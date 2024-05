Embraer comunica i risultati del primo trimestre 2024

Embraer ha riportato i risultati del 1° Trimestre 2024.

Embraer ha consegnato 25 jet nel 1Q24, di cui 18 executive jets (11 light e 7 medium) e 7 commercial jets, con un incremento del +67% rispetto ai 15 aerei consegnati nel 1Q23.

Firm order backlog di US$ 21,1 miliardi nel prino trimestre 2024, il livello più alto degli ultimi 7 anni. Commercial Aviation ha registrato un aumento di US$ 2,3 miliardi (+26%).

I ricavi ammontano a US$ 897 milioni nel trimestre, ovvero in aumento del +25% su base annua. Executive Aviation si è distinta con una crescita di 2,75 volte, i ricavi del primo trimestre e il numero di consegne più elevati negli ultimi 8 anni.

L’Adjusted EBIT ha raggiunto US$ 6,8 milioni, con un margine del +0,8% nel 1Q24 (-4,4% nel 1Q23).

L’Adjusted free cash flow, esclusa Eve, nel primo trimestre 2024 è stato negativo, pari a US$ (346) milioni, a causa della preparazione per un maggior numero di consegne nei prossimi trimestri.

Gestione delle passività, con un’ulteriore riduzione di US$ 276 milioni del debito lordo, esclusa Eve, durante il trimestre.

E’ stata ribadita la Guidance per il 2024: il management ritiene che le stime attuali siano ancora valide e rappresentino rischi e opportunità equamente bilanciati per le operazioni dell’intero anno. Commercial Aviation deliveries tra 72 e 80 aeromobili e Executive Aviation deliveries tra 125 e 135. Total company revenues compresi tra US$ 6,0 miliardi e US$ 6,4 miliardi, Adjusted EBIT margin tra il 6,5% e il 7,5% e Adjusted free cash flow di US$ 220 milioni o più alto.

