Bell rivela il Bell Aircraft Laboratory per Future Autonomy Fly-by-Wire Operations

Bell Textron Inc., una società di Textron Inc., ha rivelato oggi il suo Aircraft Laboratory for Future Autonomy (ALFA). “Sviluppato dall’Advanced Programs team di Bell, ALFA è dedicato all’esecuzione di manovre di volo con un aircraft safety system e all’esecuzione di autonomous fly-by-wire flights. La fly-by-wire integration è stata un passo fondamentale nel futuro sviluppo di autonomous controls per Bell’s commercial aircraft, una tecnologia emergente che mira a ridurre il carico di lavoro del pilota e migliorare la sicurezza”, afferma Bell Textron.

“Il fly-by-wire flight, abbinato alle capacità aggiuntive che verranno integrate in ALFA, fornisce un’ottima base affinché Bell possa espandere le proprie autonomous capabilities”, afferma Jason Hurst, executive vice president, Engineering, Bell. “Questo velivolo fungerà da flying lab che informerà il futuro autonomous technology development, che potremo sfruttare per fornire le migliori rotorcraft solutions agli operatori globali”.

“L’aircraft safety system di ALFA separa le safety functions dalle flight control functions, consentendo un rapido sviluppo e valutazione di una nuova flight control technology senza compromettere la sicurezza generale. L’aeromobile ha completato il suo primo volo presso il Bell’s Commercial Assembly and Delivery Centre in Mirabel, Quebec, Canada, ed è ora utilizzato per ulteriori esplorazioni presso il Bell’s Flight Research Center in Fort Worth, Texas.

Bell è impegnata nello sviluppo di una tecnologia in grado di fornire la migliore soluzione avanzata possibile per i clienti attuali e futuri. Il Bell’s Advanced Programs team continua a esplorare lo sviluppo tecnologico per migliorare i prodotti Bell per i nostri Commercial and Military customers”, conclude Bell Textron.

(Ufficio Stampa Bell Textron – Photo Credits: Bell Textron)