News Brevi – 03.05.2024

DELTA ESPANDE IL SUO TRANSATLANTIC PORTFOLIO CON IL SERVIZIO TRA TAMPA E AMSTERDAM – Delta riavvierà il servizio giornaliero tra l’aeroporto di Amsterdam Schiphol (AMS) e l’aeroporto internazionale di Tampa (TPA) il 26 ottobre per la stagione invernale. “Collegando perfettamente il vivace hub internazionale di Amsterdam, l’aeroporto più servito di Delta in Europa, con le rinomate spiagge di Tampa Bay, Delta offre ai clienti un punto di accesso per esplorare il meglio dell’Europa e dell’America”, ha affermato Matteo Curcio, Delta’s Senior Vice President for Europe, Middle East, Africa and India. “Con i nostri servizi premium e la nostra estesa rete globale, i viaggiatori avranno molto di cui divertirsi durante la stagione dei viaggi invernali”. Questa rotta rafforza il Florida-Europa network della compagnia aerea, integrando il servizio stagionale invernale esistente tra Orlando (MCO) e Amsterdam. Delta vola tutto l’anno verso la città olandese anche da Atlanta (ATL), Boston (BOS), Detroit (DTW), Minneapolis/St Paul (MSP), New York (JFK), Portland (PDX), Salt Lake City (SLC) e Seattle (SEA). Il nuovo servizio opererà sull’aeromobile Airbus A330-300, offrendo quattro esperienze di prodotto: Delta One, Delta Premium Select, Delta Comfort+ e Main Cabin. Tutti i passeggeri possono usufruire di un’ampia selezione di opzioni di intrattenimento a bordo tramite film, serie TV, musica, podcast e altro ancora di Delta Studio, nonché Wi-Fi a bordo e messaggistica mobile gratuita per rimanere connessi. I clienti che volano con Delta tra Tampa e Amsterdam beneficeranno di collegamenti senza interruzioni verso oltre 100 città in Europa, Africa, Medio Oriente e India attraverso l’ampio hub di KLM presso l’aeroporto di Amsterdam Schiphol. I Delta joint venture partners migliorano ulteriormente le opzioni di connettività per i viaggiatori da e per la Florida. KLM e Air France offrono voli tra Miami e Parigi, mentre Virgin Atlantic vola sia da Miami che da Tampa a London Heathrow (LHR) e da Orlando sia a Manchester che a LHR.

AERONAUTICA MILITARE: MANIFESTAZIONE AEREA ED ESERCITAZIONE CONGIUNTA TRA VELIVOLI ITALIANI E IRACHENI – Si è conclusa, presso la base aerea di Balad in Iraq, una complessa attività addestrativa congiunta tra gli assetti dell’Aeronautica Militare, inquadrati nell’Italian National Contingent Command Air (IT NCC Air/TFA) in Kuwait e le Forze Aeree irachene. Contestualmente all’esercitazione, i velivoli italiani hanno partecipato alla manifestazione aerea allestita nella stessa base, in occasione della ricorrenza della costituzione dell’Iraqi Air Force. Tornado ed Eurofighter italiani hanno partecipato alla manifestazione aerea. Questa è stata presieduta dal Ministro della Difesa iracheno, Thabet Muhammad Saeed Al-Abbasi, con la presenza di numerose autorità locali, tra le quali il Capo di Stato Maggiore della Difesa, il Vice Comandante del Comando Operazioni Congiunte e il Comandante delle Forze Aeree irachene. L’Italia è stata rappresentata dall’Ambasciatore d’Italia a Baghdad, S.E. Maurizio Greganti, dal Capo di Stato Maggiore della NATO Mission Iraq (NMI), Generale di Divisione Nicola Piasente e dal Generale di Brigata Aerea Antonio Vergallo, dello Stato Maggiore Aeronautica. Numerosi gli ospiti internazionali intervenuti, tra i quali il Comandante della NMI, Tenente Generale José Antonio Agüero Martinez e gli Addetti alla Difesa di diversi Paesi NATO e della Coalizione internazionale anti-Daesh. L’esperienza italo-irachena rappresenta il coronamento degli addestramenti congiunti che il Contingente italiano schierato nella base aerea di Alì Al Salem in Kuwait ha condotto con l’Iraqi Air Force già a partire dal dicembre dello scorso anno. Per l’attività di cross-training sono stati impiegati due A200-C Tornado del Task Group Devil che, dal 21 al 23 aprile, hanno svolto sessioni addestrative con velivoli F-16 delle Forze Aeree Irachene, di stanza a Balad. La partecipazione dei velivoli dell’IT NCC Air all’evento – unici assetti stranieri presenti – e le esercitazioni congiunte svolte con le Forze Aeree irachene, costituiscono un esempio tangibile dell’impegno del contingente italiano a promuovere integrazione e condivisione dell’addestramento, nell’ottica della collaborazione al servizio della pace e della stabilità della regione, in una fase storica particolarmente delicata. L’opportunità è stata coordinata con la rappresentanza diplomatica e con le componenti militari italiane presenti in Iraq, allo scopo di consolidare i rapporti bilaterali tra le due nazioni. Con questa finalità, l’attività di cross-training discende direttamente dalla missione assegnata all’IT NCC Air, per l’operazione multinazionale Inherent Resolve, che lo designa quale elemento abilitante dell’integrazione multinazionale (Ufficio Stampa Aeronautica Militare).

