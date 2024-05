News Brevi – 06.05.2024

AERONAUTICA MILITARE: VOLO SANITARIO D’URGENZA DA ALGHERO A ROMA – Si è concluso ieri il volo sanitario d’urgenza in favore di un neonato di solo un giorno di vita trasportato da Alghero a Roma con un velivolo Falcon 900 del 31° Stormo dell’Aeronautica Militare, basato a Ciampino. Il piccolo, in pericolo di vita, necessitava di essere trasportato con estrema urgenza e massima tempestività dall’Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari all’Ospedale pediatrico Bambino Gesù di Roma, per ricevere cure specifiche. Il Falcon 900, che ha imbarcato presso l’aeroporto di Alghero-Fertilia il bimbo trasportato con l’ausilio di una culla termica e assistito da un’equipe medica, è partito nel primo pomeriggio raggiungendo l’aeroporto di Roma Ciampino dopo circa un’ora di volo. Da qui il piccolo paziente, atteso sul posto da un’ambulanza, ha potuto raggiungere in tempi brevi l’ospedale di destinazione. Il trasporto sanitario d’urgenza è una delle attività istituzionali che l’Aeronautica Militare svolge al servizio della collettività. Il volo, definito “IPV – Imminente Pericolo di Vita”, è stato attivato su richiesta della Prefettura di Cagliari alla Sala Situazione di Vertice del Comando Squadra Aerea, la sala operativa dell’Aeronautica Militare che ha tra le proprie funzioni anche quella di disporre e gestire questo tipo di missioni. È stato quindi immediatamente interessato il 31° Stormo, uno dei Reparti che svolge il servizio di prontezza operativa per il trasporto sanitario d’urgenza. I Reparti di volo dell’Aeronautica Militare sono a disposizione della popolazione 24 ore al giorno, 365 giorni l’anno, con mezzi ed equipaggi in grado di assicurare il trasporto di pazienti, organi, equipe mediche e ambulanze, anche in condizioni meteorologiche complesse. Sono centinaia ogni anno le ore di volo effettuate per questo genere di interventi, dagli aerei del 31° Stormo di Ciampino, del 14° Stormo di Pratica di Mare, della 46ª Brigata Aerea di Pisa e dagli elicotteri del 15° Stormo di Cervia (Ufficio Stampa Aeronautica Militare).

LE PREVISIONI METEOROLOGICHE DELL’AERONAUTICA MILITARE AGLI INTERNAZIONALI DI ROMA – Dal 6 al 19 maggio, in occasione degli Internazionali BNL d’Italia al Foro Italico di Roma, l’Aeronautica Militare assicurerà le previsioni meteorologiche in tempo reale per tutta la durata del Torneo di Tennis. Grazie al posizionamento sul posto di un Radar Meteorologico, una Unità Meteo Mobile – UMM e tre stazioni meteo tattiche – TACMET, un team di previsori e specialisti del Servizio Meteorologico della Forza Armata, supportato da tecnici del Re.S.I.A. – Reparto Sistemi Informativi Automatizzati di Roma-Acquasanta e della 4^ Brigata Telecomunicazioni e Sistemi per la Difesa Aerea e l’Assistenza al Volo di Borgo Piave (LT), assicurerà alla Direzione del Torneo il contributo necessario all’organizzazione delle varie sessioni di gara, l’avvio dei match o la ripresa a seguito delle eventuali interruzioni. Grazie a un accordo con Sport e Salute – società dello Stato che si occupa dello sviluppo dello Sport in Italia – l’Aeronautica, attraverso lo studio e la misurazione dei valori atmosferici forniti da specifici sensori installati in diversi punti del Foro Italico, fornirà dunque i dati necessari ad emettere, anche più volte al giorno a seconda delle esigenze, un bollettino meteorologico a disposizione non solo degli addetti ai lavori, ma anche dei giocatori stessi, i quali potranno accedere a informazioni più specifiche quali intensità e direzione del vento, umidità e pressione. Il team di specialisti del Servizio Meteorologico della Forza Armata ha sviluppato, proprio per questa occasione, uno strumento di previsione con una risoluzione spaziale di 500 m a carattere sperimentale al fine di operare in supporto alla Direzione del torneo. Inoltre previsori dell’AM saranno presenti al Foro Italico per facilitare le scelte di gestione nelle situazioni critiche in termini meteorologici. Contestualmente saranno disponibili per il pubblico e per tutti gli utenti le piattaforme di informazione del Torneo – il sito web, la app e i pannelli informativi presso il Foro Italico – in cui sono integrate le informazioni meteorologiche prodotte dal personale AM per poter godere della bellezza dell’evento ed essere costantemente informati sulle condizioni meteorologiche (Ufficio Stampa Aeronautica Militare).

