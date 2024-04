Ryanair lancia il nuovo programma Future Flyer Academy per aspiranti piloti in Italia

Ryanair ha lanciato oggi il suo nuovo programma di formazione per piloti Future Flyer Academy, in collaborazione con la scuola di volo internazionale Aviomar Flight Academy, con sede in Italia e famosa in tutto il mondo: verranno formati oltre 400 aspiranti piloti che si uniranno al gruppo come Secondi Ufficiali nei prossimi 4 anni.

“La Future Flyer Academy di Ryanair offre agli aspiranti piloti l’opportunità di avviare la loro carriera aeronautica con una compagnia aerea commerciale attraverso un percorso di livello internazionale che include lezioni in aula, simulatore e formazione pratica in preparazione all’impiego come Secondi Ufficiali presso il più grande gruppo aereo europeo – Ryanair. La compagnia aerea continua a crescere con l’obiettivo di trasportare oltre 300 milioni di passeggeri all’anno su una flotta di 800 aerei entro il 2034″, afferma Ryanair.

“Da diversi anni Aviomar forma gli aspiranti piloti secondo uno standard che permette loro di completare il corso Type Rating per operare su aerei Boeing 737 o Airbus A320 di Ryanair. Attraverso il nuovo programma Future Flyer Academy di Ryanair, questa formazione iniziale è combinata con la qualifica Type Rating per accelerare la progressione della formazione dei piloti. Non solo, ma Ryanair garantisce anche ai candidati un lavoro (offerta di lavoro condizionata, basata sul completamento dell’intera formazione e sui relativi controlli) come pilota commerciale presso la compagnia al completamento del programma, con vantaggi leader del settore, quali: eccezionale potenziale di guadagno; accesso al programma Route-to-Command di Ryanair: percorso più veloce per raggiungere il livello di Comandante (entro 4 anni); turni leader del settore: 5 giorni lavorativi consecutivi e 4 giorni liberi; grandi opportunità in virtù della rete di 95 basi di Ryanair; opportunità di volare su una delle flotte più giovani ed efficienti d’Europa: media di 65g di CO2 per passeggero/km a marzo.

Le iscrizioni per la Future Flyer Academy di Ryanair con Aviomar sono aperte ora – per maggiori informazioni visita la sezione “Diventa pilota” su careers.ryanair.com o fai domanda su aviomarscuoladivolo.com“, prosegue Ryanair.

Il Chief Operations Officer di Ryanair, Neal McMahon, ha dichiarato: “Siamo lieti di lanciare la Future Flyer Academy in collaborazione con Aviomar in Italia, che è un partner di lunga data di Ryanair. Combinando l’esperienza leader del settore di Ryanair con i programmi di formazione di livello mondiale di Aviomar, la nostra Future Flyer Academy creerà opportunità senza precedenti per centinaia di aspiranti piloti che desiderano avviare una carriera ben retribuita nel settore dell’aviazione come pilota commerciale. Il nuovo programma di formazione Future Flyer Academy di Ryanair dimostra il nostro continuo impegno nel supportare, sviluppare e reclutare aspiranti piloti per posizioni future mentre prendiamo in consegna oltre 300 aerei Boeing 737 MAX-10 nei prossimi 10 anni. Ryanair non vede l’ora di far crescere la carriera di molti altri piloti Aviomar in formazione attraverso la nuova Future Flyer Academy negli anni a venire”.

Il responsabile training equipaggi di Ryanair, Paul Kelly, ha dichiarato: “Il nuovo programma di formazione Future Flyer Academy di Ryanair ci fornirà una pipeline costante di piloti professionisti e di talento provenienti da tutta Europa per soddisfare le esigenze della nostra rete in crescita. Questo programma potenziato ha una comprovata esperienza nel fornirci cadetti altamente qualificati che hanno dimostrato tutte le conoscenze, le competenze e l’attitudine necessarie per avere successo come futuro Capitano Ryanair”.

Il Direttore Generale di Aviomar Flight Academy, Michele Marano, ha dichiarato: “Siamo orgogliosi di rinnovare la nostra partnership con Ryanair. Aviomar ha un rapporto di lunga data con Ryanair e un gran numero dei nostri diplomati attualmente volano come Primi Ufficiali, Capitani e Capitani di Addestramento con la compagnia aerea. La “Ryanair Future Flyer Academy with Aviomar” offrirà ai candidati prescelti un percorso chiaro verso una carriera lunga e di successo come pilota Ryanair. Il dipartimento di formazione di Ryanair è riconosciuto come il migliore del settore e la partnership conferma la qualità dei nostri programmi di formazione e il nostro ruolo nel plasmare i futuri Capitani dei cieli. Non vediamo l’ora di accogliere i futuri capitani di Ryanair attraverso le nostre porte in Aviomar”.

(Ufficio Stampa Ryanair – Photo Credits: Ryanair)