Emirates atterra a Phnom Penh

Emirates è tornata a Phnom Penh con un volo di linea giornaliero via Singapore. La ripresa del servizio espande la rete di Emirates in Estremo Oriente a 21 punti e le operazioni su Singapore a quattro voli giornalieri.

Il nuovo servizio da Singapore è stato celebrato nella lounge della compagnia aerea all’aeroporto con una cerimonia alla presenza di Sua Eccellenza Jamal Abdulla Mohammed Bin Abdulwahab AlSuwaidi, Ambasciatore degli Emirati Arabi Uniti a Singapore, Vy. Samdy, primo segretario dell’Ambasciata di Cambogia a Singapore e Steven Ler, presidente dell’Associazione nazionale degli agenti di viaggio di Singapore (NATAS). La cerimonia è stata condotta da Nabil Sultan, Executive Vice President, Passenger Sales and Country Management di Emirates e Orhan Abbas, Senior Vice President, Commercial Operations, Far East, di Emirates, nonché da Rashid Al Fajeer, Area Manager Singapore di Emirates.

Operato con un aereo Boeing 777-300ER a tre classi, il volo EK348 della compagnia aerea è atterrato all’aeroporto internazionale di Phnom Penh il 1° maggio ed è stato accolto con uno spettacolo di danza tradizionale cambogiana. La delegazione di Emirates, accompagnata dai media internazionali, è stata ricevuta da Sua Eccellenza Dr. Mao Havannall, Ministro responsabile del Segretariato di Stato dell’Aviazione Civile, e da Cyril Girot, Chief Executive Officer di Cambodia Airports.

Nabil Sultan ha commentato la ripresa delle operazioni di Emirates su Phnom Penh: “Il ricco patrimonio culturale e l’economia in crescita della Cambogia la rendono una destinazione attraente per i viaggi di piacere e d’affari. Siamo entusiasti che questo gateway unico si unisca ancora una volta al nostro già ampio network in Estremo Oriente. Grazie ai servizi di collegamento tra Singapore e Phnom Penh, siamo anche in grado di supportare i movimenti commerciali e di affari tra i due hub regionali e di facilitare la spedizione di importazioni ed esportazioni tra Singapore, la Cambogia e gli Emirati Arabi Uniti, così come altri mercati della nostra rete globale. Ringraziamo le autorità locali della Cambogia per il loro sostegno nel facilitare il ritorno delle nostre operazioni a Phnom Penh e siamo ansiosi di offrire ai clienti un’esperienza di viaggio di livello mondiale e di portare più visitatori sia a Singapore che in Cambogia”.

Cyril Girot, Amministratore delegato di Cambodia Airports, ha dichiarato: “L’aeroporto internazionale di Phnom Penh ricostruisce la sua rete di rotte internazionali grazie al nuovo collegamento di Emirates con la capitale del Regno. Questa è un’ottima notizia per i passeggeri che avranno maggiore accesso alle opzioni di viaggio in entrata e in uscita, migliorando ulteriormente la loro esperienza di viaggio.”

Il volo giornaliero EK348 di Emirates parte da Dubai alle 02:30h e arriva a Singapore alle 14:05h. Il volo riparte da Singapore alle 15:35h e arriva a Phnom Penh alle 16:35h. Il volo di ritorno EK349 di Emirates parte da Phnom Penh alle 20:50h e arriva a Singapore alle 23:50h. Il volo parte da Singapore alle 01:40 del giorno successivo e arriva a Dubai alle 04:55. Tutti gli orari sono locali.

I biglietti per Phnom Penh possono essere prenotati su emirates.com, sull’App Emirates o tramite le agenzie di viaggio.

Negli ultimi due anni, Emirates SkyCargo ha movimentato 2.420 tonnellate di merci da e per Phnom Penh, fornendo connettività attraverso la Thailandia e la Malesia alla vasta rete globale della compagnia aerea. Con il lancio del volo passeggeri giornaliero, Emirates SkyCargo snellirà le operazioni e rafforzerà ulteriormente i legami commerciali tra la Cambogia e il resto del mondo, con una capacità disponibile di 300 tonnellate a settimana, verso mercati chiave come gli Emirati Arabi Uniti, gli Stati Uniti, il Canada, i Paesi Bassi e il Regno Unito.

Emirates opera i suoi aeromobili Boeing 777-300ER in una configurazione a tre classi sui voli per Phnom Penh, offrendo 8 suite private in First Class, 42 poltrone reclinabili in Business Class e 304 spaziosi posti in Economy Class.

(Ufficio Stampa Emirates – Photo Credits: Emirates)