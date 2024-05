Emirates & Bulgari summer season amenity kits

Emirates offre ai clienti di First e Business Class una nuova collezione di esclusivi amenity kit Bulgari per la stagione estiva. Con una graduale introduzione su rotte selezionate e voli a lungo raggio, la nuova gamma presenta tavolozze di colori progettate per riflettere gli interni delle cabine degli aerei Emirates recentemente rinnovate, insieme alle ultime fragranze più vendute del marchio italiano di lusso riconosciuto a livello mondiale, Bulgari.

“Nell’ambito dell’impegno di Emirates nel fornire esperienze eccezionali ai clienti a bordo, la nuova gamma presenta una selezione di 8 borse da collezione in First e Business Class in una gamma di colori e tessuti, con una serie di servizi adatti ai viaggi all’interno. I clienti possono aspettarsi le fragranze Bulgari, inclusa la collezione di alta profumeria Le Gemme offerta in design creati esclusivamente per Emirates, uno specchio Bulgari laccato oro, self-care travel treats e nuove aggiunte di tappi per le orecchie in schiuma e morbidi elastici per capelli.

In First Class, la lussuosa gamma da uomo comprende 2 borse individuali da collezione, contenenti una serie di servizi per garantire ai clienti Emirates di volare meglio. Sono disponibili due forme, una classica borsa da toilette e un’elegante pochette da mano, entrambe in pelle sintetica marrone castagna con accenti verde bosco e finiture color crema. All’interno si trova un esclusivo flacone da 30 ml di nuova concezione di BVLGARI LE GEMME KOBRAA Eau de Parfum. Il kit comprende anche altri prodotti Bulgari come un balsamo dopobarba, un’emulsione per il corpo, una salvietta detergente e un balsamo per le labbra, presentati ai clienti in un sacchetto con coulisse Bulgari. Il kit comprende anche un rasoio Gillette, schiuma da barba, un kit dentale, un deodorante, fazzoletti, tappi per le orecchie e una spazzola per capelli pieghevole.

L’offerta femminile in First Class comprende due metallic champagne-bronze coloured kit bags da collezionare, caratterizzate da finiture, dettagli e fodera turchesi. Una borsa da collezione ha la forma di un beauty case e l’altra di una pochette. All’interno è presente un esclusivo flacone da 30 ml di nuova concezione di BVLGARI LE GEMME OROM Eau de Parfum. Il kit comprende anche uno specchio Bulgari inciso e laccato oro, un pezzo ricordo realizzato esclusivamente per Emirates racchiuso in una morbida custodia Bulgari, insieme ad altri prodotti Bulgari come un’emulsione per il viso, un’emulsione per il corpo, un asciugamano detergente e un balsamo per le labbra. Per garantire che i passeggeri di First Class arrivino a destinazione completamente riposati, il kit include anche tappi per le orecchie, un kit dentale, un deodorante, fazzoletti, una spazzola per capelli pieghevole e un nuovo morbido elastico nero per capelli”, afferma Emirates.

“Caratterizzata da un’elegante tonalità crema con tocchi di corallo, la gamma Business Class offre due forme di borsa da donna, un marsupio e una classica borsa da toilette, entrambe realizzate in pelle sintetica. Gli amenity kits presentano l’iconica fragranza BVLGARI OMNIA CORAL Eau de Toilette. I clienti riceveranno inoltre un’emulsione viso e una lozione corpo complementari al profumo di Omnia Coral, insieme a un balsamo per labbra Bulgari. Ai clienti verranno offerti altri comfort essenziali, tra cui un kit dentale, tappi per le orecchie, un doppio specchio realizzato con paglia di grano, un deodorante, fazzoletti e una spazzola per capelli pieghevole con un nuovo morbido elastico nero.

L’offerta maschile in Business Class comprende due borse contemporanee in tessuto marrone castagna con dettagli in ecopelle color crema, in uno stile portatile e una classica silhouette da borsa da toilette. La fragranza inclusa in questi kit è BVLGARI MAN IN BLACK Eau de Parfum, l’iconico best seller maschile del marchio. Ispirati allo stesso profumo iconico, sono inclusi un balsamo dopobarba profumato e una lozione per il corpo BVLGARI MAN IN BLACK, insieme a un rasoio Gillette, una schiuma da barba, un kit dentale, tappi per le orecchie, un deodorante, fazzoletti e una spazzola per capelli pieghevole realizzata con paglia di grano.

Emirates collabora con la Maison italiana da più di 15 anni. La 2024 summer season dei Bulgari amenity kits sarà la sedicesima versione offerta a bordo, offrendo luxury amenity kits ai clienti Emirates in tutto il mondo”, conclude Emirates.

(Ufficio Stampa Emirates – Photo Credits: Emirates)