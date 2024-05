Il Brunei ordina sei elicotteri Airbus H145M

Airbus Helicopters ha firmato un contratto con il Ministry of Defence of Brunei per l’acquisizione di sei elicotteri H145M.

“Siamo molto onorati della scelta dell’H145M per supportare le missioni ampliate della Royal Brunei Air Force”, ha affermato Bruno Even, CEO di Airbus Helicopters. “L’H145M è apprezzato per le sue elevate performance e la versatilità, siamo fiduciosi che porterà un cambiamento radicale nella prontezza operativa del Brunei”.

“Sostituendo la sua vecchia BO105 fleet, gli H145M del Brunei saranno utilizzati per migliorare le capacità operative dell’air force per missioni tra cui close air support and aerial observation.

L’H145M è un multi-role military helicopter che offre un’ampio range di mission capabilities. La global fleet della H145 family ha accumulato fino ad oggi più di sette milioni di ore di volo. Viene utilizzato da armed, air and law enforcement forces di tutto il mondo per le missioni più impegnative. Il Brunei è l’ultima nazione ad ordinare l’H145M, dopo Cipro, Germania, Ungheria, Lussemburgo, Serbia e Thailandia”, afferma Airbus.

“Dotato di due motori Safran Arriel 2E, l’H145M è dotato di full authority digital engine control (FADEC). Inoltre, l’elicottero è equipaggiato con la Helionix digital avionics suite che, oltre all’innovativo flight data management, include un high-performance 4-axis autopilot, che riduce notevolmente il carico di lavoro del pilota durante le missioni. La sua impronta acustica particolarmente bassa rende l’H145M l’elicottero più silenzioso della sua categoria”, conclude Airbus.

(Ufficio Stampa Airbus – Photo Credits: Copyright Airbus Helicopters – Cara Irina Wagner)