IBERIA CELEBRA 85 ANNI DI VOLI TRA MADRID E LISBONA – Il 1° maggio Iberia ha celebrato 85 anni di voli ininterrotti tra Madrid e Lisbona, e ha voluto festeggiare con i suoi clienti con sorprese a bordo. I viaggiatori diretti nella capitale portoghese hanno gustato a bordo deliziosi biscotti personalizzati per l’occasione e, per chi rientrava a Madrid, una torta di compleanno durante l’imbarco. L’inaugurazione dei voli verso il paese vicino ha segnato l’apertura della prima rotta internazionale di Iberia. Il 1° maggio 1939 un aereo Junkers Ju-52 decollò per la prima volta da Madrid a Lisbona, con 17 passeggeri a bordo. Da allora l’esperienza di volo è cambiata molto. Per viaggiare a Lisbona, la compagnia offre fino a sei voli diretti al giorno, operati da aerei Airbus A320neo, con una capacità di 186 passeggeri. È il modello più avanzato in termini di tecnologia ed efficienza della flotta di corto e medio raggio della compagnia aerea. Dotato di motori CFM LEAP-1A, l’A320neo è più silenzioso del 50% rispetto ai suoi predecessori, consuma tra il 15% e il 20% di carburante in meno e, quindi, riduce anche le emissioni di CO2 del 50%. Iberia Group vola verso cinque città del Portogallo, essendo il secondo paese europeo con il maggior numero di destinazioni con voli diretti dalla Spagna: Lisbona, Porto, Faro, Funchal e Ponta Delgada. Nello specifico offre fino a sei voli giornalieri per Lisbona, quattro voli giornalieri per Porto, tre voli settimanali per Funchal e altri tre per Ponta Delgada, nelle Azzorre. A giugno, inoltre, riprenderanno i voli diretti con Faro, capitale dell’Algarve, per un’altra estate, arrivando fino a quattro voli diretti a settimana nel mese di agosto. Per questa stagione estiva, Iberia ha messo in vendita più di 530.000 posti tra i due paesi.

