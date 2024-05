Etihad Airways e DCT Abu Dhabi collaborano per lanciare soggiorni stopover gratuiti ad Abu Dhabi

Etihad Airways e il Department of Culture and Tourism – Abu Dhabi (DCT Abu Dhabi) hanno annunciato il lancio di Abu Dhabi Stopover. L’annuncio è stato fatto all‘Arabian Travel Market in seguito alla firma di un memorandum d’intesa tra il DCT Abu Dhabi Director General for Tourism, His Excellency Saleh Mohamed Al Geziry, e l’Etihad CEO Antonoaldo Neves.

“L’Abu Dhabi Stopover, un’esclusiva di Etihad Airways, invita gli ospiti che volano ad Abu Dhabi a trasformare il loro free stopover hotel nella vacanza definitiva. La capitale degli Emirati Arabi Uniti è una destinazione entusiasmante e conveniente per una sosta, grazie ai suoi hotel, alle splendide spiagge, alla vivace scena gastronomica e all’intrattenimento.

Quando prenotano voli con Etihad, gli ospiti ora hanno la possibilità di aggiungere uno scalo e selezionare un hotel gratuito come parte del processo di prenotazione online. Gli ospiti possono scegliere un soggiorno gratuito per una o due notti in una serie di hotel di prima qualità in tutta la città. I pacchetti stopover sono disponibili solo prenotando direttamente su etihad.com“, afferma Etihad Airways.

H.E. Saleh Mohamed Al Geziry, Director General for Tourism, DCT Abu Dhabi, ha dichiarato: “I nostri partner sono parte integrante della nostra missione di condividere il meglio di Abu Dhabi con i viaggiatori di tutto il mondo. Il nostro programma Stopover con Etihad offre un’entusiasmante introduzione all’emirato per i visitatori curiosi. Questa iniziativa innovativa fornisce un’istantanea delle diverse esperienze disponibili qui, ispirando i viaggiatori a tornare e immergersi nell’esperienza completa di Abu Dhabi”.

Antonoaldo Neves, CEO di Etihad, ha dichiarato: “Abbiamo in programma di portare più di 100.000 visitatori ad Abu Dhabi attraverso il programma Stopover nel corso del prossimo anno e siamo fiduciosi che, una volta che avranno avuto un assaggio di ciò che la capitale ha da offrire, torneranno per averne di più. Siamo entusiasti di lavorare fianco a fianco con il Department of Culture and Tourism – Abu Dhabi per mostrare ciò che l’emirato ha da offrire al mondo”.

La carta d’imbarco di Etihad funge anche da Abu Dhabi pass, che offre sconti in molte delle principali attrazioni della città, nonché esperienze culinarie.

Etihad collega più di 70 destinazioni in tutto il mondo attraverso la sua base presso lo state-of-the-art Zayed International Airport, di recente apertura. Situato ai margini della città, l’aeroporto rende facile e conveniente godersi un breve scalo, per poi proseguire senza problemi.

JetBlue e Etihad Airways annunciano una Loyalty Partnership come parte del loro Codeshare Agreement

JetBlue ed Etihad Airways, la compagnia aerea di bandiera degli Emirati Arabi Uniti, hanno annunciato oggi l’aggiunta di vantaggi fedeltà a partire dall’8 maggio 2024, come parte della partnership di codeshare di lunga data. L’accordo tra le due compagnie aeree è stato celebrato oggi all’Arabian Travel Market di Dubai.

Nell’ambito della partnership, i membri del programma fedeltà TrueBlue di JetBlue e i membri di Etihad Guest, il programma fedeltà di Etihad Airways, potranno ora guadagnare e riscattare punti nel programma di loro scelta quando volano attraverso la rete di entrambe le compagnie aeree.

“JetBlue è un partner importante per Etihad da quasi un decennio e siamo entusiasti di estendere questa partnership ai nostri programmi fedeltà, a beneficio di entrambi gli stimati membri delle nostre compagnie aeree. Non vediamo l’ora di accogliere e premiare i membri TrueBlue”, ha affermato Mark Potter, managing director, Etihad Guest. “Ciò rafforza ulteriormente l’impegno di Etihad nel mercato statunitense, in seguito al recente lancio del nostro servizio diretto che collega Abu Dhabi e Boston, oltre all’introduzione del nostro popolare A380 sulla rotta verso New York, espandendo la capacità”.

“In qualità di partner di successo dal 2014, siamo entusiasti di introdurre vantaggi fedeltà come parte della nostra partnership codeshare con Etihad”, ha affermato Christopher Buckner, vice president of loyalty and partnerships, JetBlue. “Questa estensione della partnership offre sia ai membri JetBlue TrueBlue che a Etihad Guest più modi per guadagnare e riscattare i viaggi, rendendo l’esplorazione della rete delle principali destinazioni globali di entrambe le compagnie aeree ancora più gratificante”.

“Questa partnership integra il portafoglio di opzioni di riscatto dei rispettivi programmi, con le miglia Etihad Guest riscattabili per un’ampia gamma di esperienze, dai voli e soggiorni in hotel in tutto il mondo alla conversione delle miglia in una carta premio per lo shopping. Inoltre, lo scorso anno JetBlue ha lanciato il suo nuovo programma fedeltà TrueBlue, offrendo ai membri più valore con l’introduzione di tiles to track status, Perks You Pick®, livelli Mosaic ampliati per i clienti più fedeli della compagnia aerea e più modi che mai per guadagnare vantaggi e status.

Le offerte di fidelizzazione dei clienti si basano sulla partnership quasi decennale di entrambe le compagnie aeree, che offre l’accesso tra New York e Boston alla rete globale di Etihad di oltre 70 destinazioni e oltre 40 destinazioni attraverso la rete di JetBlue nelle Americhe”, conclude JetBlue.

(Ufficio Stampa Etihad Airways – JetBlue Airways)