera stretta per passare a quelli a fusoliera larga grazie al programma di promozione rapida di Emirates.

La compagnia aerea sta ora cercando dei Direct Entry Captains (DEC) per comandare la sua attesa flotta di 65 nuovi aeromobili A350. Come ulteriore incentivo, Emirates ha anche aumentato lo stipendio base per i nuovi assunti sia sugli A350 che sugli A380. Le consegne degli A350 inizieranno a metà anno e serviranno sia destinazioni nuove che esistenti. La compagnia aerea continua ad accogliere DEC per la sua flotta A380.

Emirates offre pacchetti salariali migliorati per i Primi Ufficiali con esperienza di oltre 4.000 ore di volo su moderni aeromobili Airbus fly-by-wire o Boeing.

I piloti interessati, che desiderano saperne di più sui vari ruoli in cabina di pilotaggio, possono ottenere maggiori informazioni sui requisiti di ingresso a questo link: https://www.emiratesgroupcareers.com/pilots/.

Oggi Emirates conta oltre 4.400 piloti. Nel 2023, la compagnia aerea ha assunto oltre 420 piloti con i suoi programmi di reclutamento – Direct Entry Captains, Accelerated Command e First Officers“.

“Emirates rinnova regolarmente la sua flotta, sia con ordini di nuovi aeromobili a fusoliera larga sia con l’ammodernamento di quelli esistenti. I piloti di Emirates volano con la flotta più moderna del mondo, composta da 260 velivoli a fusoliera larga, tra Airbus A380 e Boeing 777.

I piloti di Emirates seguono programmi di addestramento basati su prove e competenze in-house con istruttori altamente qualificati in ambienti appositamente progettati. La struttura di formazione della compagnia all’avanguardia ospita 10 simulatori di volo completi per Boeing 777 e Airbus 380.

L’anno scorso, la compagnia aerea ha annunciato un investimento di 135 milioni di dollari per costruire una struttura di addestramento avanzata per ospitare sei Full Flight Simulator Bays (FFS) per i suoi aeromobili A350 e 777X. L’apertura della nuovissima struttura di 63.318 piedi quadrati è prevista per la fine dell’anno.

I piloti di Emirates ricevono uno stipendio competitivo esente da imposte, hanno diritto alla partecipazione agli utili, hanno a disposizione ville spaziose in comunità recintate, un’indennità scolastica e un’eccellente copertura vita, medica e dentistica. Hanno inoltre accesso a un fondo previdenziale di livello mondiale e ricevono regolarmente consulenze finanziarie gratuite.

I piloti usufruiscono di trasporti con autista da e per il lavoro, servizi di lavanderia, 42 giorni di ferie annuali e godono di agevolazioni per il trasporto merci e di viaggi scontati per i loro familiari e amici.

La comunità dei piloti di Emirates ha sede a Dubai, una delle città più sicure, vivaci, multiculturali e tecnologiche del mondo. Importanti eventi sportivi annuali, una gamma completa di attività lifestyle, ospitalità e ristorazione di prima classe, attrazioni spettacolari, scuole e ospedali internazionali e infrastrutture eccellenti sono tutti elementi che fanno di Dubai una città scelta da milioni di expat”, prosegue Emirates.

“Mentre Emirates continua il suo percorso di crescita massiccia e si prepara a prendere in consegna i 65 A350 che sono stati ordinati e che arriveranno a partire da metà anno e il suo mix di 205 777-9 e 777-8 in arrivo nel 2025, la compagnia aerea sta intensificando la sua attività di reclutamento piloti. Nel 2024, il team di reclutamento di Emirates ospiterà roadshow in più di 26 città in oltre 18 Paesi.

Le modifiche ai criteri di idoneità e ai pacchetti retributivi rappresentano un passo avanti nel suo impegno ad attrarre i migliori talenti a livello globale e a garantire una perfetta esperienza del cliente in ogni singolo viaggio.

Per verificare i criteri di idoneità e candidarsi ai ruoli pilota: https://www.emiratesgroupcareers.com/pilots/“, conclude Emirates.

(Ufficio Stampa Emirates – Photo Credits: Emirates)