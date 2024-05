News Brevi – 01.05.2024

IL GENERALE VESTITO NUOVO DIRETTORE DELLA DIREZIONE PER L’IMPIEGO DEL PERSONALE MILITARE – Lunedì 29 aprile, presso il “Cortile dei Trasvolatori” di Palazzo Aeronautica, si è svolta la cerimonia di passaggio di consegne alla guida della Direzione per l’Impiego del Personale Militare (DIPMA), tra il Generale di Divisione Aerea Fabio Sardone ed il Generale di Squadra Aerea Francesco Vestito. All’evento, svoltosi alla presenza del Generale di Squadra Aerea Luca Goretti Capo di Stato Maggiore dell’ Aeronautica Militare, hanno partecipato numerose Autorità, ospiti, familiari ed una rappresentanza del personale militare della DIPMA. Nel saluto di commiato, il Direttore uscente, dopo aver ringraziato gli ospiti per la loro partecipazione, ha evidenziato quanto l’incarico di Direttore della DIPMA sia stato sfidante e stimolante. Il Direttore uscente ha proseguito il suo intervento ringraziando il Capo di Stato Maggiore dell’ Aeronautica, i Comandanti ed i Capi degli organismi di vertice per “il sostegno e la fiducia necessaria a portare avanti il difficile compito, per essere stati sempre disponibili all’ascolto delle ragioni ed al supporto dell’azione della Dipma”. Rivolgendosi poi alle donne ed agli uomini della Dipma, il Direttore uscente ha rivolto loro un ringraziamento “per aver reso possibile i risultati conseguiti. Insieme abbiamo trasformato opportunità in risultati concreti”. Il Generale Vestito, nel ringraziare il Capo di Stato Maggiore dell’ Aeronautica per la fiducia accordata, si è detto “prontissimo a prendere questo incarico di prestigio“. Intervenendo a conclusione della cerimonia, il Generale di Squadra Aerea Luca Goretti ha sottolineato l’importanza dell’evento in quanto “racchiude una cosa essenziale per l’Aeronautica Militare, vale a dire il governo del personale. Noi possiamo cambiare i mezzi, possiamo adottare velivoli di quinta generazione, pensare alla sesta generazione ma se non pensiamo al personale di fatto tutto questo è vano“. Il Capo di Stato Maggiore dell’ Aeronautica ha quindi ringraziato il Generale Sardone per il lavoro svolto: “Fabio ti meriti veramente un grosso applauso per quello che hai fatto. Non è facile gestire le persone perché le persone non sono delle macchine, le macchine si possono pilotare, si possono guidare, si possono indirizzare, le persone vanno affrontate con la giusta serietà perché dietro ogni persona c’è una famiglia, dietro una persona c’è un’aspettativa”. Rivolgendosi poi al personale della Dipma, il Generale Goretti ha ricordato quanto il lavoro della gestione del personale non sia né semplice né banale e sconato. Il Capo di Stato Maggiore, infine, ha augurato buon lavoro al neo Direttore dicendo: “Francesco, sono convinto che farai bene il tuo lavoro, la scelta non è stata casuale perché ritengo che sei la persona più indicata, in questo momento di grande trasformazione della Forza Armata, per capire esattamente come fare bene l’impiego del personale. Dobbiamo crescere, compatti, tutti quanti insieme per essere un elemento di riferimento nella compagine del nostro Stato. Oggi come oggi abbiamo bisogno di valori, abbiamo bisogno di regole, abbiamo bisogno di motivazione e l’Aeronautica Militare racchiude in sé tutta questi elementi“ (Ufficio Stampa Aeronautica Militare).

