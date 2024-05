Airbus finalizza l’acquisizione di Aerovel e del suo UAS Flexrotor

Airbus ha finalizzato l’acquisizione della statunitense Aerovel e del suo unmanned aerial system (UAS), Flexrotor, con l’obiettivo di rafforzare il proprio portafoglio di tactical unmanned solutions. Flexrotor è uno small tactical unmanned aerial system progettato per intelligence, surveillance, target acquisition and reconnaissance (ISTAR) missions in mare e via terra.

“Vediamo che sempre più forze armate e agenzie parapubbliche in tutto il mondo cercano di indagare su come gli unmanned aerial systems possono rafforzare le loro capacità di intelligence e sorveglianza. Il Flexrotor, come vertical takeoff and landing UAS, si inserisce nella nostra strategia di espansione della nostra offerta UAS. Insieme al VSR700, continueremo a sviluppare manned-unmanned teaming per offrire ai nostri clienti le capacità di missione migliorate e ampliate di cui hanno bisogno per monitorare e salvaguardare le loro comunità e le infrastrutture critiche, preservando risorse essenziali come gli elicotteri”, ha affermato Mathilde Royer, Head of Strategy and Sustainability at Airbus Helicopters.

“Il Flexrotor, un moderno Vertical Takeoff and Landing (VTOL) Unmanned Aircraft con un maximum launch di 25 kg (55 libbre), è stato progettato per missioni ISTAR per più di 12-14 ore in una tipica configurazione operativa. Può integrare diversi tipi di payload, tra cui un electro-optical system e sensori avanzati per soddisfare le esigenze di missione specifiche dei clienti. Con la capacità di autonomously launch and recover sia dalla terra che dal mare richiedendo solo un’area di 3,7 x 3,7 m (12 x 12 piedi), il Flexrotor è ideale per expeditionary missions che richiedono un ingombro minimo.

Grazie al supporto dell’US Department of Defense (DoD) e al contracted deployment in una serie di esercitazioni di sicurezza marittima, il Flexrotor è un moltiplicatore di forza collaudato per operazioni in ambienti difficili, ad alto rischio e privi di GPS. Il Flexrotor viene utilizzato anche per missioni parapubbliche come la sorveglianza degli incendi boschivi (fornendo ai vigili del fuoco immagini critiche giorno e notte) e può rispondere ad altre impegnative esigenze di missione, tra cui la navigazione sui ghiacci (aiutando a guidare le navi militari attraverso il ghiaccio nell’Oceano Artico), law enforcement and border patrol.

Aerovel impiega attualmente più di 30 persone e presenta una traiettoria di crescita significativa. Continuerà a progettare e produrre il Flexrotor a Bingen, Washington, in un ecosistema UAS esistente e maturo”, conclude Airbus.

(Ufficio Stampa Airbus – Photo Credits: Airbus)