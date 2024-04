Nuovi progressi per il Boeing T-7A Red Hawk

Il Boeing T-7A Red Hawk ha raggiunto tre traguardi recenti, spingendo avanti il pilot trainer per l’U.S. Air Force.

“Climate Chamber Test: l’aereo T-7A APT-3, uno dei cinque engineering and manufacturing development aircraft, è stato sottoposto a test rigorosi presso la Eglin Air Force Base, sopportando temperature comprese tra -25 °F e 110 °F. Questo test ha valutato le aircraft system’s performance, tra cui propulsion, hydraulic, fuel, electrical, secondary power, environmental control e operazioni generali in condizioni ambientali estreme. Da allora l’aereo è tornato a St. Louis per i test.

Escape System Test: Boeing e l’Air Force hanno condotto un dynamic sled test a febbraio presso la Holloman Air Force Base nel New Mexico. Il test si è concentrato sui miglioramenti progettuali di Collins Aerospace, un’azienda RTX, sull’ACES 5 ejection seat e sul Pacific Scientific EMC canopy fracturing system, per ridurre il rischio di lesioni. Durante il test, il team ha implementato una temporizzazione variabile per rallentare l’ejection seat, utilizzando il drogue chute, e ha studiato i canopy fracturing system patterns. Il team si sta ora preparando ad andare avanti con il prossimo ciclo di test di sviluppo.

Flight Control Law: Boeing ha completato a febbraio lo sviluppo di una nuova software flight control law e da allora ha fatto volare l’aereo più di 10 volte, raggiungendo un angle of attack di 25 gradi. Inoltre, tre di questi voli hanno dimostrato la capacità dell’aereo di ottenere un fine tracking mentre si trova ad high angle of attack, una capacità chiave per il pilot training. L’incorporazione della control law 17.5 apre la strada all’Air Force per avviare high angle of attack and departure resistance testing presso la Edwards Air Force Base“, afferma Boeing.

“Il T-7A Red Hawk è pronto a rivoluzionare il pilot training, offrendo maggiore sicurezza, performance e adattabilità, e il completamento di questi tre traguardi mostra progressi significativi nello sviluppo del programma”, ha affermato Evelyn Moore, vice president and program manager, T-7 Programs. “Continueremo con i flight testing e il prossimo ciclo di escape system testing durante quest’anno e fino al 2025”.

“Mentre il T-7A Red Hawk continua a progredire nei test e nei voli, Boeing sta costruendo una nuova production line per la low-rate initial production (LRIP) del T-7A. La società prevede di caricare le prime forward and aft fuselages per LRIP a metà anno, poiché i fornitori stanno già sviluppando parti per la produzione”, conclude Boeing.

(Ufficio Stampa Boeing – Photo Credits: Eglin Air Force Base – Boeing)