Emirates: gli annunci durante il terzo giorno dell’Arabian Travel Market 2024

Emirates collabora con i leader del settore di viaggi e con i fornitori di soluzioni tecnologiche di nuova generazione per arricchire l’esperienza dei propri clienti

In occasione dell’Arabian Travel Market, Emirates ha rinnovato la propria partnership con Expedia Group e ha firmato un accordo con i fornitori di soluzioni tecnologiche Huawei e Tap Payments, con il molteplice obiettivo di arricchire la customer experience dei propri clienti su diverse piattaforme; coinvolgere nuovi segmenti di consumatori e soddisfare le preferenze dei viaggiatori premium.

Expedia

Emirates ed Expedia Group hanno rafforzato la loro partnership decennale con l’obiettivo di arricchire l’offerta rivolta ai propri viaggiatori attraverso una selezione più ampia di prodotti e servizi. La partnership con Expedia Group consentirà a Emirates di promuovere alcune destinazioni strategiche sulla sua piattaforma, rendendo più facile per i viaggiatori prenotare senza problemi i loro viaggi. Inoltre, la partnership darà vita a campagne marketing congiunte che sfrutteranno gli insight dei dati per ottimizzare l’esperienza degli utenti e promuovere il coinvolgimento di Emirates sui siti di Expedia Group.

Tap Payments

Proprio durante l’Arabian Travel Market (ATM), Emirates ha siglato un protocollo d’intesa (MoU) con Tap Payments, una delle più grandi società fintech del Paese impegnata a garantire alle aziende modalità di pagamento semplici e sicure, con l’obiettivo di ampliare le partnership di Business Rewards, il programma di fidelizzazione aziendale Emirates.

La partnership tra Emirates e Tap Payments ha l’obiettivo di raggiungere e coinvolgere i clienti delle piccole e medie imprese (PMI) di Tap in tutta la regione e incentivarli all’iscrizione al programma Emirates Business Rewards.

Inoltre, Emirates offrirà ai membri di Tap Payments Rewards la possibilità di convertire e trasferire in modo semplice i punti accumulati in ogni transazione sul programma Emirates Business Rewards, consentendo alle piccole imprese di tutta la regione di ampliare le proprie attività beneficiando di molteplici opportunità di viaggio.

Huawei

Emirates e il gigante tecnologico cinese Huawei rafforzano la loro cooperazione strategica.

Orhan Abbas, Senior Vice President, Commercial Operations, Far East e Zhihua Cao, Presidente del Consumer Business Group di Huawei, Medio Oriente e Africa, hanno firmato un protocollo d’intesa (MoU) per rafforzare la loro partnership. Secondo l’accordo, le due aziende collaboreranno su iniziative di marketing e PR in Medio Oriente, Africa e Cina con l’obiettivo di aumentare la consapevolezza del marchio in questi paesi strategici. L’offerta di Emirates sarà inoltre promossa attraverso campagne di vendita su misura in Cina, per favorire il coinvolgimento di nuovi utenti. Inoltre, Emirates e Huawei confermano un duplice impegno volto a rafforzare la presenza di Emirates all’interno della GalleryApp di Huawei, garantendo agli utenti un accesso continuo alle innovative soluzioni digitali della compagnia aerea.

La prima partnership tra Emirates e Huawei risale al 2020, e nasceva con il duplice obiettivo di valorizzare l’app Emirates agli utenti di telefonia mobile Huawei e di offrire un’esperienza più accessibile e soddisfacente ai propri clienti. L’app Emirates è attualmente disponibile su Appgallery in tutti i dispositivi smart di Huawei, compresi gli smart watch di Huawei. Nel 2022, Emirates e Huawei hanno poi consolidato la loro partnership firmando un altro Protocollo d’Intesa (MoU) in occasione dell’Arabian Travel Market di Dubai per stabilire attività reciproche volte ad accrescere il numero utenti e rafforzare la consapevolezza del marchio.

Emirates e MSC Crociere rinnovano la partnership per altre due stagioni

Emirates e MSC Crociere hanno rinnovato la loro partnership per altre due stagioni, consolidando la posizione di Dubai come importante hub crocieristico.

