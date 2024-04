Air Transat aumenta i voli da Venezia al Canada

Air Transat, compagnia aerea canadese rappresentata in Italia da REPHOUSE® GSA, continua l’impegno sull’Italia e riprende i Voli Diretti Italia-Canada dall’aeroporto di Venezia Marco Polo: per Toronto dal 4 maggio e verso Montréal da lunedì 6 maggio, ampliando le possibilità per i passeggeri di raggiungere il Canada fino ad ottobre 2024.

Per l’estate 2024 Air Transat offre un volo in più da Venezia a Toronto: saranno disponibili due voli settimanali verso Toronto e due voli settimanali per Montréal.

“L’aeroporto di Venezia rappresenta un punto di riferimento consolidato per Air Transat e continua ad essere strategico per lo sviluppo del bacino del Nord Est”, commenta Tiziana Della Serra, MD di Rephouse Gsa. “Per questa estate abbiamo la novità del raddoppio dei collegamenti da Venezia a Toronto. Nel dettaglio, i voli Venezia-Toronto ripartono sabato 4 maggio 2024 con un volo a settimana il sabato e dall’11 giugno 2 voli settimanali sabato e martedì; la rotta Venezia-Montréal riparte lunedì 6 maggio con 1 volo settimanale il lunedì e dal 14 giugno saranno 2 i voli settimanali lunedì e venerdì. Tutti i voli da Venezia partono alle ore 13:00 circa e sono stati pianificati per ottimizzare l’ampia connettività del network sia in Nord America che verso il Sud del Canada. Tutti i voli sono disponibili in GDS”.

“Siamo molto soddisfatti per il rapporto di stretta collaborazione instaurato con Air Transat, che nel riproporre nell’attuale stagione estiva i collegamenti riattivati dal 2022, intensifica le frequenze raddoppiando i voli settimanali su Toronto”, dichiara Camillo Bozzolo, Direttore Sviluppo Aviation del Gruppo SAVE. “Per il bacino d’utenza dell’aeroporto di Venezia, il Canada costituisce un mercato importante, con volumi di traffico alimentati da flussi turistici, d’affari e da viaggi per ricongiungimenti familiari”.

I voli intercontinentali da Venezia sono operati con gli Airbus A330-200 o Airbus 330-300.

(Ufficio Stampa Aeroporto di Venezia – Air Transat – Photo Credits: Air Transat)