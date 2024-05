Lufthansa Technik: prosegue la P-8A qualification del personale tecnico della German Navy

Circa un anno prima della prevista entrata in servizio del nuovo velivolo da pattugliamento marittimo, Lufthansa Technik ha recentemente iniziato a qualificare i primi German Navy technicians per il supporto del P-8A Poseidon. Nell’ambito dei corsi di formazione presso la filiale Lufthansa Technical Training (LTT), diversi sottogruppi hanno già completato la loro formazione pratica per il Boeing 737NG, la famiglia di aerei su cui si basa il P-8A. Sono già iniziati anche i primi corsi di formazione on the job presso Lufthansa Technik Budapest. Successivamente sarà necessario solo un difference course per poter mantenere il P-8A Poseidon militare.

“Con l’assistenza per migliaia di Boeing 737 civili di tutti i modelli comuni, Lufthansa Technik e numerose società affiliate hanno accumulato un’enorme competenza per questo tipo di aeromobile che, a causa di molte somiglianze tecniche, può essere applicata anche alla manutenzione del P-8A come derivato militare. L’azienda svolge i tre diversi corsi di formazione – theoretical, practical e on-the-job – per conto dell’aircraft manufacturer and main contractor Boeing. Anche ESG Elektroniksystem- und Logistik-GmbH fa parte del team industriale tedesco.

Nella formazione pratica per il Boeing 737NG (Next Generation), il personale tecnico acquisisce le prime esperienze pratiche e qualifiche nella cosiddetta line maintenance, il supporto tecnico durante l’utilizzo quotidiano dell’aeromobile. Nella formazione dei primi 24 tecnici della German Navy, LTT è supportata dal suo partner di lunga data SunExpress. I corsi di formazione sono stati svolti su vari 737NG della compagnia aerea leisure, una joint venture tra Lufthansa Airlines e Turkish Airlines, presso la sua base di manutenzione ad Antalya“, afferma Lufthansa Technik.

“Per il successivo addestramento sul campo, invece, dalla fine di gennaio il personale tecnico della Marina si è trasferito in Ungheria. Poiché qui gli aerei devono essere disponibili per molto più tempo ed è necessario un migliore accesso alla loro struttura e ai sottosistemi, la base maintenance facility di Lufthansa Technik Budapest è responsabile di questa fase di qualificazione. In un corso intensivo con una generosa quota di tutoraggio – un formatore si occupa di soli quattro apprendisti – il personale della Marina acquisisce le qualifiche necessarie per fasi di lavoro più complesse, compresi i relativi processi di approvazione, ad esempio per la riparazione e la sostituzione di vari componenti sofisticati e sottosistemi del Boeing 737NG.

La formazione in più fasi di Lufthansa Technik sul Boeing 737NG fornisce già ai tecnici numerose qualifiche di base per la futura gestione del P-8A Poseidon. Un ulteriore P-8A differentiation training course fornirà poi l’addestramento nelle componenti specifiche di tipo militare e rappresenta la fase addestrativa finale. In futuro, l’attuale struttura di addestramento sul basic Boeing 737NG type sarà sostituita da un pure P-8A type training program per la qualificazione iniziale del personale della Marina, che vedrà tutti gli elementi di addestramento eseguiti sullo stesso “Poseidon”. In particolare la formazione pratica potrà poi essere completata sui German Navy aircraft”, prosegue Lufthansa Technik.

“Il Boeing 737 è un ospite fisso nei nostri hangar sin dagli anni ’60. Nel corso dei decenni siamo stati in grado di sviluppare una conoscenza tecnica quasi senza rivali su questo tipo di aeromobile, che ora siamo molto lieti di trasmettere al personale tecnico della German Navy”, ha affermato Sascha Leitner, Head of Defense Programs at Lufthansa Technik. “Negli efficienti corsi di formazione della nostra rete, forniamo ai tecnici della Marina tedesca tutte le basi necessarie per qualificarsi rapidamente per il P-8A non appena arriverà il primo aereo. Un vero e proprio training trident per il Poseidon. Come parte orgogliosa del German P-8A industrial team, vogliamo contribuire a rendere l’introduzione del nuovo maritime patrol aircraft il più efficiente possibile”.

“La riqualificazione anticipata del nostro personale sul 737NG basic type ci consente di acquisire conoscenze iniziali ed acquisire esperienza anche prima della consegna del primo P-8A”, ha affermato il Commander Alexander von Schledorn, responsible for training the technical personnel of the German naval aviators in Nordholz, Lower Saxony. “Con il passaggio dal P-3C Orion al P-8A Poseidon, stiamo compiendo un enorme passo avanti tecnologico. I tecnici non vedono l’ora di lavorare presto sul nuovo P-8A”.

“Siamo grati per il continuo contributo di Lufthansa Technik a sostegno del Germany P-8A program”, afferma Conner Chavez, Director Government Services, Boeing Global Services. “Queste attività sono passaggi fondamentali mentre lavoriamo con il nostro German P-8A Industry Team per fornire alla German Navy la capacità ad alto valore del Poseidon e un’infrastruttura di sostegno locale”.

(Ufficio Stampa Lufthansa Technik)