Annunciata all’Arabian Travel Market (ATM) di Dubai, Emirati Arabi Uniti, la partnership si basa su una relazione esistente che dura da 10 anni e sfrutterà i punti di forza della compagnia aerea e di MSC Crociere per migliorare l’esperienza degli ospiti e sostenere la crescita del cruise tourism eco-system di Dubai.

Per i prossimi due anni, gli ospiti potranno prenotare un pacchetto vacanza Fly&Cruise con MSC Crociere, che include voli Emirates andata e ritorno da 21 aeroporti in Europa e Sud America.

Nabil Sultan, Emirates’ Executive Vice President for Passenger Sales and Country Management, ha dichiarato: “Siamo ansiosi di continuare la nostra partnership con MSC Crociere, che è stata parte integrante del crescente settore del turismo crocieristico di Dubai. Siamo certi di avere in atto i piani giusti, poiché lavoriamo a stretto contatto per offrire ai nostri clienti un’esperienza mare-aria senza interruzioni. La nostra partnership con MSC Crociere è anche uno dei modi con cui stiamo lavorando per rafforzare la posizione di Dubai come destinazione invernale preferita al mondo”.

Gianni Onorato, CEO di MSC Crociere, ha dichiarato: “Siamo lieti di estendere ulteriormente la nostra partnership con Emirates per i pacchetti MSC Euribia Fly&Cruise da Dubai questa stagione invernale. Sia Emirates che MSC Crociere sono riconosciute come leader nei loro settori, quindi è un abbinamento perfetto offrire il servizio di volo di alta qualità di Emirates con l’eccezionale esperienza che attende gli ospiti a bordo della nostra nave. Gli ospiti beneficeranno di un viaggio semplificato da casa alla nave e di un team di supporto dedicato per iniziare e concludere la vacanza senza stress”.

La partnership tra Emirates e MSC Crociere continuerà a concentrarsi su strategie promozionali congiunte come Fly&Cruise e campagne di marketing nei mercati chiave per aumentare l’attrattiva di Dubai come destinazione crocieristica. La compagnia aerea e MSC Crociere si concentreranno inoltre sulla condivisione di dati e approfondimenti rilevanti per migliorare l’erogazione dei servizi, oltre al coordinamento sugli orari dei voli e delle crociere e alla facilitazione di un processo di check-in regolare a Port Rashid.

I vantaggi dei pacchetti Fly&Cruise includono l’accoglienza all’arrivo con un trasferimento in autobus dedicato alla nave. Al ritorno, gli ospiti possono depositare i bagagli nel terminal crociere e ritirarli direttamente una volta arrivati a destinazione.

Sfruttando l’estesa rete internazionale di Emirates, i pacchetti MSC Fly&Cruise che includono voli Emirates sono disponibili dall’Italia (Milano, Roma), Germania (Francoforte, Monaco, Amburgo, Dusseldorf), Regno Unito (Londra Heathrow, Birmingham, Glasgow, Manchester, Newcastle) e Amsterdam, Bruxelles, Copenaghen, Dublino, Lisbona, Parigi, Stoccolma, Vienna, Zurigo e San Paolo.

I banchi check-in dedicati di Emirates a Port Rashid consentono ai passeggeri che sbarcano dalla crociera di effettuare il check-in dei bagagli e ottenere le carte d’imbarco fino a quattro ore prima della partenza del volo, sbrigando tutte le formalità aeroportuali direttamente al gate di partenza.

Gli ospiti americani delle crociere potranno presto prenotare il loro volo Emirates tramite MSC Crociere da New York, Los Angeles, San Francisco, Atlanta, Miami, Orlando e Washington.

MSC Euribia, l’attuale ammiraglia di MSC Crociere, salperà da Dubai, Emirati Arabi Uniti per la stagione invernale 2024/25 offrendo itinerari di 7 notti con scali verso destinazioni tra cui Doha, Bahrein, Abu Dhabi e alcuni degli itinerari includono Sir Bani Yas, la più grande natural island degli Emirati Arabi Uniti che offre spiagge incontaminate e una fauna selvatica diversificata.

