Qatar Airways ottiene tre riconoscimenti ai Business Traveller Middle East Awards 2024 presso ATM Dubai

Qatar Airways ha vinto tre titoli prestigiosi, tra cui ‘Best Regional Airline Serving the Middle East’, ‘Airline with the Best Business Class’ e ‘Best Travel App’ ai Business Traveller Middle East Awards 2024, tenutisi lunedì 6 maggio 2024, durante l’Arabian Travel Market (ATM) a Dubai.

“I premi riconoscono l’eccezionale servizio e l’impegno della compagnia aerea nel fornire esperienze di viaggio senza precedenti e nel migliorare la connettività globale e regionale. Con una vasta rete di quasi 170 destinazioni in tutto il mondo, incluso un notevole numero di destinazioni in Medio Oriente, Qatar Airways offre ai viaggiatori esperienze accattivanti.

Spesso definita dalla compagnia aerea il “compagno perfetto”, l’app è molto più di un semplice strumento di prenotazione. Con funzionalità personalizzate in base alle preferenze e alla comodità dell’utente, l’app è ricca di tutto ciò di cui i passeggeri hanno bisogno per il loro viaggio. Gli utenti possono effettuare il check-in e gestire la propria prenotazione con facilità mentre sono in movimento e accedere alla propria carta d’imbarco con un semplice tocco”, afferma Qatar Airways.

Il Qatar Airways Group Chief Executive Officer, Engr. Badr Mohammed Al-Meer, ha dichiarato: “Questi premi testimoniano la dedizione e il duro lavoro dell’intero team di Qatar Airways, insieme alla nostra attenzione alle tecnologie di viaggio innovative. Guardando al futuro, continueremo ad andare oltre per offrire risultati senza precedenti, servizi ed esperienze di viaggio elevate per i nostri passeggeri, sia in Medio Oriente che in tutto il mondo”.

Ritirando i trofei a nome del team della compagnia aerea, il Qatar Airways Senior Vice President Eastern Regions, Mr. Marwan Koleilat, ha dichiarato: “Dal momento in cui i nostri passeggeri salgono a bordo, possono aspettarsi l’apice del lusso e della raffinatezza, come la nostra acclamata Business Class, che stabilisce nuovi parametri di riferimento per il settore”.

“I Business Traveller Middle East Awards hanno premiato i migliori nomi nel settore dei viaggi e dell’ospitalità in Medio Oriente negli ultimi 23 anni e sono votati dai lettori di Business Traveller Middle East.

Quest’anno, Qatar Airways ha svelato il suo nuovo stand all’avanguardia all’ATM Dubai 2024, dove ha presentato le sue ultime innovazioni agli esperti del settore e agli appassionati di viaggi, inclusa la possibilità di incontrare e interagire con il suo AI cabin crew Sama 2.0, sperimentare la pluripremiata Qsuite della compagnia aerea nel suo pod multisensoriale e vagare per il Qverse interattivo attraverso la realtà virtuale”, conclude Qatar Airways.

(Ufficio Stampa Qatar Airways)