PRATT & WHITNEY CANADA E TAAG AIRLINES SIGLANO UN FLEET MANAGEMENT™ PROGRAM AGREEMENT PER I MOTORI PW150A – Pratt & Whitney Canada e TAAG Angola Airlines E.P. hanno firmato un six-year Fleet Management™ Program (FMP) agreement. Gli engine maintenance services coprono i motori PW150A della compagnia aerea che equipaggiano la loro flotta di Dash 8-400 regional turboprops. L’accordo consente a Pratt & Whitney di personalizzare la copertura per soddisfare l’ambiente operativo della compagnia aerea. Pratt & Whitney è un’azienda RTX. “Le compagnie aeree che forniscono connettività regionale come TAAG svolgono un ruolo fondamentale nell’aiutare i clienti a viaggiare verso i principali centri urbani, spesso per collegamenti con destinazioni internazionali”, afferma Irene Makris, vice president, Customer Service, Pratt & Whitney Canada. “Di conseguenza, la dispatch reliability dei regional aircraft gioca un ruolo fondamentale nel mantenere l’intero ecosistema operativo in modo efficiente ed economico. Mantenendo i motori PW150A di TAAG stiamo contribuendo a garantire una ottimale aircraft availability and engine asset management”. L’accordo include anche la Pratt & Whitney proprietary oil-analysis technology e la sua FAST™ diagnostic and prognostic solution che cattura, analizza e invia in modalità wireless informazioni complete sui dati al cliente entro pochi minuti dallo spegnimento del motore. “Con una capacità di circa 75 passeggeri, una fuel efficiency ottimale e l’affidabilità, il Dash 8-400 con motori PW150A soddisfa le nostre esigenze”, ha affermato Nelson de Oliveira, CEO di TAAG Airlines. “Il programma FMP di P&WC è l’ideale per noi poiché possiamo fare affidamento sulla comprovata esperienza dell’engine original equipment manufacturer per garantire di ottenere la massima produttività ed efficienza dai nostri motori PW150A”. I Fleet Management Programs sono soluzioni flessibili e di alto valore per la pianificazione della manutenzione, che riducono i costi operativi e semplificano la gestione delle operazioni della flotta. La famiglia di motori PW100/PW150 alimenta il 90% dei 30- to 90-passenger regional turboprop aircraft oggi operativi. Nel 2024 la famiglia di motori celebra il 40° anniversario della sua entrata in servizio.

GLI AMERICAN AIRLINES MECHANICS AND STUDENT TEAMS ALLA ANNUAL AEROSPACE MAINTENANCE COUNCIL COMPETITION – Un numero record di 90 team di aviation maintenance technicians (AMT) provenienti da compagnie aeree, scuole, forze armate, aviazione generale e organizzazioni di riparazione e manutenzione si sono riuniti a Chicago per la annual Aerospace Maintenance Council Competition all’inizio di questo mese. Squadre provenienti da tutto il mondo hanno gareggiato in 27 scenari di manutenzione aerospaziale reali, testando la velocità e la precisione dei concorrenti dando priorità alla sicurezza. American Airlines ha sponsorizzato sei squadre e, dopo due giorni di intensa competizione, il Team Tulsa si è classificato primo nella Maintenance Repair and Overhaul / Original Equipment Manufacturer category, nonché primo nei Safety Wiring, E-drill Fastener Removal and Aircraft Damage Inspection events. American Airlines – Chicago ha vinto i Simulated Spacecraft Vacuum Loading, Antenna Testing and Wing Sealant events. Focalizzata sulla costruzione di una pipeline di futuri talenti, la compagnia aerea ha anche sponsorizzato tre squadre di studenti dell’Aviation Institute of Maintenance – Chicago, del George T. Baker Aviation Technical College di Miami e del West Los Angeles College. Questi team sono stati guidati localmente da American AMTs e la formazione e l’esperienza hanno dato i loro frutti.

ENAC AUGURA BUON PRIMO MAGGIO – Enac informa: “L’Enac augura Buon 1º maggio a tutte le lavoratrici e ai lavoratori, in particolare, del trasporto aereo che, con il loro impegno, rappresentano la chiave dell’eccellenza del settore aereo nazionale. L’Enac guarda con fiducia al futuro del comparto, che genera numerosi e qualificati posti di lavoro, ponendo sempre la sicurezza al centro della propria missione”.

IL NATO SECRETARY GENERAL PRENDE IL VOLO SU UN EUROFIGHTER – Il Secretary General of NATO, Jens Stoltenberg, ha preso il volo a bordo di un Eurofighter tedesco nell’ambito della sua visita al 73 Tactical Air Wing presso la Laage Air Base, in Germania. Il signor Stoltenberg ha descritto il volo come una grande esperienza e ha elogiato il lavoro del team di Laage. Ha detto: “La base è importante per la NATO, perché quello che fanno da qui è educare i migliori piloti del mondo e anche supportare le diverse air policing missions, il che è importante in un security environment sempre più impegnativo”.

