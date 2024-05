Air Canada comunica i risultati finanziari del primo trimestre 2024

Air Canada ha riportato oggi i risultati finanziari del primo trimestre 2024.

“I solidi risultati del primo trimestre di Air Canada posizionano la nostra compagnia aerea per una forte performance nel 2024. Abbiamo registrato ricavi operativi di 5,2 miliardi di dollari nel trimestre, in aumento di 339 milioni di dollari rispetto allo scorso anno. L’Adjusted EBITDA è cresciuto di 42 milioni di dollari anno su anno, arrivando a 453 milioni di dollari. Ringrazio i nostri dipendenti per il loro duro lavoro nel prendersi cura dei nostri 11 milioni di clienti e trasportarli in sicurezza durante tutto il trimestre. Li elogio anche per aver migliorato le nostre operazioni, in particolare un aumento di 13 punti percentuali negli on-time arrivals a livello di sistema, preparandoci per un periodo estivo impegnativo”, ha affermato Michael Rousseau, President and Chief Executive Officer of Air Canada.

“Siamo fiduciosi nella nostra capacità di mantenere la nostra full year 2024 guidance. Mentre guardiamo verso l’estate, vediamo un contesto di domanda continua e sana e i nostri clienti avranno una vasta gamma di interessanti opzioni di viaggio in Europa, Asia e Nord America, per la pianificazione delle vacanze estive.

Nel trimestre, abbiamo generato oltre 1 miliardo di dollari di free cash flow, derivante principalmente dalla liquidità generata dalle attività operative. Il nostro debt-to-adjusted EBITDA ratio è sceso a 0,9 alla fine del trimestre. Abbiamo inoltre compiuto ulteriori progressi nella nostra strategia per ridurre l’indebitamento del bilancio riducendo il debito lordo. I nostri risultati in questo senso sono stati riconosciuti dalla comunità delle agenzie di rating, più recentemente con l’ultimo aggiornamento di S&P Global Ratings a ‘BB’ da ‘BB-‘ alla fine di aprile. Per l’intero anno 2024, rimaniamo certi della nostra capacità di generare un significativo free cash flow. Il nostro solido bilancio fungerà da base su cui faremo crescere la nostra compagnia aerea attraverso investimenti nella nostra rete globale di livello mondiale e l’implementazione di strategie di allocazione del capitale che creeranno valore sostenibile a lungo termine per tutta Air Canada e i suoi azionisti”, ha proseguito Rousseau.

Risultati finanziari del primo trimestre 2024

Operating revenues di 5,226 miliardi di dollari, in aumento di 339 milioni di dollari, ovvero del 7%, su una crescita della capacità dell’11% su base annua.

Le operating expenses di 5,215 miliardi di dollari sono aumentate di 311 milioni di dollari, o del 6%. L’aumento è dovuto a costi più elevati in quasi tutte le voci, che riflettono la maggiore capacità gestita e il traffico anno su anno. La minore spesa per il carburante ha parzialmente compensato l’aumento.

L’operating income di 11 milioni di dollari, con operating margin dello 0,2%, è aumentato di 28 milioni di dollari.

L’Adjusted EBITDA di 453 milioni di dollari, con Adjusted EBITDA margin dell’8,7%, è aumentato di 42 milioni di dollari.

Net loss di 81 milioni di dollari e diluted loss per share di 0,22 dollari, rispetto a un net income di 4 milioni di dollari e una diluted loss per share di 0,03 dollari.

Adjusted net loss di 96 milioni di dollari e adjusted loss per diluted share di 0,27 dollari, rispetto a una adjusted net loss di 188 milioni di dollari e adjusted loss per diluted share di 0,53 dollari.

Free cash flow di 1,056 miliardi di dollari, aumentato di 69 milioni di dollari, con una forte crescita continua nelle prevendite di biglietti in linea con le tendenze stagionali.

Per il secondo trimestre 2024, Air Canada prevede di aumentare la propria ASM capacity di circa il 7% rispetto allo stesso trimestre del 2023.

Air Canada ribadisce la sua full year 2024 guidance, con ASM capacity in aumento dal 6% all’8% rispetto al 2023, Adjusted EBITDA da $3,7 a $4,2 miliardi

(Ufficio Stampa Air Canada)