IL DIRETTORE GENERALE ENAC E L’AMMINISTRATORE UNICO DI ENAC SERVIZI ALLA CONFERENZA DI PRESENTAZIONE DELLO SVILUPPO DELL’AEROPORTO DI PAVULLO – Prosegue l’impegno di Enac nel potenziamento degli aeroporti regionali con la presentazione del progetto di sviluppo per l’Aeroporto Civile Statale ‘G. Paolucci’ di Pavullo nel Frignano. “Il progetto di sviluppo dell’aeroporto è un esempio di riconciliazione del trasporto aereo con l’ambiente che permetterà una fruizione completa delle potenzialità turistiche, imprenditoriali, sociali e professionali dello scalo”, ha commentato il Direttore Generale, Alessio Quaranta, presso Confindustria Emilia Area Centro, durante la presentazione della convenzione tra Enac, Unione dei Comuni del Frignano ed Aero Club Pavullo. Il rinnovamento dell’infrastruttura è un catalizzatore per occupazione, turismo, sport, ed eventi nel rispetto dell’ambiente, come ha confermato Mauro Campana, Amministratore Unico di Enac Servizi S.r.l.: “La nostra mission è favorire la realizzazione di un network aeroportuale efficace, intermodale, sostenibile e tecnologicamente avanzato a favore della comunità e del territorio, agendo con velocità ed efficacia”.

STATAMENT SKYTEAM ISTANBUL LOUNGE – Skyteam informa: “SkyTeam conferma che alle 06:30 del 14 aprile è scoppiato un piccolo incendio in un lampadario sul soffitto dell’area esterna alla SkyTeam Lounge di Istanbul Airport. Gli ospiti sono stati evacuati in sicurezza dal personale della Lounge e l’incendio è stato rapidamente domato. Danni minori sono stati causati alla segnaletica d’ingresso e non ci sono stati feriti tra gli ospiti della lounge, i dipendenti o i passeggeri nell’edificio del terminal. SkyTeam ha chiuso la Lounge per riparazioni, che ora sono state completate. La struttura è pronta per l’apertura, previa ispezione finale da parte delle autorità aeroportuali. Non vediamo l’ora di accogliere nuovamente i clienti nella nostra Istanbul Lounge nei prossimi giorni”.

QANTAS RAGGIUNGE UN ACCORDO CON ACCC E INIZIA IL CUSTOMER REMEDIATION PROGRAM – Qantas Group ha annunciato oggi un accordo con la Australian Competition and Consumer Commission (ACCC) per risolvere i procedimenti in relazione ai flight cancellation processes. In base all’accordo concordato con l’ACCC, Qantas avvierà un $20 million remediation program per i passeggeri interessati, con pagamenti ai clienti che vanno da 225 a 450 dollari e, previa approvazione della Federal Court of Australia, pagherà una $100 million civil penalty. L’ACCC e Qantas chiederanno a breve l’approvazione della sanzione proposta da parte della Federal Court. Tuttavia, Qantas intende avviare il remediation program prima del Court approval process. Vanessa Hudson, Qantas Group CEO, ha dichiarato: “La giornata di oggi rappresenta un altro importante passo avanti, mentre lavoriamo per ripristinare la fiducia nella compagnia aerea nazionale. Quando i voli sono ripresi dopo la chiusura dovuta al COVID, riconosciamo che Qantas ha deluso i clienti e non è riuscita a raggiungere i nostri standard. Sappiamo che molti dei nostri clienti sono stati colpiti dalla nostra incapacità di fornire notifiche di cancellazione in modo tempestivo e siamo sinceramente dispiaciuti. Il ritorno a viaggiare era già stressante per molti, non fornivamo supporto sufficiente ai clienti e non disponevamo della tecnologia e dei sistemi per supportare il nostro personale. Da allora abbiamo aggiornato i nostri processi e stiamo investendo in nuove tecnologie in tutto Qantas Group per garantire che ciò non accada di nuovo. Ringraziamo l’ACCC per la collaborazione nel raggiungimento di questo risultato, il che significa che possiamo risarcire i clienti interessati molto prima. Il nostro obiettivo è rendere il remediation process il più rapido e fluido possibile per i clienti”.

