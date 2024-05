ACI World nomina Justin Erbacci nuovo Director General and CEO

ACI World annuncia oggi la nomina di Justin Erbacci come nuovo Director General and CEO, che entrerà a far parte dell’organizzazione nel settembre 2024.

Erbacci apporta una vasta esperienza ad ACI World, avendo precedentemente ricoperto il ruolo di Chief Executive Officer of NEOM Airports and of Los Angeles World Airports (LAWA). Presso LAWA, prima di assumere la posizione di CEO dal 2020 al 2023, ha ricoperto il ruolo di Chief Operating Officer, Chief Innovation and Commercial Strategy Officer e Chief Innovation and Technology Officer, dimostrando la sua versatilità e il suo impegno per l’innovazione nel settore dell’aviazione. La sua carriera comprende anche ruoli importanti presso Star Alliance, Credit Suisse, United Airlines, Reese McMahon LLC, Cambridge Management Consultants e Deloitte Touche. Con una comprovata esperienza di leadership e visione strategica, è ben attrezzato per guidare ACI World nella sua prossima fase di crescita e sviluppo.

Nel suo nuovo ruolo, Erbacci sarà responsabile di rappresentare l’organizzazione sulla scena globale, di implementare le politiche formulate dal General Assembly and World Governing Board e di guidare la crescita dei soci, lavorando a stretto contatto con le ACI Regions e le parti interessate per portare avanti la missione dell’organizzazione.

“È un onore e un privilegio essere selezionati da colleghi dirigenti aeroportuali per servirli e rappresentarli come Director General and CEO of ACI World”, ha affermato Justin Erbacci. “Sono molto entusiasta di iniziare e non vedo l’ora di lavorare a stretto contatto con il team ACI World, le ACI Regions e i nostri membri, sia aeroporti che World Business Partner, per affrontare le sfide e le opportunità che il settore dell’aviazione si trova ad affrontare, per rafforzare ulteriormente il ruolo degli aeroporti come motori di crescita e sviluppo economico e per contribuire a trasformare l’esperienza di viaggio”.

L’ACI World Chair, Candace McGraw, che è anche CEO of Cincinnati/Northern Kentucky International Airport, ha accolto con favore la nomina, affermando: “Justin apporta ad ACI World una miscela unica di comprovata leadership, esperienza aeronautica globale e visione strategica. Dopo un’approfondita ricerca globale, il Board e io siamo molto lieti di dare il benvenuto a Justin in ACI World nel suo nuovo ruolo. Siamo fiduciosi che sotto la sua guida, ACI World continuerà a fungere con successo da principale sostenitore della comunità aeroportuale globale”.

Erbacci succede a Luis Felipe de Oliveira, che dal 2020 al 2024 è stato Director General and CEO di ACI World. Il mandato di De Oliveira presso ACI World è stato segnato da passi significativi nel miglioramento degli standard aeroportuali globali e nella promozione della collaborazione all’interno della comunità aeronautica. Sotto la sua guida, ACI World ha dato priorità alle principali iniziative e traguardi di sostenibilità, ha sostenuto quadri normativi a sostegno dello sviluppo aeroportuale e ha facilitato la condivisione delle conoscenze tra gli aeroporti membri.

Luis Felipe de Oliveira, Director General and CEO, ha dichiarato: “Dopo quattro anni stimolanti ma fruttuosi in ACI, sono lieto di passare il testimone al nostro nuovo Director General and CEO per continuare il miglioramento e la leadership di questa fantastica organizzazione. Ho fiducia nella capacità di Justin di portare ACI World a grandi traguardi. La sua esperienza internazionale e la sua conoscenza dell’intero settore aeronautico aiuteranno sicuramente ACI a continuare a sostenere la comunità aeroportuale globale, promuovendo al contempo l’innovazione e la collaborazione per plasmare il futuro del settore. Mi impegnerò personalmente nella transizione per garantire la perfetta integrazione di Justin a Montreal e assisterlo nella navigazione nel nostro ecosistema complesso ma dinamico che trascende i confini, spingendo il nostro viaggio collettivo verso un futuro più luminoso nei cieli”.

