Airbus unisce le forze con le compagnie aeree per aumentare l’uso del SAF nei business travel dei suoi dipendenti

In linea con la sua decarbonization roadmap, Airbus sta unendo le forze con le compagnie aeree per aumentare l’uso di sustainable aviation fuel per i business travel dei dipendenti.

“Nell’ultimo decennio, Airbus ha gradualmente introdotto il sustainable aviation fuel (SAF) nelle sue operazioni aziendali. Nel 2023 Airbus ha raggiunto l’obiettivo di raggiungere il 10% di SAF nel suo mix di carburanti. Utilizzando alternative fuel nelle aircraft deliveries ai clienti, nei test flights, per i Beluga transport e gli employee business travel, Airbus è stata in grado di ridurre le proprie emissioni di CO2 nel 2023 di 23.587 tonnellate.

Tuttavia, c’è ancora molto da fare per sviluppare il SAF market. Le compagnie aeree stanno sostenendo lo sforzo proponendo il SAF nei business travel procurement. Airbus sta approfittando della crescente offerta per mettere a disposizione dei dipendenti corporate travel flights alimentati con SAF.

Con l’obiettivo di ridurre l’impronta di CO2 dei dipendenti, Airbus sta collaborando con diverse compagnie aeree per acquistare SAF per i viaggi d’affari. Si tratta di una mossa strategica, in linea con le ambizioni di Airbus di ridurre le emissioni Scope 3 dell’azienda”, afferma Airbus.

Raphael DUFLOS, Head of Corporate Services General Procurement, afferma: “Grazie a innovativi SAF incentive programmes, siamo in grado di portare avanti le nostre azioni riducendo l’impatto ambientale dei nostri viaggi d’affari e consentendo ai dipendenti di prendere parte allo sforzo di raggiungere gli obiettivi di riduzione delle emissioni di CO2 di Airbus”.

“Nel 2022 e 2023, Airbus ha firmato accordi con le compagnie aeree Volotea e Air Corsica per avere SAF a bordo per gli internal charter flights che collegano Tolosa a Finkenwerder, in Germania, e Tolosa a Nantes e Saint-Nazaire, in Francia.

Per sviluppare ulteriormente questa pratica, Airbus e Air France-KLM hanno firmato un primo accordo alla fine del 2023, aggiungendo rotte tra Parigi e Tolosa, nonché tra Parigi e Marsiglia.

Ma poiché il SAF non è ancora disponibile in tutti gli aeroporti, Airbus utilizza un Book and Claim process. Ciò significa che i voli non sono necessariamente alimentati con SAF. Piuttosto, il SAF acquistato entra nel fuel system di un aeroporto vicino a una SAF production facility. Questo processo garantisce un ciclo di vita più efficiente. Il SAF acquistato da Airbus viene tracciato e verificato per assegnare i corretti carbon emissions factors”, prosegue Airbus.

“Dopo un progetto pilota di successo nel 2023, Air France-KLM e Airbus stanno proseguendo la loro collaborazione con un 2024 “SAF fares agreement”. Airbus acquisterà ora SAF options per i business travel dei dipendenti che collegano Amburgo, Madrid, Marsiglia, Monaco e Tolosa a Parigi.

La compagnia aerea fornirà ad Airbus un rapporto completo sul consumo di SAF e una stima della CO2 footprint dei viaggi dei dipendenti Airbus sulle cinque rotte selezionate”, conclude Airbus.

(Ufficio Stampa Airbus – Photo Credits: Airbus)