Embraer consegna il 1.800° E-Jet

Embraer ha raggiunto un nuovo traguardo di consegna nello small narrowbody aircraft program: la consegna del 1.800th E-Jet production aircraft. Il nuovo E190-E2, di proprietà di Azorra, è stato consegnato oggi a Royal Jordanian Airlines presso lo stabilimento Embraer di São José dos Campos, Brasile.

“La consegna di oggi è il terzo E2 per la compagnia aerea, che attualmente opera anche quattro first generation E-Jets. RJ riceverà un totale di otto E2 in base all’accordo esistente.

Gli E-Jets hanno goduto di un successo globale nelle flotte di 90 compagnie aeree e società di leasing provenienti da più di 60 paesi, da quando il primo aereo è entrato in servizio nel 2004. L’E190-E2 fa parte di una famiglia di advanced-generation E-Jets che offre l’aereo meno inquinante, più silenzioso e più fuel-efficient nel mercato con meno di 150 posti. In 20 anni di servizio, gli E-Jets hanno trasportato due miliardi di passeggeri su 26 milioni di voli su una distanza di 140 milioni di chilometri, con 90 compagnie aeree provenienti da 60 paesi”, afferma Embraer.

Samer Majali, Vice Chairman and CEO of Royal Jordanian Airlines, ha dichiarato: “Siamo lieti di partecipare alle celebrazioni importanti per Embraer e l’E-Jet program, riconoscendo la collaborazione di lunga data tra Royal Jordanian ed Embraer, supportata dai nostri stimati partner di Azorra. La famiglia di aeromobili E2 supporta i nostri obiettivi strategici e si integra perfettamente con la nostra visione di connettività e crescita regionale. Ciò rappresenta un ruolo fondamentale negli sforzi di modernizzazione della nostra flotta, offrendo efficienza, flessibilità e soddisfazione dei passeggeri senza pari. Insieme a Embraer e ai nostri stimati partner di Azorra, non vediamo l’ora di offrire ai passeggeri un’esperienza eccezionale, contribuendo allo stesso tempo a un’industria aeronautica più sostenibile”.

John Evans, CEO and founder of Azorra, ha dichiarato: “Per Azorra far parte di questo traguardo è un vero onore e ringraziamo Embraer e i nostri amici di Royal Jordanian per la loro continua collaborazione. Con il nostro E2 orderbook e un numero crescente di airline customers, continuiamo a vedere un futuro luminoso per questi velivoli”.

Arjan Meijer, President and CEO of Embraer Commercial Aviation, ha attribuito la longevità del programma E-Jets all’attenzione di Embraer all’eccellenza e al miglioramento continuo, affermando: “E’ fantastico celebrare questo traguardo insieme a due partner chiave, RJ e Azorra. Siamo sempre alla ricerca di modi per migliorare i nostri aerei, riducendo i costi operativi, estendendo gli intervalli di manutenzione e aggiungendo nuove tecnologie. Entro la fine dell’anno annunceremo una serie di performance improvements per l’E2, che ha anche dimostrato di essere pronto a volare con 100% SAF. L’E2 continua a dimostrare i suoi vantaggi in termini di consumo di carburante, emissioni, silenziosità, affidabilità e comfort per i passeggeri, e le compagnie aeree se ne stanno accorgendo”.

(Ufficio Stampa Embraer – Photo Credits: Embraer)