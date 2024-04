Lufthansa Group: i risultati di Swiss, Austrian Airlines e Brussels Airlines nel primo trimestre 2024

SWISS riporta per il primo trimestre un risultato operativo di 30,7 milioni di franchi

Swiss International Air Lines (SWISS) ha registrato un operating result (Adjusted EBIT) di CHF 30,7 milioni per il primo trimestre 2024, stagionalmente debole. Il risultato è di circa 48 milioni di franchi inferiore rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente (1° trimestre 2023: CHF 78,4 milioni). I ricavi totali del primo trimestre 2024 ammontano a CHF 1,2 miliardi, in aumento dell’8,1% rispetto al livello dell’anno precedente.

“Come previsto, le eccezionali condizioni di mercato che il nostro settore ha vissuto subito dopo la pandemia hanno continuato a svanire”, spiega Markus Binkert, SWISS Chief Financial Officer. “La domanda di viaggi rimane elevata, ma molte compagnie aeree hanno ulteriormente aumentato le loro capacità. Ciò tende a far scendere i rendimenti rispetto ai livelli dell’anno precedente, anche nella nostra compagnia. Abbiamo anche assistito a un notevole indebolimento nel nostro air cargo business, che ha beneficiato di venti favorevoli particolarmente forti durante il periodo della pandemia”.

Anche gli utili del primo trimestre di SWISS sono stati ridotti dall’aumento dei costi. Oltre agli effetti negativi dell’inflazione e dell’aumento dei prezzi del carburante, l’aumento dei costi del personale è stato particolarmente avvertito poiché le disposizioni dei nuovi contratti collettivi di lavoro per cockpit and cabin personnel si sono riflesse nelle spese per il personale.

“Dato che il primo trimestre dell’anno tende ad essere uno dei più deboli per motivi stagionali, siamo soddisfatti di questo risultato economico”, continua il CFO Binkert. “La nostra attività è tornata alla normalità ad un livello elevato. Per i nostri risultati annuali, tuttavia, i prossimi due trimestri stagionalmente forti saranno fondamentali”.

Dopo aver conseguito una solida performance commerciale e operativa nel periodo pasquale, SWISS si sta ora preparando per gli intensi mesi di viaggio estivi. In questo modo la compagnia mette al centro la soddisfazione del cliente.

“L’anno scorso eravamo la compagnia aerea più stabile d’Europa”, spiega il CEO, Dieter Vranckx. “Vogliamo esserlo anche quest’estate e offrire ai nostri clienti l’affidabilità che devono aspettarsi da noi. Per una compagnia aerea premium come la nostra, però, la stabilità da sola non è sufficiente. Quest’anno puntiamo quindi a migliorare sostanzialmente anche la puntualità dei nostri voli, in collaborazione con i nostri partner. A tal fine abbiamo lanciato un programma a livello aziendale fermamente focalizzato sulla soddisfazione dei nostri clienti. Stiamo già lavorando intensamente su questo aspetto e stiamo sviluppando un’ampia gamma di azioni per aiutarci a raggiungere questi obiettivi”.

Nei primi tre mesi del 2024 SWISS ha trasportato circa 3,7 milioni di passeggeri, ovvero poco meno del 17% in più rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso. Nel periodo sono stati operati quasi 31.000 voli, con un aumento del 14,5% rispetto al primo trimestre 2023. Il load factor per il primo trimestre si è attestato all’80,7%, in calo di 0,2 punti percentuali rispetto al livello dell’anno precedente.

Austrian Airlines annuncia il secondo peggior risultato per il primo trimestre nella storia della compagnia dopo le controversie sindacali

Austrian Airlines annuncia il secondo peggior risultato del primo trimestre nella storia della compagnia aerea. Le ragioni principali dell’elevata perdita sono il danno finanziario diretto causato dai works council meetings e dagli scioperi, le conseguenti limitazioni nelle prenotazioni e un aumento sproporzionatamente elevato dei costi di localizzazione e del personale rispetto ad altri paesi UE. La settimana scorsa è stato raggiunto un consenso con il sindacato vida e il board works council sul contratto collettivo per il personale di volo fino alla fine del 2026. L’accordo sarà sottoposto al voto del sindacato vida, che ha emesso una chiara raccomandazione per l’approvazione. La votazione durerà fino a mercoledì 1 maggio 2024.

Il primo trimestre è tradizionalmente il più debole di un anno finanziario per Austrian Airlines. Con 403 milioni di euro, il fatturato quest’anno è stato quasi alla pari con quello del primo trimestre del 2023 (1° trimestre 2023: 400 milioni di euro), anche se con una produzione in più dell’11%. Nello stesso periodo le spese totali sono aumentate dell’11%, raggiungendo 538 milioni di euro (1° trimestre 2023: 486 milioni di euro), sebbene le spese per il carburante siano diminuite del 2% rispetto al primo trimestre 2023.

