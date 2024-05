Till Streichert nominato nuovo Chief Financial Officer di Deutsche Lufthansa AG

Till Streichert è stato nominato dal Supervisory Board of Deutsche Lufthansa AG come membro dell’Executive Board della compagnia e assumerà la posizione di Chief Financial Officer (CFO), con responsabilità della divisione finanziaria della compagnia, a partire dal 15 settembre 2024. Till Streichert è stato nominato nominato per un mandato di tre anni, fino al 14 settembre 2027.

Le funzioni di CFO di Deutsche Lufthansa AG saranno inizialmente svolte dall’Executive Board member Michael Niggemann, dopo la partenza di Remco Steenbergen il 7 maggio di quest’anno. A partire da metà settembre Till Streichert assumerà quindi la responsabilità della Finance Division, che comprende Controlling & Risk Management, Corporate Finance, Corporate Accounting, Investor Relations, Corporate Taxes, Financial Services and Mergers & Acquisitions, da metà settembre.

“Con Till Streichert ci assicuriamo uno specialista finanziario rinomato e con esperienza a livello internazionale che fungerà da nuovo CFO di Lufthansa Group”, afferma Karl-Ludwig Kley, Chairman of the Supervisory Board of Deutsche Lufthansa AG. “Till Streichert apporta nella sua nuova posizione competenze finanziarie eccezionali provenienti da un’ampia gamma di aziende e settori, e ha convinto anche a livello personale il nostro Supervisory Board. Date le continue sfide poste dall’ambiente competitivo a livello mondiale, avere un CFO come Till Streichert che ha una vasta esperienza nei mercati dei capitali è di vitale importanza per Lufthansa Group”.

Till Streichert è attualmente CFO del gruppo IT Amadeus, con sede a Madrid, Spagna. Ha ricoperto una serie di posizioni esecutive e di gestione finanziaria a livello globale presso numerose aziende nella sua carriera più che ventennale. Questi includono T-Mobile nel Regno Unito, Boston Consulting Group, Vodafone Romania e Vodacom Sud Africa.

Till Streichert ha conseguito un dottorato in filosofia e un master in scienze politiche e filosofia presso l’Università Leibniz di Hannover. Ha inoltre completato l’Executive Program presso la Singularity University di Mountain View, California (USA) nel 2018. Ha 50 anni, è sposato e ha una figlia.

“Con la sua vasta competenza ed esperienza, Till Streichert sarà un’eccellente aggiunta al nostro comitato esecutivo”, afferma Carsten Spohr, Chairman of the Executive Board & CEO of Deutsche Lufthansa AG. “Il suo arrivo questo settembre completerà la ricomposizione del nostro top management team e ci auguriamo già di iniziare una buona collaborazione con lui sia in termini professionali che personali. Si sta assumendo una responsabilità sostanziale all’interno della nostra azienda in quelli che restano tempi difficili”.

Deutsche Lufthansa AG dà il benvenuto agli azionisti al virtual Annual General Meeting

Il 71th Annual General Meeting of Deutsche Lufthansa AG è iniziato oggi puntualmente alle 10:00. Fino a 40.000 azionisti sono registrati all’Annual General Meeting.

“Durante l’Annual General Meeting gli azionisti possono intervenire attraverso contributi video in diretta in cui possono porre domande sull’ordine del giorno.

Nel corso del 71th Annual General Meeting verranno votati complessivamente otto punti all’ordine del giorno. Tra i punti all’ordine del giorno figura la destinazione dell’utile di bilancio. Verrà proposto un dividendo di 0,30 euro per azione. Ciò corrisponde ad un rapporto di distribuzione del 21% dell’utile netto del gruppo e ad un rendimento da dividendi di oltre il 4% sull’attuale corso delle azioni Lufthansa. L’obiettivo è che gli azionisti partecipino nuovamente al successo della compagnia per la prima volta dalla pandemia.

Altri punti all’ordine del giorno riguardano l’elezione dei membri del Supervisory Board members e la cancellazione e la creazione di nuovo Authorized Capital A”, afferma Lufthansa Group.

(Ufficio Stampa Lufthansa Group – Photo Credits: Lufthansa Group)