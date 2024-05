Il Gulfstream G600 ottiene la FAA Steep-Approach Certification

Gulfstream Aerospace Corp. ha annunciato oggi che il pluripremiato Gulfstream G600 è stato certificato per steep approach to landing dalla the U.S. Federal Aviation Administration (FAA), aprendo l’accesso a più aeroporti intorno il mondo.

“Il G600 ha dimostrato con successo le sue steep-approach capabilities con low-speed handling and short-field landings a London City Airport in Inghilterra e a Lugano Airport in Svizzera. Questi aeroporti impegnativi richiedono steep-approach operations, poiché London City ha una pista corta e Lugano si trova all’imbocco di una valle”, afferma Gulfstream Aerospace.

“Questa certificazione aumenta ulteriormente l’accesso globale per il G600”, ha affermato Mark Burns, presidente di Gulfstream. “Sulla base dei vantaggi prestazionali in termini di speed e range che i clienti del G600 già sperimentano, la steep-approach capability amplia le possibilità e aumenta la flessibilità per i viaggi”.

“Il G600 combina un’efficienza nei consumi ai vertici della categoria con performance senza pari e può volare per 6.600 nm / 12.223 Km a Mach 0,85 o 5.600 nm / 10.371 km a Mach 0,90. Gli interni pluripremiati possono essere configurati in un massimo di quattro living areas e offrono il comfort eccezionale della Gulfstream Cabin Experience con abbondante luce naturale proveniente da 14 Gulfstream Panoramic Oval Windows, 100% fresh air, livelli sonori molto bassi e una low cabin altitude. L’aereo è dotato del Gulfstream Symmetry Flight Deck, progettato per una maggiore sicurezza e dotato dei primi active control sidesticks del settore e dell’uso più ampio della touch-screen technology”, conclude Gulfstream Aerospace.

(Ufficio Stampa Gulfstream Aerospace Corporation – Photo Credits: Gulfstream Aerospace Corporation)