Con -122 milioni di euro, l’Adjusted EBIT è stato pari al 67% in meno rispetto allo stesso trimestre dell’anno precedente (1° trimestre 2023: -73 milioni di euro). Austrian Airlines ha così registrato il secondo peggior risultato della sua storia aziendale nel primo trimestre dell’anno.

Annette Mann, CEO di Austrian, afferma: “Ci aspettavamo un risultato leggermente inferiore rispetto all’anno precedente a causa della nostra crescita e dei costi graduali per l’introduzione di due nuovi aerei a lungo raggio. A ciò si è poi aggiunta una perdita di circa 35 milioni a causa dello sciopero sindacale. Ciò significa che probabilmente non sarà raggiunto l’operating profit margin di almeno il 5% previsto per il 2024”.

Nel 2023 è stato raggiunto un margine di utile operativo del 5,4%, Austrian Airlines voleva mantenere almeno questo livello per poter finanziare i prossimi investimenti. A lungo termine l’obiettivo è quello di raggiungere un margine dell’8%.

Per le prossime settimane e mesi Annette Mann sottolinea: “Vogliamo e dobbiamo riconquistare la fiducia dei nostri passeggeri. Questo è il nostro obiettivo principale in questo momento. Ecco perché vogliamo finalmente stupire ancora con i nostri punti di forza: affidabilità, puntualità e ospitalità a bordo”.

Nel primo trimestre del 2024 Austrian Airlines ha aumentato il numero di passeggeri dell’11%, a circa 2,5 milioni (primo trimestre 2023: circa 2,3 milioni). Nel primo trimestre dell’anno il load factor è leggermente diminuito di -0,2 punti percentuali rispetto al 2023, attestandosi al 77,0%.

Tre nuove destinazioni verranno aggiunte al portafoglio di destinazioni estive di Austrian Airlines, che comprende più di 125 destinazioni. I primi voli per Brema e Tbilisi decolleranno all’inizio di maggio. All’inizio di luglio Austrian Airlines servirà per la prima volta Boston.

Il CCO Michael Trestl: “Siamo lieti di poter offrire quest’anno tre nuove destinazioni nel nostro programma di voli: Tbilisi, Brema e Boston. Continueremo inoltre ad ampliare la nostra offerta sulle rotte esistenti, in particolare sulle popolari destinazioni turistiche del Mediterraneo. Ciò garantirà di collegare l’Austria con il mondo in base alle esigenze dei nostri ospiti”.

A partire da maggio inizieranno le operazioni i primi aerei a lungo raggio Boeing 787-9. I Dreamliner sostituiranno completamente l’attuale flotta a lungo raggio entro il 2028. Il COO Francesco Sciortino: “Siamo pronti per i nostri Dreamliner. Abbiamo iniziato ad addestrare i piloti del nuovo tipo di aeromobile settimane fa e hanno già completato i primi voli di prova su rotte a corto raggio. Quindi nulla ostacola l’entrata in servizio dell’aereo sulle rotte a lungo raggio a metà giugno”.

Primo trimestre tradizionalmente debole, ma rimane l’ambizioso obiettivo per l’intero anno di Brussels Airlines

Brussels Airlines chiude il primo trimestre del 2024 con un Adjusted EBIT di -58 milioni di euro. Sebbene il primo trimestre 2024 sia più debole rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso, Brussels Airlines rimane fiduciosa di ottenere risultati per l’intero anno più forti quest’anno rispetto al 2023.

Nei mesi di gennaio, febbraio e marzo, Brussels Airlines ha trasportato il 4% di passeggeri in più rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso. Inoltre, i ricavi e il load factor sono migliorati di anno in anno. Ciononostante, l’Adjusted EBIT del primo trimestre ammonta a -58 milioni di euro e il profit margin è inferiore del 5,9% rispetto al risultato dello stesso periodo dell’anno scorso.

Un primo trimestre negativo non è eccezionale nel settore aereo, poiché la domanda di viaggi è tradizionalmente inferiore nei primi mesi dell’anno. Tuttavia, gli scioperi e le minacce di sciopero hanno avuto un chiaro impatto sui risultati finanziari. Nel complesso, Brussels Airlines stima che i disordini sociali durante il primo trimestre siano costati alla compagnia aerea 14 milioni di euro.

“Non appena viene annunciato uno sciopero, vediamo un impatto immediato sui nostri clienti. Quando c’è incertezza, le persone si astengono dal prenotare con noi. Per chi aveva già prenotato, le numerose minacce di sciopero hanno causato stress. Ci scusiamo per questo. Sono sollevata che siamo riusciti a raggiungere accordi sui reward packages dei nostri cockpit and cabin crew, che garantiranno il ritorno a operazioni stabili”, afferma Nina Öwerdieck, Chief Financial Officer, Brussels Airlines.

Nel complesso, Brussels Airlines resta impegnata a rendere il 2024 più redditizio rispetto al 2023.

(Ufficio Stampa Swiss International Air Lines – Austrian Airlines – Brussels Airlines – Photo Credits: Lufthansa Group)