News Brevi – 02.05.2024

AEROPORTO DI TRAPANI: I NUMERI TORNANO A SALIRE – L’Aeroporto di Trapani informa: “È arrivato l’atteso cambio di passo che ci si aspettava, con l’inizio dell’operatività della Summer 2024, supportato anche dai rientri dalle festività pasquali e dai ponti del 25 aprile e del primo maggio. All’aeroporto di Trapani i numeri tornano a salire: ad aprile più di 110.000 passeggeri trasportati e 874 movimenti fatti. Più 180%, +261% e +281% è l’aumento percentuale dei passeggeri registrati ad aprile rispetto ai precedenti mesi di gennaio, febbraio e marzo. Leggermente in calo il traffico rispetto ad aprile 2023, con solo un -9%, già messo in conto considerato il minore numero di voli (-2%) rispetto alla stagione estiva dello stesso anno. Non tutte le rotte previste hanno preso il via. Tra quelle già operative, le internazionali Riga, Stansted, Manchester, Siviglia, Malta, Billund, Bratislava, Katowice, Baden- Baden, Dusseldorf, Charleroi e Tolosa. È previsto a giugno l’avvio delle tratte per Porto e Bordeaux. Alto anche il coefficiente di riempimento dei voli: 87% per Charleroi, Katowice e Siviglia; 86% quello per Riga e 84% quello per Baden-Baden. Nelle tratte nazionali il load factor maggiore si registra nei voli per Treviso (89%), Malpensa (88%) e Torino (87%)”. Il commento del presidente di Airgest, Salvatore Ombra: “Siamo soddisfatti di questo ottimo inizio di stagione che conferma la centralità del Vincenzo Florio nella mobilità da e per la Sicilia occidentale. Abbiamo registrato dati che si distaccano di poco da quelli grandiosi del 2023 a cui contiamo di avvicinarci. I coefficienti di riempimento così alti sono un’attrattiva per le compagnie aeree che possono decidere di fare ulteriori investimenti sullo scalo trapanese”.

IL TRAFFICO DI RYANAIR AD APRILE 2024 – Ryanair Holdings plc ha diffuso oggi le statistiche sul traffico per il mese di aprile 2024. Ad aprile Ryanair Group ha trasportato 17,3 milioni di passeggeri (aprile 2023: 16,0 milioni, +8%), con un load factor del 92% (94% ad aprile 2023). Ryanair ha operato oltre 98.400 voli ad aprile 2024. Il dato rolling sui 12 mesi ad aprile 2024 si attesta a 185,0 milioni di passeggeri (+9%), con un load factor del 93% (-1%).

NUOVA NOMINA PER GULFSTREAM AEROSPACE CORPORATION – Gulfstream Aerospace Corp. ha nominato Anthony Newlin alla posizione di senior vice president and chief information officer, a partire dal 31 maggio 2024. Succederà a Sheryl Bunton, che andrà in pensione dopo quasi un decennio con l’azienda. Con oltre 25 anni di esperienza, Newlin è entrato in Gulfstream nel 2016 e si è concentrato sullo sviluppo di strategie per aumentare la disponibilità della tecnologia e la fornitura di soluzioni innovative per aumentare la mobilità e migliorare la sicurezza. Prima di entrare in Gulfstream, Newlin ha lavorato come consulente senior presso IBM, dove ha guidato team focalizzati sulle strategie tecnologiche e sulla trasformazione per le aziende Fortune 500. Nel suo nuovo ruolo, Newlin guiderà la fornitura di strategie di trasformazione e soluzioni tecnologiche nell’intera azienda Gulfstream. “Durante il suo periodo presso Gulfstream, Anthony ha guidato numerose iniziative interfunzionali che hanno supportato vari progressi nella tecnologia e nella sicurezza generale, mentre la nostra azienda ha attraversato un periodo di crescita eccezionale”, ha affermato Mark Burns, presidente di Gulfstream. “È molto rispettato e considerato un leader e sarà una grande aggiunta al nostro team di dirigenti senior”. Newlin ha conseguito una laurea in professional management presso la Nova Southeastern University e un Master in Business Administration presso l’Università della Florida. Da quando è entrata in Gulfstream nel 2015, Bunton ha guidato l’information technology organization di Gulfstream, promuovendo le capacità e la crescita dell’azienda. Oltre a Gulfstream, Bunton ricopre il ruolo di co-chair of the World Economic Forum’s Chief Information Security Officer (CISO) community. “La forte leadership e l’esperienza di Sheryl ci hanno aiutato a migliorare le nostre risorse tecnologiche per garantire la protezione delle nostre informazioni e della nostra proprietà intellettuale dalle minacce”, ha aggiunto Burns. “Sono grato per il contributo di Sheryl e le auguro ogni bene in pensione”.

