ATR annuncia la vendita di 10 ATR 72-600 ad Avation

ATR ha annunciato oggi la firma di un ordine fermo per 10 ATR 72-600 con Avation PLC. “Le consegne sono previste tra il 2025 e il 2028, dimostrando la visione a lungo termine di Avation e la fiducia nella rilevanza dei prodotti ATR per servire il mercato dell’aviazione regionale. L’accordo è inoltre completato da 24 diritti di acquisto, che si estenderanno fino al 2034.

Questo ordine segna un’altra pietra miliare nel rapporto duraturo con Avation iniziato nel 2011. Da allora, il lessor con sede a Singapore ha preso in consegna 36 nuovi ATR 72, con altri due previsti in consegna nei prossimi mesi, come parte di un ordine precedente. Avation possiede attualmente una flotta di 20 ATR“, afferma ATR.

“Emettendo il 45% in meno di CO2 per viaggio rispetto ai jet regionali di dimensioni simili, gli aerei ATR sono già compatibili con 50% SAF, con l’obiettivo di essere pronti per 100% SAF nel 2025, come parte dell’impegno del produttore per una low-emission aviation. Questi ulteriori velivoli contribuiranno inoltre a migliorare la connettività regionale verso aree remote e sottoservite in tutto il mondo, collegando le comunità e stimolando la crescita economica attirando imprese, turismo e investimenti”, conclude ATR.

Jeff Chatfield, Executive Chairman of Avation PLC, ha dichiarato: “Nel corso degli anni, abbiamo assistito alle prestazioni eccezionali degli aerei ATR e abbiamo goduto sia della forte domanda delle compagnie aeree che del mantenimento del valore del mercato secondario. Avation ritiene che nei prossimi 10 anni gli aerei di ultima generazione, a basse emissioni di CO2, compatibili con SAF, come l’ATR 72, e potenzialmente il suo successore EVO, saranno una componente essenziale per viaggi efficienti in tutto il mondo. Riteniamo inoltre che l’istituzione di un programma decennale per la fornitura di nuovi aerei regionali sia una componente chiave della nostra strategia aziendale a lungo termine. Gli ATR 72, con i loro bassi costi operativi e le credenziali di riferimento per le basse emissioni di carbonio, sono un’aggiunta essenziale ai network regionali di quasi tutte le principali compagnie aeree”.

Nathalie Tarnaud Laude, Chief Executive Officer of ATR, ha commentato: “La continua fiducia di un cliente di lunga data è il miglior riconoscimento dei nostri sforzi per rimanere rilevanti nel corso degli anni, attraverso l’innovazione continua. Questo accordo non solo rafforza la nostra collaborazione con Avation, ma riflette anche la forte domanda del mercato per gli aerei ATR. Siamo orgogliosi di contribuire al successo e alla crescita del portafoglio di Avation, realizzando al contempo la nostra visione di accelerare le connessioni sostenibili, garantendo alle comunità di tutto il mondo un accesso rapido, responsabile e affidabile ai servizi essenziali”.

(Ufficio Stampa ATR – Photo Credits: ATR)