AMERICAN SALUTA I SERVICE MEMBERS DURANTE IL MILITARY APPRECIATION MONTH – American Airlines informa: “Durante il Military Appreciation Month e durante l’intero anno, American Airlines onora coloro che prestano servizio e coloro che hanno prestato servizio, inclusi gli oltre 11.800 membri del team American che sono veterani o attualmente prestano servizio nella Guardia Nazionale o nelle Riserve. American offre una solida rete di supporto ai membri del servizio e ai veterani attraverso i suoi programmi partner e offre generosi vantaggi ai membri del servizio e alle loro famiglie quando viaggiano sia per ordini ufficiali che per viaggi personali”. “Supportare i militari e i veterani della nostra nazione fa parte del nostro DNA in American Airlines”, ha affermato David Seymour, Chief Operating Officer, American. “In qualità di veterano dell’esercito americano, sono orgoglioso di far parte di una compagnia impegnata a sostenere i più grandi eroi della nostra nazione e le loro famiglie, sia a fianco delle organizzazioni militari che supportiamo, donando aerei charter per missioni speciali, o prendendosi cura dei membri del servizio ogni volta che volano con noi”. “La compagnia aerea sostiene numerosi programmi e partnership per sostenere coloro che prestano servizio nelle forze armate statunitensi. La compagnia aerea collabora con la Gary Sinise Foundation, l’USO, la Medal of Honor Foundation e molte altre organizzazioni per restituire qualcosa a coloro che servono il nostro Paese. La flotta American vanta un Airbus A321 con una livrea che include tre varianti della Medal of Honor. Flagship Valor™ è un tributo volante agli uomini e alle donne le cui azioni coraggiose sono degne della prestigiosa Medal of Honor e il cui military service consente la libertà di volare in tutto il mondo”, conclude American.

JETBLUE: NUOVI PRODOTTI A BORDO QUEST’ESTATE – JetBlue è pronta per l’estate con nuove funzionalità aggiunte alla sua esperienza a bordo. Questo maggio JetBlue introdurrà nuovi snack gratuiti, modifiche ai Mint and core menu, opzioni di intrattenimento aggiuntive e maggiori funzionalità di personalizzazione a bordo attraverso Blueprint by JetBlue™. “La selezione di snack gratuiti di JetBlue vedrà nuove aggiunte dolci e salate quest’estate. Il ristorante Legacy Records con sede a New York servirà quest’estate in Mint. DIG sta inoltre introducendo nuovi piatti di ispirazione estiva nella JetBlue transatlantic core experience. Per ulteriori informazioni sulle attuali offerte di cibo e bevande a bordo di JetBlue, visita la Inflight Experience page: https://www.jetblue.com/flying-with-us/inflight-experience”, afferma JetBlue. “Annunciato di recente, Blueprint by JetBlue è sbarcato a bordo, offrendo ai clienti una personalized inflight experience platform che fornirà maggiore personalizzazione durante il viaggio. Dalla pianificazione del viaggio all’arrivo a destinazione, Blueprint aiuta i clienti a rimanere in contatto con le nuove funzionalità, dal decollo all’atterraggio. A bordo, i clienti possono facilmente godersi i film con i propri amici e familiari attraverso i watch party, consentendo a un massimo di sei clienti di guardare lo stesso film o programma TV nello stesso istante. Altre funzionalità includono la possibilità di riprendere da dove eri rimasto e salvare i titoli e le impostazioni preferiti per creare un’esperienza personale, indipendentemente dal posto che scegli da un volo all’altro. Con Blueprint, i clienti potranno godere di più di ciò che amano a bordo del loro volo. Il 1° maggio, gli appassionati di cinema potranno rallegrarsi con la nuova ‘A24 Collection’ di JetBlue, composta dai principali film pluripremiati e nominati dello studio di intrattenimento globale A24. A partire dal 1° giugno, JetBlue diventerà la prima compagnia aerea a lanciare in cielo un canale dedicato al programma di interviste più in voga di Internet, “Hot Ones”. Per celebrare l’imminente servizio stagionale di JetBlue per Edimburgo, la compagnia aerea sta portando sui seatback entertainment screens una nuova raccolta di contenuti denominata “Great Scots” con famosi film scozzesi. Per ulteriori informazioni su lungometraggi, intrattenimento, TV in diretta e Wi-Fi veloce e gratuito, visitare la TV, Movies & More page: https://www.jetblue.com/flying-with-us/inflight-experience/tv-movies-and-more”, conclude JetBlue.

EUROFIGHTER: FOCUS SULLO STRIKER II HELMET – Eurofighter informa: “L’ultimo episodio di The Fighter Show, la pluripremiata serie YouTube di Eurofighter Typhoon, dà uno sguardo dietro le quinte allo Striker II, il casco del futuro, progettato per essere indossato dai Typhoon fighter pilots. Il presentatore si reca dietro le porte riservate di BAE Systems a Warton, Lancashire, e Rochester, Kent, per ottenere informazioni dettagliate su Striker II dagli esperti del settore. Lanciata nel 2023, The Fighter Show è la prima serie YouTube al mondo di proprietà e prodotta da Eurofighter Typhoon, world’s most advanced swing-role combat aircraft”.

