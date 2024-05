Lockheed Martin prosegue lo sviluppo dell’AI-piloted X-62A VISTA

Lockheed Martin Skunk Works® si è unito alla U.S. Air Force Test Pilot School e ad altri partner governativi e industriali nell’ospitare l’U.S. Secretary of the Air Force Frank Kendall per volare a bordo dell’X-62A Variable In-flight Simulation Test Aircraft (VISTA), un velivolo unico nel suo genere modificato per testare artificial intelligence (AI) and autonomy capabilities.

“VISTA è un pioniere dell’intelligenza artificiale che facilita lo sviluppo e il test di tecniche di intelligenza artificiale all’avanguardia, con nuovi uncrewed vehicle designs. Questo lavoro è essenziale per realizzare il distributed teaming. In meno di un anno, i team hanno installato i primi AI agents nei sistemi dell’X-62A, hanno dimostrato il primo AI versus human dogfight e hanno completato oltre 100.000 linee di flight-critical software changes in 21 test flights”, afferma Lockheed Martin.

“La necessità di innovazione rapida e su vasta scala è più grande che mai. L’X-62A VISTA è una piattaforma cruciale nei nostri sforzi per sviluppare, testare e integrare l’intelligenza artificiale, nonché per stabilire AI certification standards che rivoluzioneranno il futuro dell’aerospazio”, afferma John Clark, vice president and general manager, Lockheed Martin Skunk Works. “La nostra comprovata architettura hardware e software consente agli AI agents di creare ambienti sicuri e controllati e algoritmi avanzati per prototipare e sviluppare rapidamente”.

“La open systems architecture di Lockheed Martin, che sfrutta il Model Following Algorithm (MFA) e il System for Autonomous Control of the Simulation (SACS) di Skunk Works, consente test altamente complessi. Questi importanti aggiornamenti migliorano le capacità di VISTA mantenendo il vantaggio della prototipazione rapida, consentendo modifiche rapide al software e la capacità di condurre test di volo con grande frequenza, accelerando il ritmo dell’AI and autonomy development, per soddisfare le urgenti priorità della difesa nazionale.

Questa architettura si è rivelata sufficientemente affidabile e robusta da consentire la transizione verso third-party distributed hardware per replicare safe and controlled flight test objectives, come dimostrato da VISTA. Lockheed Martin è in prima linea nel fondere l’AI-enabled platform autonomy con la supervisione umana per accelerare la velocità operativa, massimizzare l’agilità e ridurre i costi di mantenimento”, prosegue Lockheed Martin.

“I risultati e le tecnologie sviluppati attraverso il Defense Advanced Research Projects Agency (DARPA) Air Combat Evolution (ACE) program fungeranno da base per i futuri progressi verso un aviazione più sicura, più affidabile e più efficiente, sia per i settori militari che commerciali.

Il volo del Segretario Kendall segue da vicino diversi importanti riconoscimenti per VISTA, per il lavoro svolto nell’ambito del DARPA ACE program, tra cui la nomina come finalista per il 2023 Robert J. Collier Trophy e la ricezione dei Society of Flight Test Engineers James S. McDonnell Award e Aviation Week’s 2024 Laureate Award for Defense”, conclude Lockheed Martin.