EASYJET CELEBRA IL SESTO AEROMOBILE A GLASGOW E LANCIA LE NUOVE ROTTE PER ENFIDHA E LARNACA – easyJet ha accolto un ulteriore aereo nella sua base all’aeroporto di Glasgow, il che significa che la compagnia aerea opererà il suo più grande programma di voli mai realizzato dalla Scozia quest’estate, offrendo oltre 2,2 milioni di posti da e per Glasgow. “Il nuovo aeromobile neo si unirà agli aeromobili Airbus A320 Family che già servono i clienti della compagnia aerea a Glasgow, il maggior numero dall’inizio delle operazioni, dimostrando l’impegno a lungo termine della compagnia aerea nei confronti della Scozia, fornendo una scelta più conveniente, con 86 rotte attraverso 19 paesi in Europa, Medio Oriente e Nord Africa. La compagnia aerea ha inoltre lanciato per la prima volta nuovi voli per Enfidha, Tunisia, operando ora due volte alla settimana il giovedì e la domenica durante tutto l’anno. Sabato 4 maggio partirà per la prima volta anche una nuova rotta per Larnaca, Cipro, che sarà operativa il martedì e il sabato per tutta l’estate. Entrambe le rotte offriranno ai clienti scozzesi una scelta ancora più ampia quando pianificano la loro vacanza estiva, sia che vogliano rilassarsi in acque cristalline o scoprire alcune delle città più affascinanti d’Europa”, afferma easyJet. Ali Gayward, Country Manager di easyJet nel Regno Unito, ha dichiarato: “Siamo lieti di dare oggi il benvenuto al sesto aereo della nostra flotta a Glasgow e di lanciare altre nuove rotte per quella che sarà la nostra più grande estate di sempre in Scozia. Siamo orgogliosi di aver trasportato oltre 42 milioni di passeggeri da e per Glasgow, il che testimonia il nostro continuo successo e impegno nei confronti dei nostri clienti in Scozia”. Mark Beveridge, Managing Director at Glasgow Airport: “Sono passati quasi 30 anni da quando il primo volo di easyJet è atterrato a Glasgow e negli anni successivi il rapporto tra compagnia aerea e aeroporto è andato sempre più rafforzandosi. Oggi diamo il benvenuto all’aggiunta di un sesto aereo alla flotta di easyJet con base a Glasgow, che rappresenta un investimento significativo e sottolinea l’impegno della compagnia aerea nel favorire la crescita del nostro aeroporto”. “easyJet collega la Scozia alle principali città europee come Parigi e Amsterdam, nonché a una serie di destinazioni per il tempo libero come Spagna, Italia, Tunisia, Turchia ed Egitto, e offre più posti sulle rotte domestiche da e per la Scozia rispetto a qualsiasi altra compagnia aerea, offrendo tariffe vantaggiose e orari convenienti sia per i viaggiatori d’affari che di piacere”, conclude easyJet.

CONDOR SARA’ IL MOBILITY PARTNER DI DATEV CHALLENGE ROTH – Condor, compagnia aerea tedesca con base a Francoforte, sarà il nuovo mobility partner per il più grande long-distance triathlon del mondo. Tutti i triatleti e i volontari di Roth potranno beneficiare direttamente della nuova partnership. “Con DATEV Challenge Roth aiuteremo tutti gli appassionati di sport a raggiungere insieme in futuro il traguardo in sicurezza”, afferma Magdalena Hauser, Director Communications & Marketing. “Siamo lieti di partecipare per la prima volta a luglio e di fare il tifo per gli atleti. Vogliamo incoraggiare questo importante target group nella loro passione per lo sport durante l’evento, ma anche oltre, e offrire un supporto adeguato nella loro viaggi”. Per il direttore di gara, Felix Walchshöfer, la partnership con Condor è anche un piacere molto personale: “Sono affascinato dagli aerei. Seguo il settore fin da quando ero bambino e ho sempre amato volare con Condor. Sono quindi ancora più felice che siamo riusciti a conquistare un leader del settore come Condor per essere partner di Roth. La compagnia aerea è sinonimo di passione ed è un pioniere nel comfort dei clienti e nel viaggio responsabile con la modernizzazione della sua flotta”. Ogni anno atleti provenienti da oltre 90 nazioni si recano a Roth per la gara. Grazie alle rotte recentemente ampliate, soprattutto verso gli Stati Uniti, Condor permette di raggiungere l’evento clou del calendario del triathlon con la massima efficienza. Nel nuovo A330neo gli ospiti viaggiano con un consumo di carburante di 2,1 litri per 100 chilometri. Si tratta inoltre del primo aereo di lungo raggio al mondo già certificato per la riduzione delle emissioni di CO2 prevista dal 2028. Con la sua rete di collegamenti globale, Condor offre a tutti gli appassionati di sport il punto di partenza ideale per ritiri di allenamento, gare in altri continenti o vacanze con la famiglia.

