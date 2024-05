Italian Mission Awards 2024: Cathay Pacific vince il premio come “Miglior compagnia aerea per i viaggiatori d’affari – Lungo raggio”

Cathay Pacific ha ricevuto il premio come “Miglior compagnia aerea per i viaggiatori d’affari – Lungo raggio” in occasione degli Italian Mission Awards 2024, tenutisi ieri sera nella splendida cornice del Museo Nazionale Scienza e Tecnologia Leonardo da Vinci di Milano. Si tratta di un appuntamento imperdibile per tutti i rappresentanti della business travel industry, che da undici anni premia le eccellenze del settore durante un’elegante cena di gala.

Il riconoscimento ottenuto dalla compagnia di bandiera di Hong Kong premia “l’eccellente qualità del servizio a bordo e a terra e per l’elevato comfort che caratterizza non solo la Business Class, ma anche l’Economy”, confermandola quindi come la scelta migliore per i business traveller.

“La Compagnia aerea, infatti, si impegna a garantire la migliore in-flight experience per tutti i suoi clienti: i passeggeri di Business Class possono rilassarsi nelle pluripremiate cabine ultra-spaziose con lussuose poltrone completamente reclinabili, un amenity kit e biancheria da letto a 400 fili firmati da Bamford; anche chi viaggia in Premium Economy ha a disposizione comodi e spaziosi sedili reclinabili e maggiore spazio, oltre ad un kit di accessori ecosostenibili; mentre l’Economy vanta i migliori sedili dal design ergonomico e ampio spazio davanti al sedile.

In ognuna delle tre classi di volo, i clienti possono scegliere tra un’ampia varietà di piatti di ispirazione asiatica ed internazionale, e anche delle collaborazioni con ristoranti stellati Michelin di Hong Kong, come Duddell’s e Louise. E il viaggio è ancora più piacevole grazie al pluripremiato intrattenimento a bordo con lungometraggi e serie tv in diverse lingue (tra cui l’italiano) e appartenenti a generi differenti; il catalogo offre oltre 200 ore di intrattenimento su diversi canali, tra cui HBO Max; e la recente aggiunta del meglio di Disney, Pixar, Marvel, Star Wars e National Geographic con oltre 100 ore di film, serie e documentari grazie alla collaborazione con Disney+”, afferma Cathay Pacific.

“Siamo orgogliosi di essere tra i migliori del settore e che sia stato riconosciuto il nostro impegno per offrire la miglior esperienza di volo a tutti i nostri clienti. Offrire un servizio di qualità, sia a bordo che a terra, è uno dei pilastri su cui si fonda la nostra offerta e faremo del nostro meglio per migliorare sempre di più”, ha dichiarato Maggie Wong, Area Manager Southern Europe di Cathay Pacific, che è salita sul palco per ritirare l’iconica scultura personalizzata agli IMA 2024.

“Come compagnia, da sempre abbiamo una particolare attenzione per il settore del business travel, anche con programmi dedicati, come per esempio Business Plus, che premia tutte le aziende che scelgono di volare con Cathay Pacific per viaggi di lavoro verso Hong Kong e altre mete dell’Asia-Pacifico, permettendo di gestire online, efficacemente ed autonomamente, le prenotazioni e ricevere imperdibili vantaggi anche per i dipendenti”, ha concluso.

“Quello avvenuto sul palco dell’IMA non è un debutto ma un gradito ritorno: già nel 2017, 2019 e 2020 Cathay Pacific aveva infatti ricevuto il premio come “Migliore compagnia per i viaggiatori d’affari – Rotte verso Asia e Medio Oriente”. Nel 2017, 2018 e 2019 era stata premiata anche per la “Migliore Economy Class”. Questi riconoscimenti testimoniano come per la Compagnia di Hong Kong l’impegno a continuare a fornire servizi di altissima qualità, dal menù di bordo all’intrattenimento e il massimo del comfort, sia una priorità da sempre, e per tutti”, conclude Cathay Pacific.

(Ufficio Stampa Cathay Pacific – Photo Credits: Cathay Pacific)