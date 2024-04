Eve Air Mobility è stata nominata membro del Japan Advanced Air Mobility Public-Private Committee

Eve Air Mobility (“Eve“) è stata nominata membro del Japan Advanced Air Mobility (AAM) Public-Private Committee. Il comitato ha il compito di valutare e formulare raccomandazioni ai Japanese Ministry of Economy, Trade & Industry and Ministry of Land, Infrastructure, Transport & Tourism sulle normative e le politiche riguardo l’AAM per il Giappone.

Istituito nel 2018, il comitato è composto da membri selezionati che discutono dello sviluppo di vari AAM services come transportation, scenic flights, air ambulance, in tutto il Giappone.

“Il governo giapponese e il settore privato sono stati proattivi nel lavorare insieme per sviluppare L’Advanced Air Mobility market e chiarire il quadro normativo necessario per renderlo realtà. Siamo onorati di diventare membri del Japan AAM Public-Private Committee e di aiutare a portare avanti questo lavoro”, ha affermato Johann Bordais, CEO di Eve Air Mobility. “Non vediamo l’ora di aiutare a comprendere e definire un modello di business che non solo consenta voli eVTOL in Giappone, ma faccia anche avanzare il mobility ecosystem in generale”.

Prima che Eve venisse selezionata, l’azienda ha presentato una panoramica di come avrebbe potuto contribuire come membro del comitato. Con la base di clienti più diversificata del settore, Eve porterà la sua prospettiva globale e la sua esperienza per contribuire ai progressi compiuti per sviluppare l’AAM sector in Giappone. L’inserimento ufficiale di Eve nel Japan Advanced Air Mobility Public-Private Committee aiuterà la conoscenza di Eve da parte del pubblico giapponese e aiuterà a continuare a far avanzare la reputazione dell’azienda nel paese.

“Eve è impegnata a stabilire e aiutare a espandere in modo sicuro l’ecosistema AAM nella regione dell’Asia – Pacifico”, ha affermato Bordais. “Non vediamo l’ora di continuare la partnership con i nostri partner in Giappone mentre ci avviciniamo all’entrata in servizio nel 2026. Con il recente annuncio di un massimo di 50 velivoli eVTOL da parte di AirX, il più grande public helicopter air charter service del Giappone, Eve continua ad espandere le sue relazioni nel paese”.

Eve ha continuato a portare avanti lo sviluppo dei suoi velivoli eVTOL. L’azienda ha iniziato la costruzione del suo full-scale prototype ed ha in programma di iniziare a testare l’aeromobile nel 2024. Con un’autonomia fino a 100 km (60 miglia) e viaggiando a una velocità di 100 nodi, il velivolo di Eve è attualmente leader del settore con 2.900 ordini.

Oltre a sviluppare il suo velivolo eVTOL, Eve offrirà ai suoi clienti l’accesso a una rete mondiale esistente di centri di assistenza attraverso la sua relazione con Embraer, uno dei maggiori produttori di aeromobili al mondo. L’azienda sta inoltre sviluppando diverse soluzioni per supportare i propri clienti fin dal primo giorno, spaziando da flight operations solutions and network optimization a data management and eVTOL health monitoring.