DECOLLA LA PARTNERSHIP TRA RYANAIR E ON THE BEACH – Dopo l’annuncio della “Approved OTA” (online travel agent) partnership dello scorso febbraio, Ryanair ha annunciato che i suoi voli a basso costo sono ora disponibili per la prenotazione come parte degli On the Beach holiday packages, giusto in tempo per l’alta stagione delle vacanze estive. “Per i clienti On the Beach che desiderano prenotare voli/servizi aggiuntivi di Ryanair come parte dell’On the Beach package holiday, questa nuova partnership significa che i clienti beneficiano delle tariffe basse di Ryanair combinate con i piani di pagamento flessibili di On the Beach, i vantaggi per i clienti (inclusi lounge gratuita e fast track) e la protezione ATOL; i clienti ricevono tutte le comunicazioni relative ai voli direttamente da Ryanair, inclusi Termini e Condizioni e importanti aggiornamenti sui voli; i clienti hanno accesso diretto al proprio account myRyanair per gestire la propria prenotazione; i clienti non devono completare la verifica cliente di Ryanair. Negli ultimi mesi, Ryanair ha firmato “Approved OTA” distribution agreements con sei grandi OTA, inclusa questa partnership con On the Beach, dimostrando come le OTA possono lavorare in modo trasparente con Ryanair a vantaggio dei consumatori”, afferma Ryanair.

AIR CANADA LANCIA TRE MUSICAL TRAVEL GUIDES DEDICATE A AMSTERDAM, BARCELLONA E PARIGI – Air Canada informa: “Con la sua ‘Un air de chez nous’ platform, Air Canada celebra la cultura del Québec lanciando tre guide musicali create in collaborazione con rinomati artisti del Québec. Charlotte Cardin, Alexandra Stréliski e Sarahmée presentano ciascuna la loro amata città europea con una playlist musicale attentamente curata, progettata pensando ai loro luoghi preferiti. Charlotte Cardin ci invita nell’intimità della sua a Parigi, mentre Sarahmée ci permette di seguire le sue avventure a Barcellona e Alexandra Stréliski ci offre un assaggio dell’atmosfera eclettica di Amsterdam. Queste guide di viaggio musicali sono disponibili sull’Air Canada enRoute website e su Spotify a partire da oggi e offrono una tempestiva fonte di ispirazione per i viaggiatori che pianificano i loro viaggi estivi nel vecchio continente”. “La musica è un potente mezzo di esplorazione: ascoltiamo la musica mentre siamo in viaggio verso la nostra destinazione, ma ha anche la capacità di evocare ricordi e di riportarci a momenti specifici durante i nostri viaggi, proprio come fanno i sapori e le sensazioni”, spiega Martine Boulerice, Director, Brand Marketing – Québec and Aeroplan, Air Canada. “Questa è l’intuizione alla base dell’idea di lavorare con gli artisti del Québec, per ispirare e guidare le persone che scoprono o riscoprono l’Europa quest’estate. Oltre a condividere con noi i loro luoghi preferiti e i loro aneddoti personali, questi artisti ci portano in un viaggio con le loro selezioni musicali altamente stimolanti”.

