News Brevi – 04.05.2024

ENAC: AVVISO RIGUARDO LE AVIO-IDRO-ELISUPERFICI – Enac informa: “Si rende noto che si è conclusa la verifica preliminare della documentazione propedeutica alla pubblicazione dei dati delle avio-idro-elisuperfici prevista dall’art. 5 del “Regolamento liberalizzazione dell’uso delle aree di atterraggio (avio-idro-elisuperfici)”. Da una verifica condotta dall’Ente è emerso che per diverse infrastrutture, precedentemente censite, non risultano essere stati inviati i dati previsti dal citato regolamento entro il termine dello 08/03/2024. Per tale ragione, ai sensi dell’art. 13, tutte le attività su tali infrastrutture sono sospese con effetto immediato. I Gestori delle predette infrastrutture sono invitati a prendere visione dello “status” della propria infrastruttura alla pagina ‘La mappa delle Avio – Eli – Idrosuperfici’: https://avio-superfici.enac.gov.it/. Eventuali errori dovranno essere segnalati all’indirizzo e-mail supporto.aviosuperfici@enac.gov.it entro il 20/05/2024, decorso tale termine senza che vi sia pervenuta alcuna segnalazione, l’attività è da intendersi cessata con conseguente cancellazione dell’avio-idro-elisuperficie dagli elenchi ufficiali”.

LE DASSAULT FALCON JET FACILITY AL SERVIZIO DEGLI OPERATORI – “Alcune delle nostre factory service locations più piccole a volte non ottengono il riconoscimento che meritano. Un esempio calzante è arrivato di recente, con una lettera che attestava l’ottimo servizio ricevuto presso la nostra Dassault Falcon Jet location presso Spirit of St. Louis Airport. La struttura di 27.000 piedi quadrati può servire quattro aerei alla volta. Molti clienti preferiscono una struttura più piccola dove poter conoscere la maggior parte dei tecnici e dei manager. La MRO facility di St. Louis è gestita da Gene Woods. Uno dei nostri clienti nel sud-est degli Stati Uniti, basandosi in parte su tale rapporto, ha programmato aggiornamenti dell’avionica per due degli aerei della sua azienda a St. Louis. Per i suoi Falcon 900LX e 2000LXS, il cliente desiderava sostituire un singolo Meggitt backup display sul lato del comandante con i nuovi dual Garmin GI 275 secondary flight displays. Con i futuri aggiornamenti del software, i nuovi display forniranno ridondanza e dispatch reliability nel caso in cui uno sia inoperativo. Inoltre, con la configurazione migliorata, entrambi i piloti potranno volare con un secondary flight display. Il cliente ha lavorato a stretto contatto con St. Louis per programmare il lavoro, pianificato con quattro mesi di anticipo. Il cablaggio, le modifiche ai pannelli e le installazioni hanno richiesto 10 giorni lavorativi, come promesso, e l’aereo è partito con i suoi nuovi strumenti. Questo è il tipo di lavoro svolto ogni giorno dai Dassault service centers in tutto il mondo: aggiornare flight decks and cabins con gli equipaggiamenti più recenti”, afferma Jean Kayanakis, Senior Vice President, Worldwide Customer Service & Service Center Network, Dassault Aviation. “È bello vedere i membri del team riconosciuti per nome e, in effetti, come suggerisce il cliente, la questione va ancora più in profondità. Mi dà anche la possibilità di ricordare agli operatori che i factory service centers possono eseguire aggiornamenti relativamente semplici come l’installazione del GI 275, nonché complete flight deck modernizations e molto altro ancora, offrendo il massimo valore”, conclude Jean Kayanakis, Senior Vice President, Worldwide Customer Service & Service Center Network, Dassault Aviation.