Per ulteriori informazioni sui pacchetti Fly&Cruise visitare: https://www.msccruises.com/int/our-cruises/fly-and-cruise.

Il Dubai Department of Economy and Tourism approfondiscono la partnership per rafforzare la posizione della città come destinazione commerciale leader a livello globale

Il Dubai Department of Economy and Tourism (DET) e Emirates hanno firmato una partnership strategica che delinea iniziative congiunte per intensificare gli sforzi internazionali e rafforzare la condivisione di Dubai come hub per il commercio, il turismo e gli investimenti. Basandosi sulla partnership di lunga data di entrambe le entità e sul successo nella promozione del turismo, quest’ultimo sviluppo sottolinea il loro rispettivo impegno nel raggiungere gli obiettivi della Dubai Economic Agenda, D33, e nel migliorare ulteriormente lo status della città come destinazione leader per gli affari e il tempo libero.

His Excellency Issam Kazim, CEO of Dubai Corporation for Tourism and Commerce Marketing (DCTCM), ha dichiarato: “Spinto dalla leadership visionaria di His Highness Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum, Vice President and Prime Minister of the UAE and Ruler of Dubai, DET si impegna a sviluppare e sfruttare partnership che possano contribuire al raggiungimento degli ambiziosi D33 goals della città. DET ed Emirates hanno già costruito un potente rapporto di collaborazione negli ultimi anni e questo nuovo protocollo d’intesa migliora ulteriormente la nostra capacità di raggiungere, coinvolgere e attrarre il pubblico aziendale in tutto il mondo. Un fattore chiave del turismo di Dubai e di una più ampia crescita economica è stata la connettività internazionale della città, spinta dalla rete globale di Emirates e dalla reputazione di compagnia aerea leader, non vediamo l’ora di continuare a lavorare a stretto contatto con Emirates per rendere Dubai la migliore città da visitare e dove vivere e lavorare”.

Adnan Kazim, Emirates’ Deputy President and Chief Commercial Officer, ha rimarcato la nuova cooperazione con DET: “Dubai è già una calamita per tante aziende internazionali, imprenditori e aziende familiari con il suo clima e il suo panorama favorevoli agli affari e agli investitori, condizioni commerciali favorevoli e standard di vita elevati. Ci impegniamo ad elevare lo status di hub economico globale di Dubai con i nostri partner per aumentare la sua visibilità attraverso la nostra rete di oltre 140 città e oltre attraverso una gamma di attività promozionali. Stiamo anche lavorando duramente per ampliare la nostra rete e la nostra connettività per integrare la già formidabile mappa commerciale di Dubai. La solida e coordinata strategia di DET ed Emirates sosterrà gli obiettivi della nostra leadership visionaria di raddoppiare le dimensioni dell’economia di Dubai nel prossimo decennio e rafforzare la sua posizione tra le prime tre città globali”.

La partnership strategica vedrà entrambe le entità unirsi per promuovere il solido ecosistema imprenditoriale di Dubai, la posizione strategica, la connettività senza precedenti con i principali bacini idrografici, le politiche e i processi favorevoli alle imprese, le infrastrutture moderne e l’economia guidata dall’innovazione. Avrà come target aziende, multinazionali, importanti aziende familiari e investitori globali, posizionando Dubai come un hub ideale per le aziende che desiderano attingere a economie in rapida crescita.

La partnership copre una vasta gamma di iniziative in cui le due entità possono collaborare e integrare gli sforzi reciproci; questi includono campagne di marketing per presentare la città come punto di transito chiave per merci e passeggeri, l’accesso a un’ampia gamma di servizi e soluzioni per semplificare le operazioni logistiche globali e la condivisione di approfondimenti di mercato per aumentare ulteriormente la consapevolezza e la preferenza di Dubai come hub per le imprese, il commercio e gli investimenti. Lavoreranno insieme anche a una serie di eventi per rafforzare i rapporti con la comunità imprenditoriale internazionale, con Emirates che diventerà “Preferred Airline Partner” in queste mostre e conferenze globali.