TEXTRON AVIATION INAUGURA LA SUA EXPANDED GLOBAL PARTS DISTRIBUTION FACILITY – Textron Aviation ha annunciato l’inaugurazione della più grande parts distribution facility dell’azienda presso la sua sede centrale a Wichita, Kansas. Con l’aggiunta di 180.000 piedi quadrati di spazio, questa struttura all’avanguardia è ora meglio attrezzata per servire la base clienti globale dell’azienda, con un maggiore stoccaggio dei ricambi e spedizioni più rapide. I clienti Beechcraft, Cessna e Hawker ricevono supporto, manutenzione e modifiche direttamente in fabbrica da Textron Aviation Inc., una società di Textron Inc., attraverso il suo global network di service and part centers, mobile service units e 24/7 1CALL AOG support. Con migliaia di aerei Cessna, Beechcraft e Hawker operanti in tutto il mondo, Textron Aviation riconosce l’importanza di avere parti di ricambio prontamente disponibili per far volare i clienti. L’impronta più ampia della struttura consente un maggiore investimento nel parts inventory, supportando la disponibilità delle parti sia per i modelli nuovi che per quelli esistenti. L’espansione mira inoltre a migliorare l’esperienza complessiva del cliente con una nuova corsia dedicata, affinché i clienti possano comodamente consegnare o ritirare i ricambi di persona. “L’aggiunta di 180.000 piedi quadrati alla nostra sede centrale fornisce un supporto rapido ai nostri clienti in tutto il mondo e continua il nostro investimento in parts inventory”, afferma Brad White, senior vice president, Global Parts and Distribution. “L’espansione delle nostre parts distribution operations testimonia l’impegno di Textron Aviation nel progettare e fornire la migliore esperienza aeronautica ai clienti”. In linea con l’impegno dell’azienda verso la sostenibilità, il progetto prevede illuminazione a LED a risparmio energetico, sistemi ad alta efficienza e miglioramenti dei processi che consolidano le spedizioni e riducono i viaggi dei veicoli di circa 30.000 miglia all’anno. I lavori sulla struttura sono iniziati nell’ottobre 2022. L’expanded parts facility in Wichita è parte del global network di sette parts distribution centers e 17 magazzini.

BOMBARDIER: STATEMENT SULL’AGGIORNAMENTO DEL RATING DI MOODY’S A B1 – Bart Demosky, Executive Vice President and CFO, Bombardier, afferma: “L’intero team Bombardier è orgoglioso di celebrare l’aggiornamento del rating di Moody’s annunciato ieri. Questo aggiornamento più recente colloca Bombardier a un rating B1 con stable outlook e riflette la performance costante della società fino ad oggi durante il suo risanamento. Come abbiamo sottolineato questa settimana nel nostro Investor Day 2024, disponiamo di solide basi su cui continuare a migliorare i principali parametri di bilancio. Bombardier continua a rafforzare la propria resilienza attraverso percorsi di crescita che diversificano attentamente i flussi di entrate, creando al contempo margine aggiuntivo e rialzo della liquidità. Aziende dinamiche come Services e Bombardier Defense non solo aggiungono valore alla nostra azienda, ma lo fanno offrendo ai nostri clienti soluzioni uniche e flessibili. Abbiamo creato molto slancio, che è ben incarnato nel lancio della nostra nuova forward-looking brand identity. Negli ultimi anni, i membri del team Bombardier nelle nostre varie attività hanno pianificato quasi alla perfezione, concentrandosi attentamente su ciò che controlliamo. Questo approccio continua a portarci a livelli di performance più elevati in termini di riduzione del debito, utili e positive free cash flow generation”.

RTX: IL BOARD OF DIRECTORS INCREMENTA IL DIVIDENDO TRIMESTRALE – RTX ha annunciato oggi che il suo Board of Directors ha dichiarato un dividendo di 63 centesimi per azione ordinaria di RTX, che rappresenta un aumento del 6,8% rispetto al importo del dividendo del trimestre precedente. Il dividendo sarà pagabile il 13 giugno 2024 agli azionisti registrati alla chiusura delle attività il 17 maggio 2024. “La crescita del dividendo di RTX riflette la nostra fiducia che il nostro portafoglio sia forte e che la domanda per i nostri prodotti continui a crescere”, ha affermato Chris Calio, presidente e CEO di RTX. “Siamo sulla buona strada per restituire agli azionisti tra i 36 e i 37 miliardi di dollari di capitale attraverso dividendi e riacquisti di azioni dalla data della fusione fino al 2025”. RTX paga cash dividends sulle sue azioni ordinarie ogni anno dal 1936.

