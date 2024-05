Diamond Aircraft e LIFT Academy proseguono la loro partnership con una significativa espansione della flotta

Diamond Aircraft e Leadership in Flight Training (LIFT) Academy annunciano un’espansione della LIFT Academy training fleet, sottolineando una solida partnership iniziata nel 2018. “Questa collaborazione supporta il programma all’avanguardia di LIFT Academy, che è meticolosamente progettato per preparare gli aviatori a carriere di successo, in particolare presso Republic Airways, una delle più grandi compagnie aeree regionali degli Stati Uniti.

L’aggiunta di 50 DA40 e 6 DA42 alla flotta è una testimonianza della rapida crescita di LIFT Academy e del suo costante impegno nel fornire agli aviatori le competenze necessarie per il successo. Fondata da Republic Airways Holdings Inc., LIFT Academy offre un percorso definito verso una carriera presso Republic Airways, evidenziando un modello industriale unico in cui la formazione è direttamente allineata con le future opportunità di lavoro. Le ultime aggiunte alla flotta contribuiranno a rafforzare i programmi di formazione nei nuovi campus di Galveston, Texas, e Myrtle Beach, Carolina del Sud, nonché nel nuovo campus presso la Tuskegee University, in Alabama”, afferma Diamond Aircraft.

“Siamo entusiasti di espandere la nostra flotta con ulteriori velivoli DA40 NG e DA42-VI di Diamond Aircraft, riflettendo la nostra partnership continuativa e di successo. Questi aerei sono scelti per la loro tecnologia avanzata e la fuel efficiency, che non solo sono in linea con i nostri sforzi di sostenibilità, ma rispecchiano anche da vicino l’aereo che i nostri piloti opereranno presso Republic Airways. Questa espansione strategica garantisce che LIFT Academy continui a offrire una formazione leader del settore, preparando i nostri studenti a una transizione senza soluzione di continuità verso la loro carriera di piloti di linea”, ha affermato Ed Bagden, Director, Flight Operations and Academic Programs, LIFT Academy.

“Siamo onorati di rafforzare ulteriormente il nostro rapporto di lunga data con LIFT Academy e non vediamo l’ora di continuare i nostri sforzi di collaborazione per molti anni a venire”, ha affermato Trevor Mustard, Head of Aircraft Sales and Marketing, Diamond Aircraft Canada.

“Republic Airways, conosciuta soprattutto per il suo personale, i suoi prodotti e le sue performance, è l’unica regional airline ad aver creato una propria pilot training academy. Questo aspetto unico garantisce che gli studenti siano formati fin dal primo giorno per una carriera con Republic, in linea con la missione della compagnia aerea di offrire un’esperienza di volo sicura e affidabile. La partnership di Republic con le principali compagnie aeree, tra cui American, Delta e United, amplifica ulteriormente le opportunità per i LIFT graduates”, conclude Diamond Aircraft.

