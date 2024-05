LOT Polish Airlines aggiungerà tre Embraer E195-E2 alla sua flotta

LOT Polish Airlines aggiungerà l’Embraer E195-E2 alla propria flotta, per migliorare la flessibilità operativa e soddisfare l’espansione della rete. “LOT acquisirà in leasing tre nuovi E195-E2 da Azorra, riaffermando il proprio impegno per una crescita sostenibile, con l’aggiunta dell’E2 più efficiente del 25% alla propria flotta. Il primo jet arriverà entro la fine di luglio di quest’anno, con tutte le consegne degli aerei completate entro ottobre.

LOT richiede una soluzione flessibile per le sue esigenze, man mano che la rete della compagnia aerea cresce. L’E2 consente una transizione senza soluzione di continuità in pochi giorni per gli E-Jets first generation flight crews di LOT esistenti e offre una cabin experience spaziosa e confortevole per i passeggeri, con un’esperienza di viaggio senza pari, senza posti centrali. I nuovi E2 aggiungono anche flessibilità, integrando i narrow body aircraft più grandi di LOT con seat costs simili”, afferma Embraer.

“Abbracciando il futuro con un cenno al nostro passato pionieristico, siamo lieti di annunciare il leasing di tre jet Embraer E195-E2 all’avanguardia da Azorra. Questo miglioramento strategico della nostra flotta non solo segna il nostro continuo impegno per l’aviazione sostenibile, ma celebra anche la nostra partnership con Embraer dall’introduzione del primo E-Jet nel 2004. Con l’eccezionale efficienza e il passenger comfort dell’E195-E2, siamo pronti a migliorare la nostra rete, introducendo frequenze aggiuntive verso destinazioni selezionate”, ha affermato Michal Fijol, CEO di LOT Polish Airlines.

John Evans, CEO and founder of Azorra, ha dichiarato: “Come cliente esistente di Azorra, siamo orgogliosi di supportare LOT nella sua crescita strategica e nella gestione di una delle flotte più giovani in Europa. Questi nuovi E195-E2 dal nostro portafoglio ordini offrono vantaggi dimostrabili per LOT, riducendo il consumo di carburante, le emissioni di carbonio e i costi operativi, migliorando al contempo il comfort dei passeggeri. Ringraziamo Embraer e Pratt & Whitney per la loro continua collaborazione, mentre continuiamo ad espandere la base clienti dell’E2”.

Arjan Meijer, President and CEO, Embraer Commercial Aviation, ha dichiarato: “LOT è una compagnia aerea pioniera, il global launch customer per gli E-Jets, e sebbene da allora 90 compagnie aeree abbiano operato l’aereo, la prima è sempre speciale. Il primo passaggio di LOT all’E2 è un momento importante per Embraer. Celebriamo i primi E2 di LOT, il 20° anniversario dell’E-Jet program e i nostri 25 anni di rapporto con la compagnia di bandiera polacca: il primo aereo Embraer consegnato a LOT è stato l’ERJ145 nel 1999. Siamo ansiosi di continuare la nostra collaborazione con LOT, comprese le nuove opportunità per l’E2: il jet più efficiente in termini di consumo di carburante, più silenzioso e meno costoso per operare nello small narrowbody segment”.

“La compagnia aerea configurerà l’E195-E2, che può ospitare un massimo di 146 passeggeri, in un comodo layout a classe unica con 136 posti.

LOT è stato il primo operatore del nuovo E-Jet nel 2004. Il primo volo, il 17 marzo 2004, è stato completato da un E170 dalla capitale della Polonia a Vienna. Il volo di 85 minuti e 520 km per Vienna ha segnato l’inizio dello straordinario successo della nuova famiglia di aerei Embraer. Il 1.800esimo E-Jet del programma, un E190-E2, è stato recentemente consegnato a un cliente in Medio Oriente.

Oggi LOT ha una flotta di 43 E-Jets che la rendono uno dei maggiori operatori di E-Jets in Europa. Ad oggi, la E-Jets fleet di LOT ha volato per 850 milioni di chilometri, oltre 1,4 milioni di ore di volo e ha trasportato più di 60 milioni di passeggeri, quasi il doppio della popolazione della Polonia”, conclude Embraer.