DELTA SOSTIENE LA COMUNITA’ IN MESSICO – Il 22 aprile, un gruppo di volontari di Delta Air Lines ha visitato le strutture di Casa Alianza México, un istituto di assistenza privata che contribuisce alla protezione e alla cura di bambini e adolescenti a rischio di abbandono, violenza e sfruttamento. I dipendenti Delta hanno unito le forze con l’organizzazione per aiutare la comunità e contribuire a migliorare le condizioni di vita dei giovani residenti. “Questo sforzo riflette il nostro impegno non solo per il presente ma per il futuro della nostra comunità”, ha affermato Livier Bustos, Delta’s sales manager in Mexico. “Sostenendo questi giovani, contribuiamo a costruire una società più partecipativa e solidale. Siamo orgogliosi di poter fare la differenza nelle loro vite”. Il team di Delta in Messico ha collaborato ad iniziative passate organizzate dal partner Delta Air France-KLM e da agenzie di viaggio.

LOCKHEED MARTIN DICHIARA IL DIVIDENDO DEL SECONDO TRIMESTRE – Il Lockheed Martin board of directors ha autorizzato un dividendo per il secondo trimestre 2024 di 3,15 dollari per azione. Il dividendo sarà pagabile il 28 giugno 2024 ai detentori registrati a partire dalla chiusura delle attività il 3 giugno 2024. Gli independent members del Lockheed Martin board of directors hanno inoltre eletto all’unanimità Thomas J. Falk independent lead director of the board, succedendo a Daniel F. Akerson che, insieme a James O. Ellis, Jr., si è ritirato dal board dopo l’assemblea annuale degli azionisti della società. “Siamo lieti di annunciare l’elezione di Tom come nostro prossimo independent lead director. Il suo giudizio indipendente, la sua integrità e la conoscenza approfondita dell’azienda dimostrati consentono una transizione graduale e consentiranno a Tom di offrire il tipo di supervisione indipendente che il ruolo richiede”, ha affermato Jim Taiclet, Presidente e CEO di Lockheed Martin.

RTX: LA NUOVA GENERAZIONE DI SATELLITE IMAGERS E’ STATA LANCIATA SUI SATELLITI WORLDVIEW LEGION DI MAXAR – Due next-generation imaging instruments progettati da Raytheon, un’azienda RTX, sono stati lanciati come parte dei satelliti WorldView Legion di Maxar. Questi sono i primi due dei sei satelliti WorldView Legion previsti, che forniranno un significativo passo avanti nelle capacità di osservazione della Terra, offrendo una migliore sorveglianza e monitoraggio per un’ampia gamma di applicazioni. Posizionati in orbita terrestre bassa, i satelliti forniranno la massima risoluzione disponibile in commercio e, quando tutti e sei si uniranno alla costellazione Maxar Intelligence, consentiranno un tasso di rivisitazione fino a 15 volte al giorno sulle parti più popolate della Terra. Questi satelliti WorldView Legion supporteranno applicazioni in molteplici settori. “L’avanzata tecnologia degli strumenti Raytheon stabilisce un nuovo standard di settore, fornendo 30cm high-resolution satellite imagery che consentono a WorldView Legion di soddisfare le esigenze dei clienti di oggi e di adattarsi alle esigenze in evoluzione di domani”, ha affermato Nicholas Yiakas, director of Civil, Commercial, and Special Programs for Raytheon. L’immagine ad alta risoluzione è focalizzata su un next-generation digital focal plane array progettato e costruito da Raytheon per fornire high-resolution multispectral images.