EDF FEDERATES PER LO SVILUPPO DEL PRIMO ECOSISTEMA MSaaS EUROPEO – Si è tenuto lo scorso 21 marzo il 1° Workshop italiano sul progetto EDF FEDERATES (FEDerated Ecosystem of EuRopean Simulation Assets for Training & DEcision Support). L’incontro è stato ospitato nello stabilimento Leonardo di Roma Tiburtina. Oltre all’Area di Business Elettronica, che guida la partecipazione al progetto, sono coinvolte anche le Aree Velivoli, Elicotteri, Cyber e i Leonardo Labs. Costruire il primo prototipo di un ecosistema MSaaS (Modelling & Simulation as a Service) europeo, per supportare il processo decisionale e l’addestramento delle Forze Armate europee. È l’obiettivo del progetto EDF FEDERATES, guidato da Rheinmetall Electronics. Un’attività multinazionale, finanziata dalla Commissione Europea con il supporto di 15 Paesi europei. Il principale obiettivo del Workshop è stato quello di coinvolgere gli stakeholder del Ministero della Difesa, in modo da renderli consapevoli delle attività legate a FEDERATES e degli obiettivi del progetto. Allo stesso tempo, per predisporre i Deliverable previsti dal Task 2.1 e dal Task 2.4, relativi alla raccolta dei Requisiti e alla definizione dei Casi d’Uso, il seminario è stato animato da un confronto tra i rappresentanti di FEDERATES e del Ministero della Difesa appartenenti alle diverse Forze Armate italiane, per raccogliere il loro contributo attraverso la partecipazione a un sondaggio. Il Workshop è stato il primo di una serie di incontri che si terranno nel corso del progetto, per allineare gli stakeholder del Ministero della Difesa alle tre fasi previste dall'”approccio di sviluppo agile” applicato in FEDERATES.

RTX: OPERATIVO L’ADVANCED GROUND SYSTEM FOR SPACE-BASED MISSILE WARNING – Un avanzato ground system for space-based missile warning sviluppato da Raytheon, un’azienda RTX, è ora operativo presso l’U.S. Space Force Overhead Persistent Infrared Battlespace Awareness Center (OBAC). Il Future Operationally Resilient Ground Evolution Mission Data Processing Application Framework (FORGE MDPAF) è un framework modulare e adattabile che consente una rapida integrazione di mission focused applications per elaborare, sfruttare e diffondere informazioni dai satelliti. L’attuale versione di FORGE MDPAF è il risultato del lavoro dell’azienda attraverso regular incremental development releases, per ottimizzare e aggiungere nuove funzionalità iterative. Come passo successivo, FORGE MDPAF passerà dal supporto alle OBAC operations a full missile warning detection. “Ci sono migliaia di satelliti in orbita oggi e lo spazio è un dominio sempre più conteso”, ha affermato Sandy Brown, vice president for Mission Solutions & Payloads for Raytheon. “FORGE MDPAF è progettato per essere scalabile, in modo da poter gestire l’attuale volume di missile warning data e crescere per supportare le future esigenze di space data processing”. FORGE MDPAF viene utilizzato per elaborare gli Overhead Persistent Infrared (OPIR) satellite data sia dalla U.S. Space Force Space Based Infrared System constellation che dalla futura Next Gen OPIR constellation, nonché per elaborare i dati da altri civil and environmental sensors.

