Volare: il programma fedeltà di ITA Airways festeggia due milioni di iscritti

A poco più di due anni dal lancio del programma, partito il 1° marzo del 2022, Volare raggiunge un altro importante traguardo e festeggia donando al due milionesimo iscritto la tessera Executive, il livello con i benefit più esclusivi del programma: check-in prioritario, acceleratore di punti, fast track, imbarco prioritario, accesso alle Lounge e al programma Executive Reserved tra i vantaggi di cui il nuovo socio potrà beneficiare.

“Aver raggiunto i 2 milioni di iscritti dopo due anni di attività segna un ulteriore punto di svolta importante per Volare”, afferma Emiliana Limosani, CEO Volare e Chief Commercial Officer ITA Airways . “Abbiamo assistito ad una rapida crescita già nei primi quattro mesi del 2024, che hanno registrato oltre il 20% di iscritti in più rispetto agli stessi mesi dell’anno precedente. La veloce evoluzione della customer base testimonia l’apprezzamento del programma da parte dei nostri clienti sia business che leisure e conferma la scelta iniziale di creare da zero un programma innovativo e distintivo”.

“Crescono i numeri anche all’estero, dove risiede il 36% dei soci, con una presenza significativa soprattutto negli Stati Uniti (circa 185.000 soci), seguiti da Brasile (oltre 100.000), Francia (più di 37.000) e Argentina (circa 35.600). Il 5% della customer base è costituita dai soci alto valore, cioè Premium ed Executive, che sono i maggiori contributori al valore della loyalty.

In questi due anni il programma è cresciuto anche in termini di partnership e conta oggi più di 26 partner commerciali di diversi settori, tra cui hôtellerie, mobilità e finanza. Negli ultimi quattro mesi abbiamo dato il benvenuto a Ippolita, Rinascente, 1895 Coffee Designers by Lavazza, Ferrari Trento, GetYourGuide, Acadèmia TV, SKINIUS. Sono invece 9 le compagnie aeree partner che hanno finora aderito al programma”, afferma ITA Airways.

“Nella seconda parte del 2023 è stata lanciata la sezione Executive Reserved, offerte esclusive e servizi su misura per i soci Executive grazie ad accordi con partner selezionati: gli hotel Forte Village, Palazzo Doglio, Palazzo Fiuggi Wellness Medical Retreat, lo storico marchio di lusso napoletano E. Marinella, il Rocco Forte Verdura Resort, Ferrari Trento, Ippolita, Rinascente, 1895 Coffee Designers by Lavazza e SKINIUS.

Ad arricchire la proposta per i soci Executive la possibilità, inoltre, di regalare lo status Premium a un socio Volare a propria scelta: questo upgrade consente ai beneficiari di usufruire di alcuni dei vantaggi più esclusivi del programma, come il fast track, bagaglio extra ed accesso alle Lounge.

Ad aprile 2023 ITA Airways e American Express hanno sottoscritto un accordo per consentire il trasferimento dei punti dal Programma Membership Rewards® di American Express al programma fedeltà Volare® di ITA Airways mentre risale al luglio 2023 il lancio delle carte Co-branded ITA Airways American Express, che consentono ai soci Volare di accumulare punti e fruirre di benefici e vantaggi associati ai tier del programma”, prosegue ITA Airways.

“Lo scorso marzo Volare ha inoltre lanciato il subprogram AVVENTURA, consentendo a giovani viaggiatori di età compresa tra i 2 e i 16 anni non compiuti di iscriversi al programma Volare. Si tratta del terzo subprogram Volare, dopo quelli dedicati al mondo delle aziende e delle PMI.

Ad accompagnare il raggiungimento dei due milioni di iscritti, è attualmente on air la campagna digital di VOLARE “Per tutti i vantaggi che cerchi, ti basta Volare”, con l’obiettivo di creare maggiore awareness sui benefit che il programma offre, sin dal primo volo”, conclude ITA Airways.

(Ufficio Stampa ITA Airways)