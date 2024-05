ICAO Global Implementation Support Symposium 2024: ottimizzare la Aviation Capacity per un futuro sostenibile

Il 2024 ICAO Global Implementation Support Symposium (GISS), con il tema “Optimizing Aviation Capacity: Strategies for Safe Skies, Sustainable Future”, si è concluso la settimana scorsa dopo una tre giorni di incontri di successo. L’evento è stato generosamente sostenuto dal governo della Repubblica Dominicana e ospitato dal suo Dominican Institute of Civil Aviation (IDAC). GISS 2024 ha riunito oltre 900 delegati provenienti da 88 Stati membri, leader del settore e organizzazioni internazionali per collaborare su iniziative di implementazione critiche.

“GISS 2024 è servito da piattaforma per stringere partnership e accordi cruciali. Sono stati firmati un totale di 19 importanti accordi e lettere di impegno, consolidando gli impegni per il rafforzamento delle capacità e lo sviluppo sostenibile dell’aviazione. Gli accordi e gli impegni si sono concentrati su aree quali la formazione, la condivisione delle competenze e l’attuazione dei progetti.

Una high-level Ministerial Roundtable, comn il tema “Building Capacity to Achieve an Effective and Sustainable Air Transportation System for our Future”, ha riunito 21 ministri e alti funzionari. Le discussioni hanno sottolineato l’importanza di bilanciare i benefici economici e sociali dell’aviazione con la responsabilità ambientale. La tavola rotonda ha sottolineato la necessità di maggiori investimenti in infrastrutture, programmi di formazione e iniziative mirate di rafforzamento delle capacità, in particolare nei paesi in via di sviluppo”, afferma l’ICAO.

“Basandosi sullo slancio della Third ICAO Conference on Aviation and Alternative Fuels, GISS 2024 ha posto una forte enfasi sulla sostenibilità. L’evento ha evidenziato il ruolo cruciale dei SAF e di altre tecnologie pulite nel raggiungimento degli obiettivi ambientali dell’aviazione.

Sessioni FINVEST dedicate hanno esplorato meccanismi di finanziamento innovativi per sostenere lo sviluppo delle infrastrutture aeronautiche e la transizione verso un’industria più verde. Anche la proposta dell’ICAO Finvest Hub è stata un argomento chiave, evidenziando la necessità di maggiori partnership e un maggiore impegno tra l’industria aeronautica e le istituzioni finanziarie. Queste discussioni hanno anche toccato il ruolo cruciale dei finanziamenti innovativi nel sostenere l’adozione di SAF e nel raggiungere il long-term aspirational goal (LTAG) of reducing international aviation emissions”, prosegue l’ICAO.

“Mentre il sipario si chiude su GISS 2024, la comunità aeronautica attende con impazienza la prossima edizione di questo evento di grande impatto. Gli Emirati Arabi Uniti ospiteranno GISS 2025, basandosi sul loro forte impegno per le pratiche e l’innovazione dell’aviazione sostenibile. Il successo dell’organizzazione della Third ICAO Conference on Aviation and Alternative Fuels dimostra la loro dedizione nel portare avanti gli obiettivi ambientali del settore.

GISS 2024 ha aperto con successo la strada a un futuro migliore per l’aviazione. Lo spirito collaborativo, le azioni concrete e le discussioni innovative sui finanziamenti durante l’evento contribuiranno senza dubbio a un’industria più sostenibile e resiliente per le generazioni a venire”, conclude l’ICAO.

(Ufficio Stampa ICAO)