NUOVO LOGISTIC CENTER PER LUFTHANSA TECHNIK AERO ALZEY – Lufthansa Technik AERO Alzey si affida all’esperienza di Timbra e Goldbeck per la sua crescita. La construction and service company Goldbeck, in collaborazione con il real estate project developer Timbra Group, sta realizzando un nuovo e lungimirante ampliamento delle warehouse and logistics capacities per l’aircraft engine maintenance specialist in Alzey, Rhineland-Palatinate. Alla presenza di Daniela Schmitt (Minister for Economic Affairs, Transport, Agriculture and Viticulture of Rhineland-Palatinate), Steffen Jung (Mayor of Alzey), Heiner Illing (Member of the Rhineland-Palatinate state parliament) e Heiko Sippel (District Administrator of the Alzey-Worms district), i lavori di costruzione, iniziati a marzo, sono stati ora ufficialmente inaugurati. Il nuovo edificio fungerà da storage and logistics center per aircraft engines and engine spare parts per Lufthansa Technik AERO Alzey. Ciò amplierà i già 242.000 piedi quadrati della factory con un’ulteriore area logistica di circa 110.000 piedi quadrati. La 100% subsidiary of Lufthansa Technik AG ripara e revisiona motori per regional and business aircraft, nonché motori di ultima generazione per medium-range jets ad Alzey. Inoltre offre ulteriori servizi come il round-the-clock On-Site Service o leasing solutions. “Sempre più clienti da tutto il mondo vogliono far revisionare i loro motori da noi. Con Timbra e Goldbeck abbiamo i partner giusti per creare più spazio per questa crescita ad Alzey”, spiega Tobias Baumgart, Chief Operating Officer of Lufthansa Technik AERO Alzey. La costruzione dovrebbe essere completata entro la fine del 2024. “Questo periodo di realizzazione ambizioso è reso possibile dall’eccellente collaborazione con le autorità, le società di progettazione e costruzione e il team Lufthansa Technik AERO Alzey”, afferma Martin Gerkhardt, uno dei managing directors di Timbra Group, ringraziando espressamente tutti i soggetti coinvolti. “Con il nostro metodo di costruzione sistematico stiamo realizzando un edificio orientato al futuro per la filiale di Lufthansa Technik ad Alzey in modo economico, rapido e sostenibile”, spiega Joerg Weiland, Branch Manager from Goldbeck. “Il conseguente miglioramento dei processi logistici contribuisce a un movimento più rapido delle engine parts e consente un approvvigionamento ottimale alla produzione”, aggiunge Tobias Baumgart di Lufthansa Technik AERO Alzey. Nei loro discorsi, i partecipanti hanno sottolineato l’importanza di questo progetto per il futuro di Lufthansa Technik AERO Alzey e hanno elogiato la collaborazione di tutti i soggetti coinvolti nel rendere possibile questo traguardo. La sostenibilità gioca un ruolo significativo nella pianificazione e nella costruzione. Mentre nell’edificio sono pronte per l’uso high-tech aviation parts, un impianto fotovoltaico sul tetto riduce le emissioni di CO2 dei processi logistici e produttivi. Inoltre, l’intera area del tetto è verde. Il riscaldamento industriale a pavimento è abbinato ad una pompa di calore ad alta efficienza. Grazie a queste misure, l’edificio riceverà la gold certification dal German Sustainable Building Council (DGNB). “Siamo consapevoli della nostra responsabilità nei confronti delle persone e della natura: con la costruzione del nuovo edificio creiamo il potenziale per un’ulteriore crescita e quindi importanti posti di lavoro. Allo stesso tempo, stiamo soddisfacendo i più alti standard di costruzione sostenibile”, afferma Rubin Siddique, Chief Executive Officer of Lufthansa Technik AERO Alzey.

LOCKHEED MARTIN: I POLISH INDUSTRIAL PARTNERS COMPLETANO CINQUE MAJOR OFFSETS PROJECT – Il Ministero della Difesa ha ufficialmente approvato cinque Offset projects completati nella prima fase del programma WISLA. Lockheed Martin ha collaborato con partner industriali locali per aumentare le capacità tecniche e fornire know-how nella produzione di componenti relativi al Patriot Advanced Capability – 3 (PAC-3) Missile Segment Enhancement (MSE) e a sostegno della difesa aerea e missilistica della Polonia. Wojskowe Zaklady Elektroniczne (WZE) e Wojakowe Zaklady Lotnicze Nr. 2 (WZL-2) hanno completato ciascuno progetti di compensazione vitali a sostegno del programma WISLA. I progetti di compensazione consentono alle aziende polacche di partecipare alla catena di fornitura PAC-3, offrendo posti di lavoro polacchi altamente qualificati e ben retribuiti all’industria della difesa polacca. “In qualità di partner fidato per la sicurezza nazionale della Polonia, Lockheed Martin è impegnata a fornire capacità chiave per rafforzare la difesa nazionale della Polonia contro le minacce in evoluzione”, ha affermato Robert Orzylowski, director of Poland and Central and Eastern Europe (CEE) for Lockheed Martin. “La nostra partnership con la base industriale polacca fornisce posti di lavoro di alto valore e una solida base di competenze all’industria della difesa polacca e apre le porte a opportunità commerciali a livello mondiale”. WZE ha ricevuto l’approvazione ufficiale su tre progetti tra cui l’Enhanced Electronics System (ELES) production project, il Junction Box (J-Box) production project e il Motor Controller Unit (MCU) design project. WZE ha ora ufficialmente completato quattro dei sette progetti di compensazione nell’ambito della WISLA Phase 1. WZL-2 ha ufficialmente completato due progetti a supporto dell’aereo F-16. L’F-16 Electrical maintenance project e l’F-16 Electrical hydraulic project hanno trasferito tecnologie e know-how, fornito attrezzature e strumenti, documentazione e assistenza tecnica per assistere WZL-2 nell’esecuzione della manutenzione di tre F-16 Generators e due F-16 hydraulic components. WZL-2 ha ora completato tutti e tre i progetti nell’ambito della WISLA Phase 1.