GE AEROSPACE LANCIA LA GE AEROSPACE FOUNDATION – GE Aerospace ha annunciato il lancio della GE Aerospace Foundation, celebrando un nuovo capitolo che si basa sull’eredità di oltre 100 anni della precedente GE Foundation. La strategia e i programmi filantropici di GE Aerospace Foundation contribuiranno a realizzare l’obiettivo dell’azienda di “risollevare le persone” nelle comunità di GE Aerospace, con particolare attenzione allo sviluppo della forza lavoro, ai soccorsi in caso di calamità e all’amplificazione degli sforzi dei dipendenti di GE Aerospace. “La responsabilità di sostenere e rafforzare le comunità in cui viviamo e lavoriamo è una responsabilità che GE Aerospace prende sul serio”, ha affermato il GE Aerospace Chairman and CEO, H. Lawrence Culp, Jr. “Il lancio della GE Aerospace Foundation aiuterà a trasformare le comunità locali e sviluppare una forza lavoro più forte per il futuro sfruttando la nostra esperienza unica come azienda aerospaziale leader a livello mondiale. Siamo orgogliosi di portare avanti un’eredità di 100 anni di impatto positivo e non vedo l’ora di vedere la GE Aerospace Foundation continuare a fare la differenza per molti anni a venire”. I programmi della Fondazione si concentreranno su tre aree principali e rappresenteranno più di 22 milioni di dollari in nuova programmazione fino al 2030. Gli sforzi includeranno la creazione di una forza lavoro solida e diversificata nei settori manifatturiero e ingegneristico, investendo in programmi umanitari e comunitari che hanno dimostrato efficacia nell’impatto globale e amplificando il coinvolgimento dei dipendenti in tutto il mondo. “Siamo immensamente orgogliosi di supervisionare questo prossimo capitolo di sostegno filantropico con particolare attenzione a una forza lavoro futura più forte, agli aiuti in caso di calamità e all’amplificazione delle donazioni dei dipendenti”, ha affermato Meghan Thurlow, presidente della GE Aerospace Foundation. “Non vediamo l’ora di espandere il nostro lavoro a sostegno delle comunità di tutto il mondo e di promuovere lo sviluppo di un settore più diversificato e qualificato”. Le tre aree principali di azione per GE Aerospace Foundation sono: Next Engineers and STEM education, Workforce development, Disaster relief and humanitarian efforts. La Fondazione inoltre porta avanti il Matching Gifts program, che rafforza gli sforzi dei dipendenti nella loro filantropia personale, e lo STAR Awards program, che fornisce borse di studio competitive ai figli dei dipendenti GE Aerospace idonei in tutto il mondo. La creazione della GE Aerospace Foundation segue il lancio di GE Aerospace come società pubblica indipendente il 2 aprile 2024.

BOEING ANNUNCIA LA CHIUSURA DI UNA SENIOR NOTE OFFERING – The Boeing Company ha annunciato oggi di aver chiuso un’offerta per un importo nominale complessivo di 10,0 miliardi di dollari di fixed-rate senior unsecured notes. Boeing intende utilizzare i proventi netti dell’offerta per scopi aziendali generali.

IATA CRITICA L’AUMENTO DELLE TASSE SULL’AVIAZIONE IN GERMANIA – IATA ha criticato aspramente l’aumento delle tasse tedesche sull’aviazione, che indeboliranno l’economia tedesca e danneggeranno la capacità dell’aviazione di decarbonizzarsi. “Dal 1° maggio le tasse tedesche sui voli sono aumentate del 19%, attestandosi tra 15,53 e 70,83 euro per passeggero, a seconda della tratta. La tassa renderà la Germania meno competitiva in settori economici chiave come esportazioni, turismo e lavoro. Ciò influenzerà ulteriormente la ripresa del trasporto aereo tedesco dalla pandemia, che è una delle più lente nell’UE. Il numero di passeggeri internazionali della Germania, ad esempio, è ancora inferiore del 20% ai livelli pre-pandemia”, afferma IATA. “Quando la performance economica della Germania è nella migliore delle ipotesi anemica, intaccare la sua competitività con più tasse sull’aviazione è una follia politica. Il governo dovrebbe dare priorità alle misure volte a migliorare la posizione competitiva della Germania e a incoraggiare il commercio e i viaggi. Invece, hanno optato per una corsa al denaro a breve termine che può solo danneggiare la crescita economica a lungo termine”, ha affermato Willie Walsh, IATA’s Director General. IATA ha anche avvertito che l’aumento delle tasse ostacolerà gli sforzi del settore per la decarbonizzazione. “Oltre ad aumentare la passenger tax, la Germania è anche a favore di una European jet fuel tax che renderà ancora più costoso fare affari in Germania o far viaggiare le famiglie in vacanza”, ha affermato Walsh.

DELTA PROSEGUE TUTTO L’ANNO IL SUO SUPPORTO ALLA BREAST CANCER RESEARCH FOUNDATION – Delta informa: “Anche se il Breast Cancer Awareness month cade in ottobre, Delta lavora tutto l’anno per trovare una cura. Dal 2005 la compagnia aerea ha raccolto 24,75 milioni di dollari dalla Breast Cancer Research Foundation, finanziando oltre 495.000 ore di ricerca salvavita sul cancro al seno in 99 progetti. Delta è impegnata da molto tempo nel sostenere la BCRF durante tutto l’anno, a partire dal BCRF Hot Pink Party a metà maggio, quando la compagnia presenta la sua donazione annuale alla BCRF. In onore del Breast Cancer Awareness month, Delta organizza un annual “Breast Cancer One” charter flight che celebra le persone Delta che stanno combattendo o hanno combattuto il cancro al seno. Inoltre, Delta vende co-branded Delta and BCRF merchandise attraverso la Pink Boutique e tutti i proventi andranno direttamente a beneficio di BCRF”. “Delta donerà il 25% di tutte le vendite di cibo e bevande a bordo nel mese di maggio alla Breast Cancer Research Foundation. In occasione della Festa della Mamma, domenica 12 maggio, doneremo ancora una volta il 100% delle nostre vendite a bordo. Disponibile tutto l’anno, i clienti e i dipendenti possono donare alle iniziative di raccolta fondi BCRF di quest’anno su delta.com/BCRF e tramite SkyWish, il braccio di beneficenza dello SkyMiles and frequent flyer program di Delta, che consente a Delta e ai suoi membri SkyMiles di donare miglia a organizzazioni di beneficenza in tutto il mondo. Non saranno accettate donazioni in contanti a bordo”, conclude Delta.