GE ADDITIVE CAMBIA NOME E DIVENTA COLIBRIUM ADDITIVE – GE Additive si rilancia come Colibrium Additive, una società di GE Aerospace. Parte della GE Aerospace Propulsion & Additive Technologies (PAT) division, Colibrium Additive, precedentemente GE Additive, è stata fondata alla fine del 2016. Oggi è un partner di fiducia e produttore di industrial metal 3D printers, metal powders e fornitore di servizi per una base installata di clienti in crescita in tutti i settori industriali. “Mentre cambiamo il nostro nome, manteniamo la nostra costante attenzione ai nostri clienti, alla qualità e all’affidabilità. Continueremo a guidare la additive manufacturing industry in prima linea e a rivoluzionarla positivamente”, ha affermato Alexander Schmitz, CEO di Colibrium Additive. Colibrium Additive è un nome che incorpora le parole “collaborative” e “equilibrium,” e riflette l’esperienza dell’azienda, affiancando i clienti in ogni fase del loro percorso e fornendo loro risultati di produzione affidabili e scalabili. Il nuovo nome di Colibrium Additive rafforza anche l’approccio dell’azienda alla guida dell’additive industry in prima linea, sia che si tratti di istruire i regolatori, collaborare con il mondo accademico e promuovere la prossima generazione di additive talent. In qualità di leader comprovato nel settore, l’azienda continuerà a offrire punti di vista affidabili ed equilibrati e pragmatismo man mano che il settore si evolve e sperimenta il cambiamento. “Eravamo pronti per un cambiamento. La trasformazione di GE in tre società autonome ha rappresentato un’opportunità ideale per rivedere la nostra identità aziendale”, ha affermato Shaun Wootton, head of communications at Colibrium Additive. “Il nostro nuovo nome e l’identità del brand sono moderni e dinamici. Entrambi sono stati progettati per riflettere il nostro focus e i valori aziendali, il ritmo del cambiamento nell’additive industry, integrando al contempo l’identità complessiva del brand GE Aerospace”. Nell’ambito della brand transition, i legacy brands Concept Laser e Arcam EBM verranno ritirati. Anche AP&C, Colibrium Additive powder business, con sede a Montreal, in Canada, ha subito un piccolo aggiornamento del brand con una nuova tavolozza di colori, un logo leggermente adattato e una nuova linea di attribuzione, “a Colibrium Additive business” per allinearsi con l’architettura del brand di GE Aerospace. Nell’ambito degli sforzi di storytelling per introdurre e affermare il marchio Colibrium Additive, una campagna di marketing globale a 360° “A New Future” verrà lanciata il 1° maggio 2024 e durerà fino alla fine di dicembre. Inizialmente, la campagna si concentrerà su additive trade media e su LinkedIn, prima di estendersi ad altre piattaforme e canali multimediali. Nell’ambito del lancio del marchio, Colibrium Additive ha anche lanciato un nuovo sito web, che si evolverà nei prossimi mesi in vista della fiera RAPID + TCT a fine giugno, e sarà localizzato in tedesco. Allo stesso tempo, i siti web di AP&C verranno aggiornati e rilanciati contemporaneamente.

AIR CANADA OFFRE UN SERVIZIO DI AUTOBUS PER COLLEGARE ALCUNE REGIONI A TORONTO PEARSON – Air Canada ha iniziato a offrire ai residenti della regione di Hamilton-Wentworth e Waterloo un accesso più conveniente e unico alla rete globale della compagnia aerea. “Con il lancio odierno del suo nuovo servizio di autobus in collaborazione con The Landline Company, Air Canada collega gli aeroporti di Hamilton e della regione di Waterloo a Toronto Pearson. I clienti possono ora creare un unico itinerario quando prenotano un viaggio con Air Canada dalla regione di Waterloo o Hamilton via Toronto verso qualsiasi destinazione. Il servizio include un servizio di pullman di fascia alta in collegamento con i voli Air Canada, offrendo un’esperienza di viaggio fluida e senza problemi. Questo servizio integrato è un’iniziativa sperimentale dal John C. Munro Hamilton International Airport e dal Region of Waterloo International Airport, con la possibilità di renderlo disponibile in futuro altrove in Canada”, afferma Air Canada.