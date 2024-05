IndiGo ordina 30 aeromobili Airbus A350

IndiGo, la più grande compagnia aerea indiana, ha effettuato un ordine fermo per 30 aeromobili Airbus A350-900. L’ordine aiuterà ad espandere il network internazionale di IndiGo verso destinazioni a lungo raggio.

“L’India, il principale mercato aeronautico in più rapida crescita al mondo, è sull’orlo di un boom dei viaggi internazionali, mentre l’economia cresce e i redditi delle famiglie aumentano. L’A350 è perfettamente posizionato per soddisfare le aspirazioni del Paese per i viaggi a lungo raggio. La scelta dell’A350 è una riaffermazione della continua fiducia di IndiGo in Airbus ed è l’ennesima conferma dell’aereo come leader indiscusso per long-haul air travel”, afferma Airbus.

“Il momento storico di oggi segna un nuovo capitolo per IndiGo e modellerà ulteriormente il futuro della compagnia aerea e dell’aviazione indiana allo stesso tempo. Per IndiGo, dopo aver esplorato con successo i cieli indiani con un viaggio senza precedenti, la flotta di 30 aeromobili Airbus A350-900 ci consentirà di intraprendere la fase successiva per diventare uno dei principali attori dell’aviazione globale. Noi di IndiGo siamo orgogliosi di essere la compagnia aerea preferita dell’India e di offrire connettività ai nostri clienti, in e con l’India. Ciò riafferma la fiducia e l’impegno di IndiGo nella crescita dell’India e nella nostra partnership strategica con Airbus”, ha affermato Pieter Elbers, CEO di IndiGo.

“Un sentito ringraziamento a IndiGo per aver riposto ancora una volta la sua fiducia in Airbus e ai nostri rispettivi team che hanno negoziato questo accordo per 30 A350. Il primo ordine widebody di IndiGo apre un nuovo entusiasmante capitolo nella nostra stretta partnership. Siamo orgogliosi che la nostra next-generation A320 Family, a basso consumo di carburante, abbia rivoluzionato i viaggi aerei domestici in India e che ora l’A350 sia pronto a replicare lo stesso successo sulle rotte a lungo raggio”, afferma Benoît de Saint-Exupéry, Airbus EVP Sales, Commercial Aircraft.

“Legati in un rapporto di crescita con l’India da oltre mezzo secolo, i prodotti e i servizi Airbus hanno catalizzato la crescita del settore dell’aviazione civile del Paese. Mentre la Airbus A320 Family sostiene la democratizzazione dei viaggi aerei in India, l’A350 è diventato l’aereo di riferimento per sbloccare il vero potenziale del mercato internazionale per i vettori indiani.

IndiGo è tra le compagnie aeree in più rapida crescita al mondo ed è uno dei maggiori clienti della A320 Family“, prosegue Airbus.

“L’A350 è l’aereo wide-body più moderno ed efficiente al mondo nella 300-410 seater category. Il design dell’A350 include tecnologie e aerodinamica all’avanguardia che offrono standard ineguagliabili di efficienza e comfort. I suoi motori di nuova generazione (leggi anche qui) e l’uso di materiali leggeri comportano un vantaggio del 25% in termini di consumo di carburante, costi operativi ed emissioni di anidride carbonica (CO2), rispetto agli aerei concorrenti della generazione precedente”, conclude Airbus.

